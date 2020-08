2020-08-30 23:30:04

Jesy Nelson se sent « maussade ».

La chanteuse de Little Mix a avoué à un fan qu’elle avait envie d’avoir un enfant un jour, lorsqu’elle les a rencontrés dans une ville d’Oxfordshire cette semaine.

Jesy se promenait dans la ville avec son petit-ami présumé Sean Sagar quand ils sont tombés sur une famille avec trois enfants.

Une source a dit OK! En ligne: « La plus jeune ne pouvait pas avoir plus de six mois et c’est elle qui a attiré l’attention de Jesy et Sean. Dès qu’elle a repéré la petite fille, Jesy est allée tout droit et a commencé à roucouler dessus. Nous l’avons entendu dire: « Oh mon Dieu, elle est si mignonne. J’en veux une, elle me fait la rumeur. » »

Jesy a récemment rendu public son nouveau petit ami et a été vue tenant la main de l’acteur de « Our Girl » alors qu’ils passaient une journée ensemble à Brighton.Dans les photos, Jesy – qui portait un haut court blanc et une paire de jeans évasés déchirés – peut être vu s’agripper à son homme, qui avait l’air détendu dans un t-shirt rose pâle et un jean skinny noir.

Cela vient après que Jesy a fait allusion à la nouvelle romance lorsqu’elle a commenté un message séduisant sous la nouvelle photo Instagram de son ami.

Parallèlement au cliché sépia, Jesy semblait pleine d’amour en commentant «Le voici» aux côtés de deux émojis œil de cœur.

En juillet, il a été rapporté que Jesy se rapprochait de Sean.

Une source a récemment déclaré: « Jesy et Sean se sont vraiment bien entendus. Ils ont le même sens de l’humour et il la fait sourire. Il a dit à ses amis qu’il pensait qu’elle était vraiment sexy et amusante.

« Leur lien spécial l’a également remonté le moral, car tout son travail d’acteur avait été suspendu à cause du coronavirus. Donc, sortir avec Jesy l’a rendu vraiment heureux à nouveau. Mais Jesy a insisté sur le fait qu’il n’était qu’un compagnon pour elle. »

Mots clés: Jesy Nelson, Little Mix, Sean Sagar

