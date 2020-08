James Rodríguez semble avoir trouvé une lumière au bout du tunnel sombre du marché des transferts, dans lequel il est en tant que joueur dévalorisé, mais avec un salaire élevé, et dans lequel il ne semblait pas trouver une équipe qui serait en charge de négocier son départ du Real Madrid. . Jusqu’à ce que, apparemment, Everton de Carlo Ancelotti arrive pour le sauver, selon les informations de «The Telegraph».

L’équipe du Merseyside semble être la meilleure option pour l’avenir du Colombien. Parce que? Ici, nous vous disons les avantages que James aurait s’il arrivait au « caramel ».

1- Ancelotti. Son nom de famille sonne comme une gloire pour James et ce n’est pas pour moins: avec l’entraîneur italien, il a montré sa meilleure forme au Real Madrid; Il a également eu des opportunités au Bayern Munich, bien que DT n’ait pas bien fait et ils l’ont éliminé. De plus, Carletto a toujours voulu qu’il soit là où il est allé, en tant que dirigeant de Naples, il l’a également sondé. Ainsi, Rodríguez trouverait un père avant un technicien, pour l’envelopper et lui redonner la confiance que Zinedine Zidane lui prenait.

2- Je serais un leader. Everton a une jeune équipe, qui vient de dire au revoir à l’un de ses emblèmes: Leighton Baines. À 29 ans, James serait parmi les sept joueurs les plus expérimentés, bien que le parcours du Colombien à travers de grandes équipes en Europe lui donne une touche de hiérarchie sur ses coéquipiers.

Cette expérience, ainsi que le soutien d’Ancelotti, lui garantissent la proéminence exigée par James, et qu’il porte une grande responsabilité de diriger une équipe prometteuse et qui peut faire un saut de qualité en Premier avec l’arrivée du milieu de terrain du café.

3- Un défi pour faire l’histoire. Everton est une équipe traditionnelle d’Angleterre, mais pas une grande; Il n’a pas remporté la Premier League depuis 33 ans (1986/1987) et ses dernières gloires remontent à 25 ans (il a remporté la FA Cup et le Community Shield en 1995). Alors gagner un titre pour James serait un défi et la possibilité de mettre son nom dans l’histoire du « caramel »; se qualifier même pour une compétition européenne: la Ligue Europa n’est plus là depuis 2017/2018 et depuis 2005/06 elle n’a pas participé à la Ligue des champions.

4- Un compatriote et une bonne communication. À Everton se trouve Yerry Mina, qui aiderait James à briser la glace dès qu’il mettrait les pieds à Goodison Park. Dans l’effectif, il y a deux Brésiliens (Bernard et Richarlison), deux Portugais (André Gomes se démarque) et le Français Lucas Digne, avec qui il pourrait avoir une bonne communication en maniant les langues et en connaissant les particularités de leurs pays.

5- Une ligue d’élite. James ne disparaîtrait pas de la carte; au contraire, elle arriverait en Premier League au moment même où elle deviendrait plus attractive; Il ferait face à de grandes figures, des millions de personnes dans le monde le verraient, et s’il se comporte bien, sa carrière se repoussera.

De plus, peu de footballeurs colombiens ont fait leur marque en Angleterre: même Falcao García ou Juan Guillermo Cuadrado ne pouvaient pas briller, donc James aurait l’occasion de faire la différence.