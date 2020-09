Kacper Przybylko a marqué des deux côtés de la mi-temps et Alejandro Bedoya et Anthony Fontana ont également marqué des buts alors que l’Union de Philadelphie a profité de l’Impact de Montréal jouant avec 10 hommes pendant la majeure partie du match pour gagner 4-1 dimanche soir à Harrison, NJ

C’était techniquement un match à domicile pour Montréal, qui a repris le jeu de saison régulière contre des équipes de la MLS des États-Unis. Cependant, l’Impact doit jouer au moins un match à domicile aux États-Unis en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus entre les États-Unis et le Canada.

On a tout de suite eu l’impression d’être à la maison pour l’Impact. Sur un coup franc juste à l’extérieur du haut de la surface, Romell Quioto a percé une frappe à travers le mur défensif de l’Union et passé un plongeon d’André Blake à la cinquième minute pour son sixième but de 2020.

Mais 11 minutes plus tard, Quioto a reçu un carton rouge pour une faute grave évidente qui a laissé l’Impact un homme à terre. C’est à ce moment-là que Philadelphie a pris le relais en route vers sa troisième victoire consécutive et sa cinquième en six matches pour passer à la deuxième place de la Conférence Est.

À la 22e minute, Philadelphie a égalisé le match grâce à la frappe de Bedoya d’un loft dans la surface qui a été abattue par la poitrine de son coéquipier Andrew Wooten. Juste avant la mi-temps – à la troisième minute du temps d’arrêt – Przybylko a donné l’avantage à son équipe, en profitant d’une surface occupée pour mettre le ballon dans les filets.

À peine deux minutes après le début de la seconde période, Przybylko a marqué son septième de la saison sur un centre net de Brenden Aaronson. Fontana a ensuite marqué son troisième but en deux matchs sur le banc, alors que Montréal semblait être à court d’essence et d’esprit lors d’une soirée qui avait commencé du bon pied.

L’Impact a chuté deux fois de suite, accordant sept buts au cours de ces compétitions. Philadelphie, quant à elle, possède un avantage de 9-2 lors de sa séquence de trois victoires consécutives.