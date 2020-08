Jon Rahm est entré en lice pour le titre de champion BMW, mais pas avant d’avoir commis une pénalité bizarre au début de son troisième tour à Olympia Fields. «Je ne peux vraiment pas vous donner d’explication. C’est une de ces choses qui se produisent au golf.

Mais je n’ai jamais pensé que cela arriverait dans ma carrière professionnelle. »Rahm a défié le tracé brutal pour tirer un superbe 4-under 66. Cela aurait été mieux cependant, s’il n’avait pas perdu sa concentration sur le cinquième green, où il a oublié de marquer sa balle avant de le ramasser.

Le troisième tour de Rahm a pris un super départ alors qu’il a réussi un birdie aux troisième et quatrième. Il a mal jugé son approche du cinquième et s’est approché de près de 45 pieds de sa cible, lui laissant un perfide deux putt pour la normale.

Erreur de recrue sur le green

Cependant, l’Espagnol a dû laisser son esprit vagabonder lorsqu’il est arrivé au green et a glissé sa balle vers le haut pour la donner à son cadet pour la nettoyer, pour se rendre compte immédiatement que son marqueur de jetons de poker était toujours dans sa poche!

« Je tenais mon marqueur dans ma poche, et pour une raison quelconque, je viens de ramasser le ballon en pensant que je l’avais déjà marqué », a déclaré Rahm. Il a gracieusement accepté la pénalité habituelle d’un coup avant de quitter son premier putt à six pieds du drapeau.

Il a réussi à limiter les dégâts à un bogey en frappant au deuxième putt. « Je pensais à quelqu’un d’autre et à quelque chose d’autre ou à quelqu’un, et oui, j’ai juste ramassé le ballon sans le marquer, aussi simple que cela. Une fois que je l’ai remplacé, j’ai pris le penalty et je suis parti. »

Rahm est revenu sur la bonne voie lorsqu’il a tiré un énorme fer de 235 verges à trois pieds pour mettre en place un birdie au huitième, et il a ramassé d’autres coups à 11 et 15 et il a fermé sur deux au-dessus de la normale. « Je suis fier de pouvoir garder mon sang-froid par la suite », a ajouté l’ancien n ° 1 mondial.

« Je pense que le coup le plus important de la ronde a été ce deuxième putt, le six pieds pour bogey. Techniquement, cela a beaucoup aidé, car j’ai pu me dire que j’étais un sous la normale sur cinq trous », a déclaré Jon Rahm par la suite. J’espère qu’il a appris sa leçon!