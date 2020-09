En cours d’enquête dans son pays d’origine, la Suisse, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rencontré le président Donald Trump et a effectué un troisième voyage à la Maison Blanche depuis que les États-Unis sont devenus co-organisateurs de la Coupe du monde 2026 il y a un peu plus de deux ans.

Infantino a assisté cette semaine à une cérémonie de signature d’un accord diplomatique visant à améliorer les relations entre Israël, Bahreïn et les Émirats arabes unis, a annoncé jeudi la FIFA.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Il s’agissait de la première rencontre d’Infantino avec Trump depuis qu’un procureur spécial en Suisse a ouvert une procédure pénale contre lui en juillet.

Le président de la FIFA est un suspect en ce qui concerne les rencontres qu’il a eues avec le procureur général suisse Michael Lauber, qui a depuis démissionné en raison des retombées de l’affaire, au cours d’une enquête en cours sur des allégations de corruption dans le football international.

• Sources: Liverpool en pourparlers pour 27 M £ Thiago

• Sources: Suarez en Italie avant son déménagement

• Rio: rien ne se passe avec les transferts Utd

• Équipe socialement distances, perdre 37-0

• Sources: Bayern Munich mène la course Dest

• Sources: Mourinho soutient le mouvement de Bale

La procédure suisse concerne Infantino incitant potentiellement Lauber à commettre un abus de fonction publique et une violation du secret officiel. Infantino a nié les actes répréhensibles et a qualifié les allégations d’absurdes.

Toujours à Washington, Infantino s’est entretenu avec le procureur général américain William Barr, a déclaré la FIFA dans un communiqué.

Leur réunion de mercredi a semblé chercher l’effet de normaliser le droit des responsables de la FIFA de rencontrer les procureurs chargés des enquêtes sur le football.

« J’ai eu des réunions similaires en Suisse, et les avocats de la FIFA sont également en contact régulier avec les procureurs et les forces de l’ordre où et quand c’est nécessaire », a déclaré Infantino dans le communiqué de la FIFA. « De cette manière, je suis pleinement convaincu que la crédibilité et la réputation de la FIFA sont restaurées au plus haut niveau. »

La réunion Infantino-Barr dans les bureaux du ministère de la Justice « a profité de l’occasion pour remercier personnellement les autorités américaines, et en particulier le DoJ [Department of Justice], pour leur travail dans la lutte contre la corruption dans le football », a déclaré la FIFA.

Plus de 40 responsables du football et du marketing ont été inculpés, plaidé coupable ou condamnés dans une vaste affaire américaine non scellée en 2015 sous la direction de l’un des prédécesseurs de Barr, Loretta Lynch.

Les retombées des affaires américaines et suisses ont secoué la FIFA et évincé une partie des dirigeants du football, y compris son président de l’époque, Sepp Blatter. Cela a ouvert la voie à Infantino pour remporter les élections en février 2016.

La visite d’Infantino aux États-Unis a précédé l’organisation de la réunion annuelle en ligne de la FIFA de 211 fédérations membres vendredi.

La FIFA a déclaré qu’Infantino n’aurait pas à se mettre en quarantaine après une visite aux États-Unis, comme l’exige généralement la réglementation suisse en vigueur pendant la pandémie de coronavirus.

Il a été exempté par les autorités régionales de Zurich après avoir effectué un séjour de cinq jours maximum pour « des raisons professionnelles ou médicales et qui ne pouvaient pas être reportées » et après avoir mis en place des mesures de précaution pour la visite, a indiqué la FIFA.

Infantino s’était déjà rendu pour la première fois à la Maison Blanche en août 2018 – deux mois après que les États-Unis, le Canada et le Mexique aient été choisis comme co-hôtes de la Coupe du monde 2026 – et à nouveau en septembre dernier.

Lui et Trump ont également déjeuné ensemble à Davos, en Suisse, en janvier lors du Forum économique mondial de cette année.