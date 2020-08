S’il y a quelqu’un qui mérite une place d’honneur parmi les grands représentants du celluloïd, c’est Ingrid Bergman. Son talent lui a permis de se promener dans toutes sortes de projets, de travailler avec de grands réalisateurs et co-stars, et de devenir l’une des actrices les plus réussies avec sept nominations aux Oscars dont elle a remporté trois statuettes. À cela s’ajoutent les différentes difficultés auxquelles il a dû faire face tout au long de sa carrière: son saut hollywoodien de son Stockholm natal alors qu’il ne parlait même pas anglais et s’est produit après avoir impressionné le producteur David O. Selznick avec son travail sur l’Intermezzo suédois (1936), devenant ainsi dans la plus grande star étrangère du cinéma classique avec Greta Garbo; son refus éternel de changer son image et son désir de conserver une image naturelle considérant qu’il s’agissait de plus qu’un objet décoratif de l’industrie nord-américaine; le choc que son image publique a subi après avoir eu une liaison extraconjugale avec le réalisateur Roberto Rossellini au plus fort du Hays Code et qui l’a forcée à s’exiler en Europe pour minimiser le scandale, jusqu’au désir de ses qualités, tant au sein de l’industrie comme dans le gros du public cela la fit revenir à une seconde étape encore plus glorieuse que la précédente.

Nous célébrons le travail d’Ingrid Bergman avec un récit de ses meilleurs films.

10. Les cloches de Santa María (Dir. Leo McCarey, 1945)

On se souvient souvent d’Ingrid Bergman pour l’intensité de ses rôles, les cloches de Santa Maria étant une exception bienvenue car elle dépeint une jeune religieuse qui fait toutes sortes d’efforts pour sauver une école locale, y compris une série de tentatives pour se réconcilier avec le parent responsable du centre. Le talent bien connu de la Suédoise a été rehaussé par sa personnalité charismatique, ainsi que par sa formidable chimie avec Bing Crosby lors de sa deuxième apparition en tant que père Chuck O’Malley qui lui avait remis l’Oscar un an plus tôt avec Le Bon Pasteur. Cela ne génère peut-être pas les réflexions politiques et morales observées tout au long de sa carrière, mais ses sensations agréables lui ont valu une nomination aux Oscars et une entrée dans l’histoire comme l’un des titres les plus célèbres de l’actrice.

9. L’indiscret (Dir. Stanley Donen, 1958)

L’un des films les plus populaires d’Ingrid Bergman depuis son retour à Hollywood, qui a résonné avec ses retrouvailles avec Cary Grant plus d’une décennie après Notorious (1946), ainsi que sa prémisse d’une actrice qui a perdu tout espoir de trouver l’amour Au moins jusqu’à ce que vous rencontriez un économiste qui refuse tout engagement parce qu’il est marié. Un complot risqué pour l’époque car c’est la femme qui recherche activement une relation avec un homme, mais surtout parce qu’elle a profité des précédentes polémiques de l’actrice pour attirer le public vers les théâtres. Et même ainsi, il a esquivé la polémique grâce aux prouesses cinématographiques de Stanley Donen, qui, loin de se réjouir des débats autour des relations amoureuses ou de la vie privée de son protagoniste, a opté pour une intrigue touchante qui plonge dans les éternelles disputes amoureuses. entre les deux sexes.

8. Dites-moi votre vie (Dir. Alfred Hitchcock, 1945)

Première collaboration d’Ingrid Bergman et d’Alfred Hitchcock, qui a abouti à une alliance fructueuse pour les deux parties. Dans le cas de l’actrice, l’intrigue a profité de certaines de ses plus grandes qualités histrioniques, comme la capacité d’incarner une victime qui devient forte face à l’adversité, mais avec un développement organique qui ne remet jamais en cause la nature interne du personnage. En effet, les actions nous conduisent dans un hôpital psychiatrique, avec Bergman donnant vie à un médecin qui doit résoudre un mystère pour garantir le bien-être du directeur institutionnel joué par Gregory Peck. Comme détail curieux, on se souvient également du film pour le soutien de Salvador Dalí pour la réalisation de certaines séquences, étant l’une des participations les plus marquantes du surréaliste sur celluloïd.

7. Jeanne d’Arc (Dir. Victor Fleming, 1948)

Victor Fleming, spécialiste des superproductions après avoir réalisé Autant en emporte le vent (1939) et Le Magicien d’Oz (1939), s’est tourné vers Jeanne d’Arc pour l’un des plus grands défis créatifs de sa carrière, qui fut C’était encore compliqué par le manque de soutien des grands studios. La nature du défi l’a amené à opter pour une actrice au talent établi comme Ingrid Bergman, qui a affronté ce dont on se souvient comme l’une de ses plus grandes épreuves histrioniques avec une habileté énorme alors qu’elle personnifie parfaitement le voyage d’une héroïne improbable dont les exploits continuent de résonner jusqu’à nos jours. jours. Son travail prodigieux a abouti à une nomination aux Oscars, mais malheureusement, elle a également contribué de manière significative à son départ d’Hollywood, lorsque le public, la presse et même les autorités américaines l’ont soulignée pour avoir incarné une sainte et plus tard eu une liaison extraconjugale avec l’Italien. Roberto Rossellini. Avant-dernier film hollywoodien dans son premier cycle nord-américain, qui a été suivi d’un exil européen qui a duré jusqu’en 1956 et dans lequel, curieusement, elle a de nouveau joué la Française dans Giovanna d’Arco al rogo (1954) sous les ordres de Rossellini lui-même.

6. Stromboli (Dir. Roberto Rossellini, 1950)

Peut-être le film le plus controversé d’Ingrid Bergman en raison de l’histoire qui l’entoure: il est né d’une lettre dans laquelle l’actrice avoue à l’auteur son admiration et son désir de travailler avec lui et a abouti à une romance et à un exil temporaire. Ce qui est encore plus controversé, c’est que beaucoup y voient le reflet de la situation de l’actrice elle-même, qui incarne une réfugiée de guerre si désespérée d’échapper à la souffrance qui l’entoure qu’elle épouse un pêcheur italien avec qui elle déménage à distance île titulaire. Au-delà des rumeurs soulevées par les similitudes apparentes, l’actrice fait un travail formidable au moment de capturer les différentes préoccupations de son personnage, qui vont des peurs initiales aux frustrations découlant des doutes qui la tourmentent sur ses décisions, ce qui ils sont mis en valeur dans la solitude du lieu.

5. Sonate d’automne (Dir. Ingmar Bergman, 1978)

L’énorme talent d’Ingrid Bergman a continué de captiver les grands réalisateurs au fil des ans, menant à de grandes performances et de grands films. Il n’y a pas de meilleur exemple que Autumn Sonata, la dernière apparition au cinéma de l’actrice dans laquelle elle interprète une pianiste à succès qui se rend en Norvège pour rencontrer sa fille aliénée interprétée par Liv Ullmann. Une histoire apparemment basique mais puissante sous la direction d’Ingmar Bergman, qui a exploité les qualités de son duo de stars pour une histoire de rédemption parsemée de culpabilité, de colère et de récriminations. L’adieu histrionique à la Suédoise ne pouvait être plus mémorable, car sa performance lui a valu la septième nomination aux Oscars de toute sa carrière, qui résonnait encore plus parce qu’il s’agissait d’une interprétation dans sa langue maternelle.

4. Anastasia (Dir. Anatole Litvak, 1956)

L’histoire d’Anastasia Romanov a été transférée au cinéma à d’innombrables occasions, étant celle d’Ingrid Bergman et Yul Brynner l’une des plus importantes, à propos d’une jeune femme amnésique qui ressemble énormément à la duchesse, utilisée par un homme d’affaires en un plan d’extorsion qui vise à reprendre l’héritage. Le film s’est distingué par la merveilleuse performance de l’actrice en tant que femme si sûre de sa nouvelle identité qu’elle est capable de convaincre les plus sceptiques, mais il est vraiment entré dans l’histoire pour ses parallèles apparents avec la vie réelle quand il a marqué le retour de Bergman dans le monde. Cinéma américain après plusieurs années d’exil. Cela en a fait le retour symbolique d’une pièce indispensable de la royauté hollywoodienne à un lieu qui lui a toujours appartenu à part entière. Un retour triomphant scellé par le deuxième Oscar de sa carrière.

3. La lumière mourante (Dir. George Cukor, 1944)

Ingrid Bergman a reçu son premier Oscar pour The Dying Light, un thriller victorien dans lequel elle joue une femme mariée à un meurtrier qui tente de la manipuler pour la convaincre qu’elle a perdu la raison. Loin d’incarner une simple victime, l’actrice propose une interprétation extrêmement complexe qui erre entre amour et fidélité à son partenaire, l’horreur des multiples doutes qui l’affligent et un déséquilibre croissant qui atteint son point culminant vers la fin du film. . Un classique dans tous les sens du terme, même si le travail personnel de l’actrice a été éclipsé par deux des films les plus célèbres de toute l’histoire du cinéma.

2. Votre cœur est à vous (Dir. Alfred Hitchcock, 1946)

Connue internationalement sous le nom de Notorious, Ingrid Bergman est une pièce clé de ce qui est entré dans l’histoire comme l’un des thrillers les plus brillants du cinéma. Un agent du gouvernement américain qui profite de la culpabilité de la fille d’un espion allemand pour l’incorporer dans une mission qui cherche à dévoiler un plan nazi, qui se traduira par de grandes intrigues, mais aussi dans l’un des triangles d’amour les plus fascinants de tous les temps. L’actrice joue habilement Alicia Huberman, un personnage extrêmement complexe qui ne se contente pas de séduire sa cible, mais décide de porter la mission aux dernières conséquences pour expier les péchés de sa famille, ignorant que cela ne fera que l’augmenter. culpabilité. Non seulement il est l’un des grands classiques d’Alfred Hitchcock, mais l’un des plus grands représentants du cinéma américain d’après-guerre, qui a acquis une renommée supplémentaire pour ce qui est considéré comme l’un des baisers les plus emblématiques sur celluloïd entre Cary Grant et Bergman elle-même. Elle n’a pas été nominée pour un Oscar, même si c’est l’une de ses performances les plus brillantes.

1. Casablanca (Dir. Michael Curtiz, 1942)

Si Casablanca est l’un des grands classiques de tous les temps, c’est en raison de son merveilleux mélange de drame, d’intrigue et de romance pendant la Seconde Guerre mondiale, qualités qui sont renforcées par ce qui est considéré comme l’un des meilleurs couples cinématographiques de tous les temps. Humphrey Bogart est souvent considéré comme la plus grande référence du film pour son magnifique portrait de Rick Blaine, le cynique propriétaire d’une boîte de nuit qui profite de ses contacts pour garantir le passage des réfugiés au syndicat américain. La vérité est que son travail n’aurait jamais pu être accompli sans le soutien d’Ingrid Bergman, qui a donné vie à la femme qui lui a brisé le cœur et qui cherche désormais son soutien pour assurer la sécurité de son mari. Un rôle qui peut paraître simple, mais qui a représenté d’innombrables maux de tête pour la production qui a eu du mal à définir le meilleur destin de la femelle. Bergman elle-même a reconnu d’innombrables fois qu’elle n’avait jamais pleinement compris les motivations de son Ilsa Lund, ce qui ne l’a pas empêchée de l’incarner habilement pour donner l’une des performances les plus fascinantes de toute sa carrière qui, étrangement, n’a pas été nominée par l’Académie.

