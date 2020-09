Mercredi 02 septembre 2020

Le ‘Huaso’ montre déjà sa qualité au Brésil et a livré deux passes décisives dans la victoire de son équipe sur Bahia 5-3, un match valable pour le septième tour de Brasileirao 2020. L’arrière a disputé son premier match de départ depuis son arrivée au club. , et a été remplacé à 82 ‘par Thuler.

Mauricio Isla commence à écrire son histoire dans le football brésilien. Après avoir joué un peu plus d’une demi-heure lors de la précédente victoire de Flamengo contre Santos, l’ancien Fenerbahce a fait ses débuts en tant que partant à «Mengao» avec deux passes décisives dans une victoire 5-3 sur Bahia pour Brasileirao.

L’arrière latéral chilien était en bonne forme physique, bien qu’il ait rejoint le travail de son équipe il y a quelques semaines. Comme il est constant dans son jeu, il était un grand agent de danger sur l’aile droite, avec ses passes non marquées et profondes.

Ainsi est venu l’un des objectifs auxquels il a participé. Après un mur, il a atteint la ligne de fond et a repris le centre avec lequel l’Uruguayen Giorgian De Arrascaeta a marqué, à ce moment-là, le set 3-1 en faveur de «Mengao». Peu de temps après avoir entamé la seconde période, une fois de plus le double champion d’Amérique avec les ‘Red’ s’habille en facilitateur, cette fois pour le but d’Everton Ribeiro (48e).

Les autres buts de Flamengo étaient de Pedro (2 ′ et 16 ′) et De Arrascaeta a signé son doublé à 52 ′. Bahía, avec des buts de Rodriguinho (32 ′) et Elber (42 ′), a frôlé le nul, mais n’a pas pu tenir le coup et le but de Danielzinho Simoes (90 ′) n’a finalement servi qu’à orner le résultat.

Le prochain défi pour «Fla» sera contre Fortaleza à Maracanã samedi à 16h00 au Chili. L’équipe de Mauricio Isla cherchera à continuer de grimper au classement, dans lequel elle est quatrième avec 11 points, deux derrière la deuxième Sao Paulo.