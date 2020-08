Rester ou partir? Le sac sur l’avenir d’Antonio Conte fluctue et dans Viale della Liberazione il y a une excitation pour arranger les choses rapidement. L’entraîneur du Salento veut un face à face avec son président, donc sans la présence de Beppe Marotta, PDG qui l’avait choisi pour diriger le projet de relance du club Nerazzurri. Une rencontre qui cache déjà un peu de jaune, car selon les rumeurs elle devrait avoir lieu demain matin, mais de nombreuses voix souhaiteraient un premier contact déjà hier soir.

RUPTURE TOTALE – Pour éveiller plus que quelques soupçons, étaient les mouvements de Steven Zhang, est arrivé au siège avec son PAGANI HUAYRA et est parti à l’heure du dîner à bord d’une Volvo conduite par le chauffeur habituel. Le président a disparu à la hâte et il n’est pas exclu qu’il y ait déjà eu des contacts avec l’entraîneur du Salento. Cependant, aujourd’hui devrait être le jour de l’intérieur ou de l’extérieur, le jour d’éventuelles communications officielles ou non officiel. Zhang est au travail pour comprendre si la déchirure peut être réparée mais à ce jour, en plus de la relation avec Ausilio, celle avec Marotta semble également être compromise, a menti par Conte à la télévision en direct. Le PDG avait déclaré que les escarmouches du passé étaient désormais oubliées, tandis que l’ancien entraîneur, la première fois, les avait repêchées, exacerbant encore le ton.

LES DEMANDES DE CONTE – Satisfaire les demandes du coach n’est pas facile, l’Inter devrait presque complètement changer de skin. De la communication à la gestion, en passant par les garanties du prochain marché. Conte est très exigeant et Zhang ne pourra pas le satisfaire pleinement. C’est pourquoi la paix semble loin, étant donné que le coach lui-même avait expliqué qu’aucun revers n’était attendu. Ensuite, il y aura l’aspect économique à évaluer, car plusieurs millions de dansent sur la table et Zhang n’a pas l’intention d’avaler une double blague avec les adieux de l’entraîneur et une indemnité de départ. L’heure de vérité est proche.