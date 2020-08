L’ancienne n ° 1 mondiale Maria Sharapova, de Russie, dit qu’elle admire l’adolescente américaine Coco Gauff pour son jeu de tennis ainsi que pour sa capacité à utiliser sa plateforme pour faire la différence. Coco Gauff, 16 ans, une étoile montante du football féminin, est l’une des joueuses qui ont pris une position majeure lors des récentes manifestations de Black Lives Matter.

Maria Sharapova dit que Coco Gauff fait un travail incroyable

Dans une interview au Telegraph, Sharapova a déclaré: «Je me souviens qu’à l’âge de 13 ans, Billie Jean King est venu me voir pour la toute première fois. Elle a dit: «Quoi que vous fassiez, cela ne façonne pas seulement votre chemin, mais cela façonne le chemin de la génération à venir».

À l’époque, [it] n’a pas résonné. Mais je pense que Coco fait un travail incroyable dans ce domaine – elle utilise sa plate-forme pour faire la différence. Je l’admire beaucoup ». La Russe a également expliqué qu’elle ne voulait pas abandonner le tennis après son interdiction du sport pour cause de drogue et qu’elle voulait plutôt revenir pour elle-même.

«Quand vous gagnez un Grand Chelem, que vous devenez n ° 1 mondial, c’est un sentiment phénoménal – et vous n’avez rien à prouver. Abandonner ne fait pas partie de mon personnage, j’ai surmonté tant de défis tout au long de mon carrière – la route de la Sibérie au Court central est longue.

Je voulais jouer pour moi-même ». Sharapova, 33 ans, a pris sa retraite du sport en janvier après une carrière incroyable qui lui a permis de remporter 5 titres en simple du Grand Chelem. Elle a été classée n ° 1 mondiale en simple pour un total de 21 semaines.

Elle est l’une des dix femmes, et la seule russe, à détenir le Grand Chelem en carrière et a également remporté la médaille d’argent en simple féminin aux Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres. Outre son jeu de tennis, elle a également été nommée sportive la mieux rémunérée au monde par le magazine Forbes pendant plusieurs années et est l’une des joueuses les plus populaires du circuit de tennis.

La Russe a également participé à plusieurs entreprises commerciales, y compris sa propre entreprise de bonbons Sugarpova et a également investi dans plusieurs autres entreprises.