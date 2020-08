Crédit: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Le gardien de but Couronne de Jésus est devenu la figure de Croix Bleue, parce qu’il a sauvé une pénalité dans la victoire du céleste contre lui Athlétique San Luis. Grâce à cette intervention, le gardien céleste est proche du palmarès des pénalités sauvées, une marque qui appartient au renommé Oswaldo Sánchez.

Jusqu’au moment ‘Chuy«A couvert 23 pénalités tout au long de sa carrière et se rapproche rapidement des chiffres qu’il a publiés «Saint Oswaldo». Face à cette situation, l’ancien gardien de but de la Chivas il était fier et a admis que couronne vous vous en remettrez facilement.

« Maintenant Chuy est à deux pénalités de m’égaler, je suis fier que ça puisse être lui. J’adorerais que Chuy puisse battre ce record parce qu’il parle d’une longue carrière, d’une carrière propre, en particulier d’une personne formidable et d’un excellent gardien de but.« , A commenté Sanchez dans une interview avec Enregistrer le journal.

« C’est un grand ami, il est de Guadalajara, nous sommes nés dans la même école de football, c’est un gars que j’apprécie beaucoup et j’espère que sa carrière continuera d’être longue et fructueuse. Il a simplement réalisé le triomphe le plus important qu’un gardien de but mexicain ait réalisé, un champion olympique et un facteur fondamental« Il ajouta Oswaldo.

Pour le moment à la troisième place est le souvenir Adrian Chavez avec vingt et un, ça suit Marco Antonio Ferreira avec vingt et Adolfo Rios et Javier le «Zully» Ledesma avec 17 pénalités sauvées. Le seul gardien actif qui pouvait l’atteindre est Rodolfo Cota, qui a eu 12 interventions