J’ai eu l’un des premiers tours les plus difficiles, mais David Goffin a puisé tous ses talents pour bloquer les aspirations de Reilly Opelka US Open, ce tournoi où les Américains veulent toujours tirer le meilleur parti de leur poignet. Mais cette fois cela ne pouvait pas être, le Belge est passé de moins en plus jusqu’à ce qu’il réussisse à débloquer le grand service de son rival, dans l’un de ces duels qui donneront sûrement à l’Européen la confiance supplémentaire nécessaire pour continuer à avancer dans l’équipe masculine. Pour l’instant, une première victoire qui a laissé Rocourt très heureux.

– Le tournant de la rencontre

«Le début du troisième set a été un moment très important dans le match, mais ce n’était pas seulement ce moment. Bien sûr, c’était la première pause du match pour moi, donc après cela, j’ai commencé à me sentir beaucoup mieux, plus confiant quand il s’agissait de soustraire. De cette première pause dans le deuxième match du troisième set, j’ai commencé à soustraire beaucoup mieux, pour avoir plus de confiance. Probablement oui, c’était peut-être la clé du jeu, puis j’ai eu beaucoup plus d’opportunités, même s’il servait toujours très bien. En fin de compte, j’ai pu interrompre son service deux fois de plus, même si cela aurait été plus si j’avais été plus précis. J’avais des options jusqu’à la fin, j’étais très concentré, très solide. C’était un bon match ».

– La difficulté de jouer contre un serveur

«Le résultat est excellent, car vous ne voulez jamais affronter ce type de joueur dans un premier tour du Grand Chelem, surtout sur une surface rapide. Contre ce type de profil, si gros, vous savez que vous ne pourrez pas tout contrôler. Vous pouvez même bien jouer, mais si vous perdez votre concentration dans un court instant, cela peut vous faire manquer un set. Vous pouvez également être confiant et frapper des coups incroyables, mais soudainement vous perdez le décor. Ce sont des choses que parfois vous ne contrôlez pas, vous préférez que le jeu soit sur votre raquette, sentant que vous gagnerez si vous êtes capable d’obtenir votre meilleur tennis. Cela contre Opelka n’est pas rempli, vous pouvez bien jouer et perdre ».

– Possibilité d’assister et d’observer d’autres matchs

«C’est très agréable d’avoir l’opportunité de regarder d’autres matchs, de marcher entre les terrains et de voir quand un moment important se présente dans chaque match, ou de regarder un joueur pendant un moment que vous vouliez voir en direct. C’est très positif, la plupart du temps tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas sortir, comme tu rencontrerais les fans et tu ne pouvais pas marcher. C’est difficile à cet égard, donc c’est plutôt cool. Nous avons une suite, donc je peux regarder les matchs sur le court principal à partir de là, pendant que je regarde les autres joueurs pendant le déjeuner. C’est très bon pour nous ».

– Avantages de jouer sans public

« Aujourd’hui, les conditions étaient totalement différentes de celles habituelles, bien sûr. Surtout contre quelqu’un comme Reilly, je pense que c’était un avantage pour moi de jouer dans un stade vide, même si on ne sait jamais. Vous ressentez la pression de devoir être très concentré tout au long du match. Sentir la pression de la foule sur vos épaules, voir que tout le monde soutient Reilly, cela aurait rendu tout plus difficile. Dans ce cas, jouer sans public a été un avantage pour moi ».