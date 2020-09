Mercredi 02 septembre 2020

Dans sa présentation officielle en renfort de Valladolid, le ‘Historico’ a analysé le style de jeu de son nouveau club et a déclaré qu’il avait été très bien accueilli par ses coéquipiers. Quant à son avenir, il a exclu pour le moment de revenir au football chilien et se concentre sur le fait d’être rappelé dans le «Rouge».

À la fin de la saison dernière, Fabián Orellana a mis fin à son contrat avec Eibar et a signé en tant qu’agent libre pour Valladolid, un club qui « lui a présenté un projet très agréable et intéressant », ce qui lui a permis de décider plus facilement de rejoindre l’équipe de Ronaldo, selon vos déclarations dans votre présentation officielle.

« Mon premier objectif est de bien faire au club, alors s’ils m’appellent en équipe nationale, je suis toujours heureux et s’ils ne m’appellent pas, je ne suis qu’un autre fan de mon pays », a déclaré l’attaquant chilien, qui s’attachera à suivre un sommet. niveau en Espagne, performance qui sera la clé pour continuer à représenter le Rouge et sera observée par Reinaldo Rueda.

L ‘«historien» a déclaré qu’il était physiquement plein et qu’il était «très bien accueilli par ses collègues. Je suis à un bon moment footballistique, j’ai très bien terminé à Eibar « , a déclaré l’attaquant, qui a marqué huit buts la saison dernière et réalisé 10 passes décisives, étant l’une des grandes figures de son équipe. »

De plus, il a analysé le style de jeu de son nouvel entraîneur, Sergio González, celui de « attendre derrière et que quand on a le contrôle du ballon, on attaque le plus vite possible, verticalement », un modèle avec lequel on se sent à l’aise, car en Eibar était similaire.

Concernant un possible retour au football chilien, le ‘Poète’ a déclaré que « j’aime jouer et vivre en Espagne, j’adore être ici, donc je ne sais pas si je retournerais au Chili » et qu’aucune équipe nationale ne l’a contacté pour le moment Pas même Audax Italiano, le club qui l’a formé.

En ce qui concerne le Superclásico entre Colo-Colo et l’Universidad de Chile, il a été joué pour un match nul et qu ‘ »il y a des buts à faire pour les gens ».

