Pas un an n’a duré. David Ferrer (Jávea, 1982), retraité du tennis professionnel au Mutua Madrid Open 2019, il n’a pas pu résister à la tentation de revenir sur le circuit avec l’un des projets les plus passionnants de sa carrière. A 38 ans, l’Alicante fait ses débuts sur les bancs, guidant les pas de Alexandre Zverev, l’un de ces jeunes appelés à diriger ce sport à moyen terme. Ils n’ont partagé que des sessions de formation de quatre semaines, assez pour que Ferru puisse assister à Punto de Break et nous donner une première évaluation des méthodes, des liens personnels et des objectifs qui ont été fixés pour cette saison 2020.

Premier entretien en tant que coach, est-ce que quelque chose change?

Quelque chose change, oui (rires). J’ai passé quatre semaines à m’entraîner avec Zverev; les deux premiers tests et les deux suivants officiellement. Je suis content de l’expérience, du travail de Sascha et de l’équipe en général. Je n’ai rien à redire.

Pourquoi Zverev?

C’est un joueur qui a toujours retenu mon attention. Il y avait d’autres propositions, mais Zverev m’a appelé trois fois pour me demander si je pouvais être son entraîneur. Les deux premiers, je lui ai dit que je ne pouvais pas, que j’avais autre chose en tête, mais pendant la détention, un troisième m’a appelé. J’ai aimé ça, c’est lui qui m’a contacté, il m’a encouragé à essayer.

Un an après votre retraite et vous êtes de retour sur le circuit.

Évidemment, je ne vais pas voyager toutes les semaines. Je continue à travailler pour le tournoi Conde de Godó en tant que directeur et c’est fondamental, je peux le combiner. Plus tard, lorsque la saison sera terminée, Alexander et moi déciderons si nous voulons ou non continuer à travailler ensemble. Cela m’a également donné une certaine tranquillité d’esprit, qu’il n’y avait aucune obligation. Je voyagerai avec lui quelques tournois en Europe et ensuite nous verrons ce qui se passe.

Quels tournois?

Rome, Roland Garros, Paris-Bercy et les finales ATP … s’il les joue, bien sûr.

L’entraîneur-chef est-il toujours votre père?

Eh bien, dans ce cas, je suis celui qui conçoit tous les exercices. Quand je ne suis pas présent, je contacte son père et lui dis tout ce que je veux faire. En ce sens, Sascha s’appuie beaucoup sur moi et son père aime aussi beaucoup le modèle sur lequel je voulais miser. Je ne sais pas si je suis l’entraîneur-chef ou non, à ce jour je m’en fiche, je n’ai pas d’ego pour ça. Ce que je peux vous dire, c’est que je fais les exercices.

Au cours de ces semaines d’essais à Monte Carlo, qu’est-ce qui vous a convaincu de franchir le pas?

J’ai vu que nous étions tout à fait d’accord sur sa façon de jouer, sur le schéma. Puis j’ai aussi découvert la manière de travailler de Sacha, qui m’a surpris pour le mieux. Il est très professionnel, tant physiquement que sur piste. Les semaines où nous étions ensemble, il a travaillé à un niveau élevé, toujours très réceptif à tout ce que je lui disais. Personnellement, lui et l’équipe m’ont convaincu, au final c’est un travail pour beaucoup, mais ils m’ont laissé travailler sur tout ce que je voulais sans aucun obstacle.

Y a-t-il eu un appel précédent avec Juan Carlos Ferrero?

C’était la première personne que j’ai appelée, nous sommes des amis proches. Il est vrai que Juan Carlos était avec lui il y a deux ans, mais peut-être que Sascha à cette époque n’avait pas les mêmes installations ou la maturité qu’il a maintenant, même si ils ont fait un excellent travail ensemble. Parler avec Juan Carlos m’a beaucoup aidé, en fait, à aucun moment il ne m’a rien dit de négatif. J’ai également parlé avec Sergi Bruguera, j’aime toujours m’appuyer sur l’opinion des deux.

Juan Carlos a déclaré à l’époque qu’il manquait de discipline.

Quand on est jeune et 18 ans, tout est plus compliqué. À ce jour, Sascha est un joueur très mature. Une personne qui, professionnellement, travaille beaucoup, il est clair que le tennis est sa priorité, du moins c’est ce que j’ai pu tirer de mon expérience avec lui sur et en dehors du court.

À Cincinnati, il a été battu par Andy Murray à ses débuts. Avez-vous regardé le match?

Je l’ai vu, je l’ai vu. La vérité est que Murray a joué à un très bon niveau dans le premier set, cela m’a surpris. Alors c’est vrai que Sascha imposait déjà plus son rythme. Dans le troisième set, même si j’étais en panne, je pense que dans les rallyes, j’avais une longueur d’avance. Puis avec 5-4 et le service est venu ce moment où la tension l’a empêché de fermer et lui a coûté le match. C’est le premier match donc je ne peux pas encore faire d’évaluation. Son attitude était bonne, je ne suis pas inquiète.

Et la question des doubles fautes?

Cela ne m’inquiète pas beaucoup, vraiment. Nous sommes tous nerveux, clôturer un match est toujours compliqué. Dans ce cas, je l’associe à des nerfs. Pendant tout le match, il a commis quatre doubles fautes, jusqu’aux trois derniers matchs et il y a six ans, à cause de la tension. Ce n’est pas un problème technique, loin de là, c’est un problème que dans les moments importants chaque joueur exécute les coups d’une manière. Sascha à ce moment-là avait du mal à clore la victoire.

Allez, ce n’est pas un problème mécanique.

Non non Non. Bien au contraire. En ce qui concerne le service, techniquement, cela fonctionne très bien.

Où avez-vous la plus grande marge de progression? Peut-être dans l’état d’esprit?

Oui sûrement. Je pense qu’il a beaucoup de place pour s’améliorer mentalement et aussi au tennis. Peut-être en jouant plus en avant, ou certains aspects techniques qu’il peut peaufiner. Nous parlons d’un joueur qui est déjà très bon, mais en améliorant certains aspects tennis et mental, il peut obtenir le Grand Chelem et être très haut. Tu as toujours besoin d’évoluer et de t’améliorer dans ton jeu, c’est ce qui me motive le plus, que même en sachant tout ce qui a déjà gagné, on sait que ça peut encore être mieux. Je le crois à 100%.

Comment gérez-vous tout le bruit des affaires extra-sportives?

Savez-vous ce qui se passe? Je suis nouveau, donc interférer là-bas est plus compliqué pour moi en ce moment, je n’ai toujours pas cette confiance. Il est vrai que nous nous entendons très bien et que la relation est très bonne, mais je ne travaille avec lui que depuis quatre semaines.

Qu’as-tu essayé de lui apprendre?

Ce que je fais, c’est expliquer ce que je veux de lui, ce que j’espère voir au tennis. À cet égard, nous sommes tout à fait d’accord sur tout. Par exemple, on parle beaucoup de mobilité, également avec Jez Green (entraîneur physique). A aucun moment il ne m’a demandé quoi que ce soit de spécifique, ce que nous avons fait c’est commencer cette façon de travailler que nous recherchons, ma façon de m’entraîner est aussi la sienne.

Bien que votre façon de jouer soit comme le jour et la nuit.

Au contraire, ça l’est. Sascha joue complètement différent de la façon dont j’ai joué, il serait très imprudent d’essayer de suivre ce modèle. Pour moi, il est facile de changer le système, à la fin le coach doit s’adapter au joueur qu’il a. J’étais un joueur qui avait besoin d’améliorer d’autres aspects du tennis; il est beaucoup plus agressif, sert plus fort et mesure près de deux mètres. C’est impossible pour lui de jouer comme moi, je ne veux pas de lui non plus, ce serait un désastre à coup sûr.

Je pourrais apprendre beaucoup de toi mentalement, pour être plus dur.

Psychologiquement, ça peut l’être. Lorsque vous avez joué au tennis, vous comprenez beaucoup de choses sur le joueur parce que vous y êtes déjà allé. Cela aide quand il s’agit de vous expliquer et de comprendre leurs peurs et leurs frustrations. A ce propos, j’essaye de lui parler et de lui faire voir que ça m’arrivait aussi, je veux qu’il comprenne que faire des erreurs fait partie du tennis et de la vie.

« Il a dépassé toutes mes attentes, il est formidable et agréable de travailler avec. » C’est ce qu’a dit Zverev lorsqu’on l’interroge sur votre première expérience ensemble.

On ne peut qu’être reconnaissant de l’écouter. Si j’ai dit oui au projet c’est parce que professionnellement j’en suis très content. C’est vraiment un grand professionnel, je dis ça parce que parfois il peut donner une autre impression, mais c’est le contraire. C’est un gars qui travaille de 10h00 à 20h00 sans interruption, il fait continuellement du physique, du tennis, du physique… Pour moi c’est un défi très excitant, ainsi qu’une expérience très intéressante car savoir comment ils travaillent, savoir une façon de travailler qui n’est pas celle espagnole. Je veux me nourrir de ces nouvelles notions pour m’améliorer et grandir dans le futur.

L’US Open débute lundi, qu’attendez-vous de ce tournoi?

Le sentiment est étrange, c’est sûr. Les circonstances de jouer sans public, d’être au même endroit toute la semaine, de ne pas pouvoir sortir de l’hôtel … ne seront pas faciles, mais ce sera la même chose pour tout le monde. Je pense qu’il y aura plus de surprises, surtout au début. Au cours de la première semaine, après six mois sans compétition, on le voit déjà à Cincinnati. Il était logique et compréhensible qu’il y ait eu des surprises, mais je comprends qu’à l’US Open tout va se stabiliser un peu plus. Ce sera également une belle opportunité pour le reste des joueurs car Rafa et Roger ne sont pas là.

Avez-vous parlé de son rôle dans le Grand Chelem? Craignez-vous de ne pas en avoir encore gagné?

Nous avons parlé des tournois du Grand Chelem qu’il a disputés et de la meilleure façon de les affronter. Nous savons que plus vous êtes haut, plus vous avez de pression, surtout si vous êtes jeune et que vous avez déjà gagné des choses importantes, les gens vous demanderont toujours de faire le prochain saut. Ce que l’équipe doit réaliser, c’est que le joueur soit le plus calme possible et avance pas à pas. Nous venons juste de commencer, je ne veux pas trop m’aventurer et trop parler. Ce qui m’inquiète maintenant, c’est qu’il s’améliore mentalement et au tennis, ce sera ce qui le conduira à avoir des options pour remporter des titres importants, qu’il s’agisse du Grand Chelem, du Masters 1000 ou autre.

Après l’US Open, la terre battue est de retour. Voyez-vous Zverev dominer cette surface?

Madrid a gagné et Rome a gagné, cela signifie que leur jeu s’adapte très bien à la terre battue. Il a beaucoup joué sur terre battue, il a grandi à Hambourg, ses tirs sont topspin surtout sur le coup droit, il est donc clair qu’il peut très bien jouer sur terre battue. C’est un joueur long et rapide, je pense qu’il peut faire beaucoup de dégâts sur terre battue, autant ou autant que sur rapide.

Maintenant, il a une référence en surface en tant qu’entraîneur …

Ne le croyez pas non plus, dans ma carrière, j’ai été le meilleur joueur accéléré, ou du moins j’ai préféré jouer le jeu accéléré. Il faut se concentrer sur son jeu, j’essaye de lui apprendre la façon dont il voyait les choses quand il concourait, comment il agissait dans les moments de pression, en plus de lui inculquer le schéma de jeu que je veux qu’il fasse, la tactique que nous mettrons sur scène quand il affrontera vos rivaux.

Qu’attendez-vous de Zverev en 2020?

Les résultats marquent tout. En fin de compte, s’il n’y a pas de bons résultats, vous ne restez pas très bien, aussi positifs que soient le travail et la relation. Tout ce que vous travaillez en dehors de la piste est pour que plus tard, il se reflète à l’intérieur. Mais je ne suis pas pressé, maintenant je considère juste que je continue à travailler comme je le fais, que l’attitude est tout aussi bonne et que, tôt ou tard, les résultats viendront. En ce sens, je suis très confiant, peu importe qu’ils n’arrivent pas cette année, ils arriveront l’année prochaine ou l’année prochaine. Je sais que vous avez la capacité de gagner de grandes choses.

Si les résultats arrivaient l’année suivante, seraient-ils avec vous dans les tribunes?

J’aimerais que les choses se passent bien pour continuer avec Sascha et son équipe pendant longtemps, mais tout sera vu. Tout d’abord pour voir comment nous travaillons et fonctionnons cette saison, à la fin de l’année, il sera temps de faire un bilan. Quand on commence avec quelqu’un on y fait toujours face comme un projet d’avenir, je n’aimerais pas être seul pendant un an, l’idéal serait de continuer beaucoup plus longtemps pour pouvoir construire quelque chose de plus grand.