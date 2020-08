Le joueur de tennis australien John-Patrick Smith redonne à sa communauté car au lieu de participer au prochain US Open, il donne des cours de tennis dans sa ville natale de Townsville. En juillet, un entraîneur de tennis bien connu de Townsville, Wayne Hannah, est décédé subitement et Smith veut maintenant redonner à la communauté dans laquelle il a grandi.

Smith, classé n ° 91 en double, a été entraîné par Hannah pendant son enfance avant de devenir professionnel en 2012. « C’était un grand ami et un excellent mentor pour beaucoup de gens », a déclaré Smith à propos de son entraîneur d’enfance, par Tennis Australie.

«Ce n’était pas seulement un entraîneur, c’était une personne en qui je pouvais toujours faire confiance, parler et compter. «Wayne a toujours été un gars qui vous encourageait à jouer au tennis et aimait le sport, alors il voudra que nous continuions en quelque sorte son héritage là-bas.

«Je suis entré dans le rôle pour aider autant que possible pendant que nous essayons de tout reconstituer. C’est vraiment difficile de remplacer quelqu’un d’aussi grand que Wayne ».

Smith apprécie désormais d’être encore plus compétitif

Plus tôt cette année, Smith a disputé la demi-finale de l’Open d’Australie en double mixte avec son compatriote Astra Sharma.

L’année dernière, Smith et Sharma ont également eu une course profonde ensemble à Melbourne Park, terminant finalistes dans l’épreuve de double mixte. « J’ai évidemment eu une bonne course ici en Australie en été, puis COVID a frappé », a déclaré Smith.

«Mais c’est la même chose pour chaque joueur, tout le monde devait rentrer chez lui, s’isoler et être loin du match. Mais maintenant, cela m’a donné plus d’appréciation pour aller jouer et concourir et vous savez, chérir ces moments sur le terrain parce que cela peut vous être enlevé si rapidement ».

Smith affirme qu’il n’oubliera jamais où il a fait ses premiers pas au tennis et qu’il veut aider les enfants de Townsville à réaliser leurs rêves. «Je veux juste donner aux autres juniors de Townsville ce que Wayne a fait pour moi», a raconté Smith au Townsville Bulletin.

« Quand je suis de retour à Townsville, je fais tout ce que je peux avec les juniors, le club et les membres. » Je vais toujours soutenir le club qui m’a soutenu dans mon ascension « .