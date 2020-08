Les chaleur de Miami ont présenté leurs solides références pour faire quelque chose d’important dans ces Playoffs NBA 2020 après la démonstration de puissance contre les Indiana Pacers. Un 4-0 seulement éclipsé, en partie, par des inquiétudes sur la fatigue de certains de ses joueurs et, surtout, l’épaule de Jimmy Butler. Cet attaquant charismatique est le joueur clé pour que l’équipe de Floride puisse aspirer à quelque chose de plus que les demi-finales déjà atteintes et dans les mots recueillis par ESPN, lui et son entraîneur, Eric Spoelstra ils réfléchissent à cette question et à d’autres.

« Mon épaule me faisait mal avant le match, pendant l’échauffement et pendant le match. Je pensais que lorsque je m’échaufferais, l’inconfort s’atténuerait, mais ce n’était pas le cas. Donc, pendant les minutes que j’ai jouées, je me suis concentré sur la défense pour ne pas trop forcer avec emplacements », a noté Butler à l’alarme de tous les fans. « Nos médecins ont examiné la question en profondeur, et ce n’est pas une blessure apparemment très grave au niveau structurel, mais il a besoin de se reposer. Jimmy est un gars dur et chevronné, il a joué avec douleur tout au long de sa carrière et aujourd’hui il l’a montré. son engagement envers l’équipe », a déclaré Spoelstra.

Le célèbre entraîneur de la chaleur de Miami réservé un chapitre spécial pour Kendrick nunn, qui semble compter sur après plusieurs matchs en cale sèche en raison de problèmes personnels. « C’est formidable de l’avoir car c’est un joueur qui nous donne beaucoup des deux côtés du terrain. Il est resté préparé jusqu’à ce que nous ayons une nouvelle opportunité et je pense qu’il nous permettra d’atteindre un niveau supérieur lors du prochain match nul », a déclaré l’entraîneur. , qui ne voulait pas évaluer l’option de se mesurer à Milwauckee Bucks de Giannis Antetokounmpou. Tout indique que ce crash de train va se produire et, pour cela, il faudra que Jimmy Butler être en pleine forme.