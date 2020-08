James Patrick Stuart est connu pour avoir joué Valentin Cassadine à l’hôpital général. Son personnage est souvent vu en train de se frayer un chemin à Port Charles pour obtenir plus d’argent et de pouvoir. Cependant, les téléspectateurs ont également vu le côté romantique de Valentin quand il est amoureux.

À l’hôpital général, Stuart n’est pas étranger aux scènes d’amour, d’autant plus que Valentine était en couple depuis quelques années. Pourtant, la première scène d’amour de Stuart était en fait sur un autre feuilleton. Il raconte récemment l’expérience et partage quelques informations intéressantes à ce sujet.

James Patrick Stuart sur «General Hospital» | ABC / Todd Wawrychuk

James Patrick Stuart est à «l’hôpital général» depuis 2016

Stuart a rejoint le casting de l’hôpital général en 2016. Initialement, le personnage de Stuart était censé être un pêcheur nommé Theo Hunt. Cependant, il s’est révélé plus tard être le beau-fils d’Helena Cassadine, Valentin.

Ensuite, Valentin a commencé une quête pour prendre le contrôle de la fortune Cassadine par tous les moyens possibles. Naturellement, cela l’a amené à se faire de nombreux ennemis à Port Charles, mais il a également réussi à gagner de la sympathie, en particulier avec des personnes comme Nina Reeves.

En 2020, il a été révélé que Valentin n’était pas réellement le fils de Mikkos Cassadine, ce qui l’empêchait d’hériter de la fortune Cassadine. Néanmoins, Valentine est toujours en quête de sa propre fortune. Cette fois, il a le regard tourné vers la société des Quartermaines, ELQ.

La première expérience de feuilleton de Stuart était sur «Tous mes enfants»

Stuart semble être un acteur de savon naturel, et sa première expérience de savon remonte aux années 1980. De 1989 à 1992, il a été acteur sur All My Children, jouant Will Cortlandt, qui est le vilain frère de Dixie Cooney. Will a fini par être tué dans l’émission après avoir été frappé avec un pied de biche par Janet Green.

Après avoir rejoint l’hôpital général en 2016, Stuart s’est penché sur son expérience sur All My Children, notant qu’il était «plein de moi» à l’époque.

«J’étais assez rassasié à l’époque pour penser que j’allais conquérir le monde», a-t-il déclaré à Soap Opera Digest. «Je pense que vous devez avoir cela dans cette entreprise; sinon, vous feriez autre chose.

Il a poursuivi: «La première fois, j’ai regardé l’opportunité du feuilleton comme un tremplin vers d’autres choses. Mais maintenant, je vois le pouvoir des feuilletons comme une chose vraiment spéciale, et je vois à quel point ils comptent pour les gens. Je suis heureux de revenir et de lui accorder l’attention et le respect qu’il mérite. »

Que dit Stuart à propos de sa première scène d’amour en tant qu’acteur?

Quand Stuart était sur All My Children, il a eu sa première scène d’amour en tant qu’acteur. Son partenaire dans la scène était Robin Christopher, qui jouait à l’époque Skye Chandler.

S’adressant récemment à Soap Opera Digest, Stuart partage ce qui s’est passé pendant l’expérience: «Je n’avais jamais eu de scène d’amour auparavant, alors j’ai commencé à m’entraîner comme une personne folle. C’était le printemps ou l’été à New York, alors bien sûr je dégouline partout sur le pauvre Robin Christopher! »

Il ajoute: «Je me souviens d’avoir fait cette scène d’amour; J’étais tellement mal à l’aise, et je suis sûr qu’elle l’était aussi, et je me souviens qu’Henry Kaplan, le réalisateur, disait: «Tu ne peux pas respirer si lourd? C’est nauséabond! » À l’époque, la salle de contrôle de All My Children, ils avaient cette règle où les caméramans avaient des casques et le talent n’était jamais autorisé à s’approcher des casques, car ils se réservaient le droit de dire les choses les plus horribles derrière votre dos! »