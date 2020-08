Où que vous regardiez, il sera difficile de trouver un visage plus souriant ces jours-ci au tournoi Cincinnati celui de Victoria Azarenka. Après douze mois sans ajouter une seule victoire, avec plusieurs arrêts qui l’ont empêchée de concourir et d’être heureuse, la Biélorusse semble avoir enfin craqué sa coquille cette semaine, retrouvant la forme et la joie de son tennis. Ajout de quatre victoires consécutives et planté en demi-finale de l’événement nord-américain. Avant d’affronter Johanna Konta pour un ticket direct pour la lutte pour le titre, Vika a fait le point sur son état et le moment actuel qu’elle vit.

– Lexington à Cincinnati

«Ici, je suis allé quatre matchs plus loin qu’à Lexington, c’est la différence. Pour ce qui est du jeu, c’est drôle pourquoi quelqu’un m’a demandé après ce premier tour. Évidemment, j’ai mieux joué ici, mais j’ai l’impression que Lexington a été mon premier vrai tournoi. J’ai à peine joué au tennis l’année dernière, malgré cette défaite, j’ai vu que j’avais retrouvé mon rythme. Le problème était que les choses ne fonctionnaient pas pour moi, mais j’étais heureux de partir avec ce sentiment. Maintenant que j’ai ce sentiment, je suis plus à l’aise sur le terrain. Ce fut un tournoi positif pour moi, même s’il ne correspond pas au résultat. «

– Victoire contre Jabeur

«Le vrai défi aujourd’hui était que je jouais contre Ons pour la première fois. Contre le reste des adversaires que j’avais déjà affrontés auparavant, c’était donc un peu plus familier pour moi. Manger était difficile, j’avais l’impression d’avoir tout le temps des trous dans le dos, puis je me suis mieux connecté avec le ballon. Son rythme m’a surpris dans le bon sens, elle est très talentueuse. Je l’avais déjà vue jouer, mais l’avoir devant elle, c’est différent. J’admire vraiment son talent ».

– Petits détails

«C’était un match difficile, c’était serré, tellement au point de pause, car dans les points de set, nous étions très proches. J’ai vu que le jeu était de très bonne qualité, j’ai toujours senti sa pression sur nous, nous avons tous les deux eu le meilleur de chacun. Les conditions ne l’ont pas rendu facile non plus, le vent était assez fort aujourd’hui, donc cette variante n’était pas non plus confortable à gérer. Dans mon cas, je devais aller chercher mes photos et ne pas attendre l’erreur, alors j’ai continué à essayer jusqu’à ce que cela fonctionne. Il y a eu des erreurs, bien sûr, comme dans tous les matchs ».

– Comparaison avec la scène où il était n ° 1

«Quand vous regardez le tableau de bord, c’est ce à quoi vous vous attendez. Quand tu gagnes, tout le monde pense que ton niveau de tennis était incroyable, que tu as très bien joué. Mais chaque adversaire est différent. Cela fait huit ans que j’ai remporté mon premier Open d’Australie, donc le jeu change, les choses changent et il faut s’adapter. J’ai l’impression d’apprendre beaucoup de ce que j’ai appris en 2012, mon jeu s’est développé. Le résultat est déjà séparé, maintenant je me sens plutôt bien. Je ne dirai pas que tout a fonctionné cet après-midi, mais c’était suffisant pour gagner, alors je vais maintenant me concentrer sur le prochain match.

– Evolution du tennis féminin

«Il est définitivement monté d’un niveau sur le terrain physique. En termes de pouvoir, je pense que de nombreuses jeunes filles sont beaucoup plus puissantes, le plus grand exemple que nous voyons dans la façon dont même les premiers tours sont maintenant. À l’heure actuelle, il n’y a pas de correspondance facile, parfois vous ne savez pas à quoi vous attendre, le niveau de cohérence peut encore monter et descendre un peu. En ce qui concerne le niveau, je pense qu’il est assez élevé si on regarde le haut, ça a été le meilleur, le plus visible ».

– Avez-vous déjà pensé au retrait?

«Oui, à quelques reprises. En janvier, par exemple, il ne savait pas s’il rejouerait. Finalement j’ai pris la décision de réessayer, une dernière fois, pour voir ce qui se passe. Même si je me serais senti bien dans la décision que j’avais prise, je ne suis pas du genre à regretter les choses.