Domenec Torrent a passé des années comme assistant de Pep Guardiola, dans trois pays différents avant un passage en solo à la tête du New York City FC. Mais rien dans sa carrière n’aurait pu le préparer à son premier match en Copa Libertadores, la Ligue des champions d’Amérique du Sud. Sa nouvelle équipe est composée du géant brésilien Flamengo, le champion continental en titre, et jeudi soir, ils ont été massacrés 5-0 par Independiente del Valle, un minuscule club équatorien.

Pour être honnête, Del Valle est probablement le club le plus remarquable d’Amérique du Sud pour le moment. Ils sont une petite tenue de la périphérie de Quito et – en l’absence d’une longue tradition et d’un soutien de masse – sont à l’abri des pressions populistes habituelles, ce qui facilite la réalisation de leur plan. Le club existe pour développer et vendre des joueurs. Ils le font si bien, et sont si bien gérés, qu’ils peuvent vendre leurs meilleurs actifs tout en restant compétitifs, à la fois parce qu’ils ont une nouvelle génération de jeunes prêts à passer à l’action, et parce qu’ils ont un bon œil pour le marché et sont toujours capable d’attirer des joueurs sous-évalués et de les rendre utiles. Ils ont également un entraîneur de première classe dans le jeune Espagnol Miguel Angel Ramirez, qui les a emmenés l’année dernière pour triompher dans la Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue Europa de CONMEBOL.

Chez eux, ils peuvent compter sur l’avantage puissant et indéniable de l’altitude: Quito se trouve à 2800 mètres d’altitude. Les adversaires non acclimatés peuvent se retrouver à bout d’oxygène dans l’air raréfié et les gardiens de but courent le risque d’être surpris par la vitesse supplémentaire d’un ballon qui rencontre moins de résistance à l’air. Jouer en altitude nécessite une planification spécifique et il était évident jeudi que Torrent n’en avait pas fait.

– Le patron utilise WhatsApp pour entraîner la victoire de la Copa Libertadores

– Vickery: la Copa Libertadores reprend avec le coronavirus toujours en jeu

Cela n’est guère surprenant. Il n’avait jamais rencontré ces conditions auparavant, et il y a eu très peu de temps pour la planification de quelque nature que ce soit. Torrent a été nommé fin juillet, juste avant le début du championnat brésilien. Tout le monde était pressé. À l’âge de 56 ans, Torrent est parti tard pour se faire un nom en tant qu’entraîneur-chef et pourrait difficilement refuser l’occasion. Et Flamengo devait faire preuve d’audace pour combler le vide laissé par la démission soudaine de l’entraîneur portugais Jorge Jesus.

Le prix de la précipitation était le manque de préparation. Il n’y a pas eu de temps prolongé sur le terrain d’entraînement, un luxe que Jorge Jesus avait apprécié lorsqu’il a pris le poste au milieu de l’année dernière. Torrent a été jeté directement à l’extrémité profonde. Il devait apprendre à connaître ses joueurs, et avec les matchs qui venaient vite et fort, il devait apprendre à connaître un nouvel adversaire tous les trois jours. Independiente del Valle, tant pour la qualité de l’équipe que pour les défis des conditions, a présenté le test le plus difficile à ce jour.

De plus, Flamengo n’a pas le joueur clé de sa phase d’or au second semestre de l’année dernière – pas le plus glamour ou accrocheur – mais celui qui a fait travailler l’équipe. L’arrière central espagnol Pablo Mari a fourni la solution à la grande question qui se posait à l’entraîneur d’alors Jorge Jesus: comment l’équipe pourrait-elle exploiter efficacement une ligne défensive haute?

• Sources: Mourinho veut signer Lingard

• Shaw: Man Utd doit faire des signatures

• Son fils marque 4, Kane en assiste 4 dans la déroute des Spurs

• Sources: les loups signent le Semedo du Barca

• Pep: je dois gagner une nouvelle offre à Man City

• Mane, Liverpool a battu Chelsea à 10

La plupart des clubs brésiliens défendent en profondeur et cherchent à exploser lors de la contre-attaque. Le Flamengo de Jorge Jesus a proposé quelque chose de très différent, plus en phase avec les tendances actuelles en Europe: défendre haut et garder les lignes de l’équipe rapprochées dans la moitié de terrain adverse. Mari leur a permis de mener à bien cela, et l’a si bien fait qu’il a gagné un passage à Arsenal. Le premier instinct du défenseur a été d’avancer, d’éteindre le danger tôt. Ses remplaçants – Flamengo a signé deux défenseurs centraux brésiliens – ne sont pas à l’aise de le faire. Même avant que Jorge Jesus ne quitte le navire, l’équipe 2020 ne fonctionnait pas aussi bien que l’année dernière. Avec Mari, ils pourraient rester beaucoup plus compacts.

Jeudi soir, contre Independiente del Valle, Flamengo avait vraiment besoin de rester compact. l’art du truc pour les côtés non acclimatés en altitude est de courir le moins possible. L’équipe locale tentera de rendre le terrain grand, en effectuant de longues passes en diagonale vers les flancs. Les visiteurs doivent rester dans un bloc. Ils devraient éviter la tentation de se défendre en profondeur – les tirs à distance sont un danger – et devraient rester suffisamment proches l’un de l’autre pour réduire le temps avec un jeu de possession. Cela aide énormément d’avoir une paire de joueurs rapides à l’avant car cela force l’opposition à revenir, et les visiteurs peuvent lancer des attaques à deux ou trois hommes, donnant au reste de l’équipe un peu de répit.

Mais Torrent a laissé ses ailiers rapides sur le banc. J’ai essayé de marquer Independiente del Valle haut, près de leur but – surtout en seconde période, quand tout s’est effondré.

La ligne défensive de Flamengo étant réticente à se présenter, cela a laissé un énorme trou au milieu de terrain – un espace que les Équatoriens bien entraînés se sont avérés capables d’exploiter. Ils déplaçaient bien le ballon, passaient dans les canaux et mettaient les champions en pièces.

Torrent peut mettre le 5-0 à l’expérience et, comme il l’a dit après le match, il ne s’agit que de trois points perdus. La dure et froide vérité est que Flamengo est toujours sur la bonne voie pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

Il est décrit comme «l’une des plus grandes disgrâce que Flamengo ait traversé». Alors, quelle est la prochaine étape pour le nouveau patron de Mengao, Dome Torrent? JOSE JACOME / . via .

Mais si l’altitude est une nouvelle complication dans sa vie, une autre est la pression de commander une équipe Flamengo qui perd par ce type de marge.

Selon Luis Fernando Gomes dans le quotidien sportif brésilien « Lance! », Torrent « ne comprend pas le monde dans lequel il vit actuellement. Ce n’était pas seulement une affaire de trois points remportés par Independiente et perdus par Flamengo, comme il l’a soutenu. Ce qui s’est passé était bien plus que cela. C’était l’une des plus grandes disgrâce que Flamengo ait traversé dans son histoire. Ce genre de chose ne peut pas arriver à Flamengo. «

Et ainsi la pression monte. Flamengo est toujours en Équateur pour son prochain match de Libertadores, mardi à Barcelone contre Guayaquil. Barcelone a perdu ses trois matchs dans la compétition et doit gagner pour avoir le moindre espoir de rester en vie. Cette fois, le match est au niveau de la mer.

Une autre défaite ne serait pas fatale pour Flamengo, mais ce serait une mauvaise nouvelle pour Torrent. Il découvre rapidement que c’est une chose d’être un assistant, voire un entraîneur-chef en MLS, et une autre entièrement d’être en charge d’un club géant au Brésil avec des attentes sans faille.