L’avenir du marketing est une approche complète du marketing basé sur les comptes, qui donne la priorité à vos clients actuels tout en augmentant toujours le sommet de l’entonnoir. Nous avons récemment présenté une représentation visuelle de ce que signifie vraiment «entonnoir complet» dans cette infographie, décomposée par étapes d’entonnoir et KPI pertinents. Et maintenant, nous allons encore plus loin en plongeant dans des jeux spécifiques que votre équipe peut exécuter pour chaque étape.

Pour cet article, nous nous concentrerons principalement sur la fidélisation de la clientèle (voir notre visuel complet de l’entonnoir ci-dessous pour référence).

Nous commençons ici car la plupart des organisations appliquent rarement toute la force d’une stratégie marketing basée sur les comptes à leur clientèle. Cependant, c’est là que nous assistons au plus grand changement en matière de marketing. Les spécialistes du marketing les plus performants d’aujourd’hui savent que la fidélisation et l’expansion de la clientèle sont le meilleur moyen d’obtenir une croissance évolutive des revenus sur l’année. L’acquisition de clients coûte cher, mais la perte de clients est encore plus coûteuse.

C’est une chose d’écrire cette idée dans un article de blog – et c’en est une autre de la mettre en action et de documenter les meilleures pratiques! C’est précisément ce que nous avons fait ci-dessous, car vous trouverez un cas d’utilisation spécifique que nous avons exécuté nous-mêmes et un cadre de réussite. Espérons que cela puisse servir de point de départ pour votre propre stratégie de marketing de fidélisation.

Renouvellements et utilisation des moteurs avec des ateliers virtuels

Quand envisager cette pièce:

Si vous disposez d’une liste de comptes clients potentiellement à risque de désabonnement, vous devez tirer parti de toute la force d’une stratégie marketing basée sur les comptes. Cela signifie créer des listes de comptes cibles basées sur des signaux de désabonnement, engager les décideurs et les utilisateurs finaux avec des expériences significatives, activer vos équipes d’assistance et de réussite avec les outils et les informations appropriés, et mesurer votre succès.

Comment nous avons exécuté ce jeu nous-mêmes:

Une approche rentable de la fidélisation de la clientèle adoptée par Terminus consiste à mettre en place des programmes d’ateliers sur la réussite des clients axés sur des versions de produits et des sessions stratégiques régulières. Cette session devrait inclure la haute direction, leur responsable de la réussite et éventuellement un représentant du marketing produit. Nous utilisons cela comme une opportunité pour établir des relations avec nos clients et pour les aider à établir des relations avec d’autres utilisateurs de Terminus. Vous souhaiterez créer des cohortes de 5 à 10 clients dans des espaces non concurrents afin que, lorsque vous dirigez les sessions de travail, vos clients puissent partager leurs idées ouvertement dans un environnement plus intime et personnel.

Données disponibles à utiliser:

La plate-forme Terminus fonctionne avec votre CRM pour apporter des firmographies et des intentions supplémentaires à vos comptes afin que vous puissiez facilement filtrer en fonction de critères pertinents. Cela vous aidera à déterminer sur quels comptes clients vous souhaitez vous concentrer et inviter en premier!

Cela comprend nativement:

Industrie Gamme de revenusTaille de l’entreprise Intention Bombora Score de relation Données d’engagement Web

Vous pouvez également utiliser n’importe quel objet de champ que vous pourriez également avoir dans le cadre de votre CRM, ce qui peut inclure:

Étape de l’opportunité Date de renouvellement Net Promoter Score (NPS) Customer Lifetime Value (CLV) Utilisation du produit

Comment TEAM Framework peut vous guider

Cible:

Ciblez les bons comptes en créant des segments de clientèle basés sur des données pertinentes. Par exemple: créez des segments en fonction du secteur, des revenus, du CLV, de l’intention, de l’engagement, du score de relation et de l’utilisation du produit. Vous voudrez prendre un soin particulier pour identifier les clients avec une valeur de vie client élevée qui démontrent également une faible utilisation du produit, des scores de relation faibles, un NPS faible ou une intention pour un concurrent.

Créez des groupes de travail qui correspondent aux clients avec un NPS élevé avec ceux avec un NPS faible et ceux avec une utilisation élevée avec ceux avec une faible utilisation. Votre objectif est que des clients satisfaits renforcent la valeur de votre produit auprès de ceux qui pourraient avoir des difficultés.

Au cours de cette session, vous pouvez présenter de nouvelles fonctionnalités ou offres de produits, tout en partageant les façons dont les clients pourraient utiliser davantage votre produit. Préparez-vous avec un plan clair pour conduire une action d’utilisation spécifique et demandez à vos ambassadeurs clients de partager quelques éléments qui renforcent ce point. L’inclusion de hauts dirigeants peut également ajouter de l’autorité à votre session et garantir que les clients se sentent vus par votre organisation.

Engager:

Tirez parti d’une approche multicanal pour engager le centre d’achat complet de votre compte pour une couverture maximale. Nous vous recommandons d’utiliser une combinaison d’annonces numériques basées sur les cookies (pour les diffuser à la maison), d’annonces LinkedIn, de marketing par signature électronique, de personnalisation Web et de sensibilisation de vos équipes de réussite client.

Demandez à votre équipe de conception de créer un modèle que vous pouvez facilement utiliser sur votre empreinte numérique, qui comprend le nom ou le logo du compte et le résultat commercial souhaité (DBO) que votre compte cible tente d’atteindre. Pourquoi ont-ils acheté ce produit à l’origine? Qu’essayaient-ils de réaliser? Comment pouvez-vous communiquer votre valeur, en ce qui concerne un KPI spécifique sur lequel vous pouvez accrocher votre chapeau?

Votre matériel promotionnel doit être extrêmement axé sur les objectifs et vous devez «entourer» votre compte de ce type de message afin de lier votre solution à leurs objectifs. Incluez la date et l’heure sur l’annonce pour augmenter l’urgence et le rappel.

Activer:

Activez vos équipes de vente et de réussite en alignant leur rayonnement sur vos campagnes marketing. Travaillez avec eux pour affiner vos listes de comptes cibles par programme et créez une campagne de marketing sortant qui atteindra tous les décideurs, pas seulement l’utilisateur final. Bien que tous ne soient pas présents, vous souhaiterez que chaque représentant du centre d’achat connaisse votre valeur.

Nous vous recommandons de tirer parti des types de données suivants pour vous aider à créer le contenu de votre session et à mieux vous préparer à aider les clients à risque.

Données d’intention – Les recherches sont-elles des services ou des marques concurrentes? Dans l’affirmative, que pouvez-vous présenter lors de cette session pour vous démarquer de vos concurrents? Données d’engagement – Ont-ils vu les publicités liées au résultat commercial que vous essayez de les aider à atteindre? Est-ce que vous touchez toutes les bonnes personnes avec le bon message? Score de relation – Êtes-vous en contact régulier avec plusieurs parties du centre d’achat? NPS – Sont-ils satisfaits de vos services? Ont-ils une impression positive de votre marque ou de leur success manager? Utilisation du produit – Quelles fonctionnalités ont-ils adoptées? Combien d’utilisateurs sont inscrits? Y a-t-il quelque chose de plus efficace pour aider?

Mesure:

La mesure est une partie importante et évidente de tout programme de marketing client. Le KPI le plus important à mesurer est le taux de désabonnement. Pour calculer votre taux de désabonnement, divisez les clients désabonnés sur une période donnée par le nombre de clients que vous aviez au début de cette période.

Comparez cette moyenne à une moyenne basée sur les clients qui ont assisté à ces sessions. Utilisez-le comme référence chaque trimestre lorsque vous développez de nouveaux programmes de marketing client.

Autres KPI à considérer:

Utilisation du produit – vous souhaiterez à la fois améliorer les taux d’utilisation et l’adoption de certaines fonctionnalités qui peuvent être hébergées séparément dans une solution d’utilisation de produit telle que Pendo ou MixPanel. Score de relation – c’est ainsi que nous mesurons la pénétration dans le centre d’achat. Vous voudrez également que plusieurs utilisateurs finaux comprennent la valeur de votre produit. Revenus – le KPI le plus important à suivre. Les revenus récurrents (et la valeur à vie du client) devraient augmenter d’année en année.

En «parlant de ce discours», nous veillons également à ce que nous «marchons» nous-mêmes. C’est toute l’idée derrière cette série de blogs et le partage de pièces de théâtre spécifiques que nous organisons pour chaque étape de notre propre stratégie marketing basée sur les comptes. Restez à l’écoute pour notre prochain sujet de cette série: l’expansion de la clientèle.

D’ici là, consultez notre récent ebook sur les tendances de fidélisation de la clientèle et leur relation avec ABM.