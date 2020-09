Près de 100 dirigeants républicains et indépendants approuveront jeudi le démocrate Joe Biden à la présidence, y compris le candidat républicain à la présidentielle 2020 Bill Weld et les anciens gouverneurs républicains du Michigan et du New Jersey, ont déclaré à . des personnes impliquées dans l’effort.

Le dernier effort mené par les républicains pour s’opposer à la réélection du président Donald Trump comprend également des républicains actuels et anciens dans l’État clé du champ de bataille du Michigan, qui aideront à décider du résultat des élections du 3 novembre, ont déclaré les membres du groupe.

Appelé « républicains et indépendants pour Biden », le groupe est dirigé par Christine Todd Whitman, une ancienne gouverneure républicaine du New Jersey qui est devenue l’un des critiques les plus féroces de Trump et qui a pris la parole lors de la récente convention nationale démocrate en faveur de Biden.

« Biden est un homme décent, c’est un homme stable », a déclaré Whitman à .. « Trump essaie de peindre le monde de Joe Biden comme horrible – mais c’est l’Amérique de Trump maintenant. »

Elle a accusé Trump de trahir les valeurs conservatrices en sapant l’état de droit et la sécurité nationale, en mentant, en divisant les Américains selon des critères raciaux et en faisant échouer le pays dans sa réponse à la pandémie de coronavirus.

Weld, un ancien gouverneur du Massachusetts, a brièvement et sans succès défié Trump lors du concours de nomination républicain 2020. Un autre membre éminent du groupe est Rick Snyder, gouverneur du Michigan pour deux mandats qui a quitté ses fonctions en 2019.

Snyder a dénoncé ce qu’il a appelé les tactiques de division et d’intimidation de Trump, ajoutant: « Ayant travaillé avec Joe Biden et Donald Trump lorsque j’étais gouverneur, je pense que Biden est le choix clair pour remettre notre pays sur une voie positive. »

Whitman, qui dirigeait l’Agence de protection de l’environnement sous la direction du président républicain George W.Bush, a déclaré que le groupe ciblerait les électeurs dans une poignée d’États du champ de bataille, en particulier les femmes de banlieue et les électeurs qui n’aiment pas Trump mais hésitent encore à soutenir Biden.

Le groupe lance un site Web jeudi et prévoit de faire campagne, d’acheter des publicités et de publier des articles d’opinion dans les médias étatiques et nationaux pour soutenir Biden.

« Les assauts quotidiens de Donald Trump contre les principes fondateurs de notre nation constituent une menace existentielle pour l’avenir de la République », déclarera le groupe.

IMPACT

L’impact de cette campagne sans précédent menée par des membres d’un parti politique pour s’opposer à l’un de leurs propres candidats à la réélection à la présidence reste à voir. Les sondages montrent que Trump bénéficie toujours d’une approbation de près de 90% parmi la base républicaine.

Parmi les autres groupes anti-Trump, on compte 43 anciens de Biden, composés de centaines de fonctionnaires qui ont travaillé pour Bush, le 43e président; Anciens responsables républicains de la sécurité nationale pour Biden; et The Lincoln Project, fondé par des agents politiques républicains.

Tim Murtaugh, directeur des communications pour la campagne de Trump, a déclaré que le président jouissait d’un soutien sans précédent parmi les «vrais électeurs républicains».

« Joe Biden a été un échec dans le marais de Washington pendant un demi-siècle, donc personne ne devrait être surpris lorsque des créatures des marais se rassemblent pour protéger l’une des leurs », a-t-il ajouté.

La campagne de Biden a tenté de construire une large coalition de libéraux, de républicains modérés et d’indépendants. Lorsqu’il a accepté la nomination démocrate à la convention en août, Biden a déclaré que s’il était élu, il serait président de tous les Américains, pas seulement de la base démocrate.

Le groupe de Whitman est affilié et sera financé par le Lincoln Project, qui à la fin du mois de juin avait levé près de 20 millions de dollars, selon les documents déposés auprès de la Commission électorale fédérale.

Ses membres viennent de tout le pays, mais environ un cinquième sont du Michigan, que Trump a remporté de moins d’un point de pourcentage en 2016. Ils comprennent les anciens députés républicains américains Joe Schwarz et Dave Trott, ainsi que les anciens représentants de l’État républicain Doug Hart et David Maturen.