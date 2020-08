La présentatrice, chanteuse et actrice Jedet a franchi une étape importante dans son processus de transition pour se sentir cohérente avec son identité de genre. Ce lundi 24 août, le protagoniste du célèbre ‘Venom’ a publié une image dans laquelle nous avons pu vérifier le résultat visible de ses dernières interventions d’augmentation mammaire et de féminisation du visage. « Salut, je suis Jedet, ravie de vous rencontrer », était la phrase avec laquelle l’influenceuse s’est également présentée à la société dans ce qui est probablement le moment le plus important de sa vie.

Jedet

Eh bien, loin de ne recevoir que des commentaires aimants et encourageants comme cela aurait dû être à un tel moment, l’interprète a également subi de vives critiques de la part des réseaux, comme elle l’a elle-même raconté sur Instagram et Twitter. Dans les deux réseaux sociaux, elle a décidé d’être honnête et d’avouer à quel point elle a été mal face à cette vague de critiques de la part de certains utilisateurs. « J’ai eu une journée vraiment horrible, M’exposer aux critiques après 12 heures en salle d’opération et un mois de convalescence n’a pas été facile« L’actrice a commencé par dire, pour avouer plus tard que » je pourrais passer de ‘je transpire, je me sens divin et la critique ne m’affecte pas’ mais c’est un mensonge « .

Jedet voulait réfléchir sur le fait que « C’est déjà assez dur de passer par une transition et de devoir ensuite lire des commentaires cruels », et il est clair que les internautes qui n’ont pas hésité à porter plainte contre elle ou à se moquer de sa nouvelle image ne sont pas conscients du difficile processus de transition qui a commencé il y a des années et qui est maintenant achevé. Par conséquent, elle est convaincue que s’ils «savaient ce que c’est que de passer par un processus comme celui-ci, ils n’auraient pas de nez pour écrire une moquerie ou une insulte« .

Jedet: « Mange ma chatte »

Enfin, l’artiste de renom a tenu à remercier toutes ces personnes qui, ces dernières heures, l’ont soutenue et, comme elle le dit, « vous êtes les 99% ». Quant à « ce 1% » qui a impitoyablement accusé sa personne, Jedet n’a pas hésité à leur envoyer un message direct, énergique et même mérité: « J’ai pitié de toi car ça doit être très dur d’être si pourri à l’intérieur. Et à ceux qui viennent à moi avec celui qui ‘est ce qu’il y a parce que vous exposez votre vie’ … mange ma chatte« Bref, directe et sincère face à des critiques qui ne font que montrer la transbophie qui existe encore dans une partie de notre société.