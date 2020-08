Jamie Pickett n’avait pas réussi à décrocher un contrat UFC lors de ses deux premiers essais. Mais il était impossible de le nier une troisième fois.

Pickett a blitzé Jhonoven Pati au début du deuxième tour après un premier va-et-vient, déclenchant une rafale de coups de poing – 22 au total, selon le président de l’UFC Dana White – qui a évoqué Wanderlei Silva contre Vitor Belfort et a remporté ce papier convoité.

Le combat des poids moyens a été la vedette de la quatrième semaine de la quatrième saison de DWCS à l’UFC APEX de Las Vegas. Au total, quatre combattants ont reçu des contrats UFC, dont Pickett, Rafael Alves, Jeffrey Molina et Colin Huckbody.

Après sa première victoire au DWCS, Pickett a consacré tout son cœur aux sacrifices consentis pour obtenir son troisième tir, décrivant au commentateur de l’UFC Laura Sanko un trajet de six heures entre les gymnases pour s’entraîner pour le combat de mardi.

«Je le voulais à ce point», dit-il. «Je veux une chance de fournir et de faire mieux. D’où je viens, il n’y a pas beaucoup d’opportunités. C’est pourquoi j’ai des coups de couteau et un trou de marteau [in my body]. Je veux juste montrer aux enfants qu’ils peuvent faire mieux. »

White a déclaré à Sanko: «Les cotisations de Pickett sont entièrement payées.»

Robinets Alves Yair Rodriguez partenaire en seconde

Rafael Alves avait besoin de deux essais pour coller l’atterrissage sur un flip d’avant-combat, et de deux tours pour comprendre Alejandro Flores, associé de Yair Rodriguez.

Flores est resté insaisissable face à un Alves agressif dans le premier, tirant sur la jambe d’avance du Brésilien et échappant aux tirs puissants. Il a semblé plus hésitant dans la deuxième image lorsque Flores a pris l’initiative et a décroché plus de frappes à distance, diffusant l’élan qui avait été construit au début.

Mais Alves n’avait besoin que d’une occasion pour retourner le combat en sa faveur. Lorsque Flores s’est esquivé sous un coup de poing et a obtenu un retrait, il a giflé un étranglement à guillotine. Il a appelé à l’intervention de l’arbitre, et après un tap, il a obtenu ce qu’il voulait à la marque 2:55 du cadre central.

Voici les acrobaties d’Alves qui ont déclenché le combat.

La technique de Molina surmonte l’agression de Silva

Jacob Silva n’a jamais cessé d’essayer d’assommer Jeffrey Molina en 15 minutes. Il a subi une énorme quantité de punitions en cours de route, ce qui a abouti à un brûleur de grange qui a provoqué une ovation debout de White.

Molina s’est cassé le pied au premier tour alors qu’il tentait de garder à distance la poussée de Silva. Lorsque Silva a refusé de céder, sa précision frappante a été le facteur décisif. Deux fois, Silva a pris un genou alors que Molina le faisait craquer de la main droite.

Molina a mieux contrôlé la distance dans la deuxième image, basculant à nouveau Silva avec un genou au milieu qui a produit une coupure profonde sur le côté gauche du visage. Sans se décourager, Silva a continué à intimider son adversaire, se battant d’un autre genou au visage pour clôturer le combat sur un déchaînement de coups de poing.

Romero combat Breeden entravé pour une décision

La discipline d’Anthony Romero a remporté les tableaux de bord des juges, mais le cœur de Mike Breeden s’est démarqué en trois manches.

En trois manches, Romero a fait preuve de discipline et de technique, coupant lentement la base de Breeden avec des coups bas. Au milieu de la seconde, il a entravé la jambe gauche de Breeden avec un coup de pied intérieur et a ajouté du sel à la blessure avec une rafale de coups de pied au mollet à la jambe droite.

Pourtant, Breeden a refusé de mettre fin à son avance, forçant son adversaire à se bagarrer à l’intérieur. Et alors qu’il était débordé dans les échanges, il en a fait un combat jusqu’à la cloche finale. À peine capable de se tenir debout, il accepta avec empressement de se rendre sur le tapis.

Les scores finaux étaient 30-26, 30-27, 29-28 pour Romero. Dans son entretien d’après-combat, il a admis sa part des dommages causés par les coups de veau.

Huckbody profite du flub Bowen

Une erreur tactique précoce de Kyron Bowen a donné à Collin Huckbody la première place au début du match, et à partir de là, Huckbody a pris le relais. Avançant rapidement pour monter, il a giflé sur un bras-triangle qui a été tapé à peine 88 secondes après le début du combat. C’était la cinquième soumission de Huckbody utilisant ce mouvement.

Résultats complets de la saison 4 du DWCS, semaine 4:

Jamie Pickett a vaincu. Jhonoven Pati via TKO (grèves) – Round 2, 0:33

Rafael Alves bat. Alejandro Flores via soumission (starter à guillotine) – Round 2, 2:55

Jeffrey Molina bat. Jacob Silva par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Anthony Romero bat. Mike Breeden par décision unanime (30-26, 30-27, 29-28)

Collin Huckbody vaincu. Kyron Bowen via soumission (bras-triangle) – Round 1, 1:28