La séance de dimanche soir à l’Open de l’Ouest et du Sud a vu un carnage avec les deux premières têtes de série – Karolina Pliskova et Sofia Kenin – s’écraser lors de leurs premiers tours. La Russe Veronika Kudermetova a renversé la tête de série tchèque en deux sets 7-5, 6-4 en une heure et 45 minutes.

Cette victoire sur le monde non. 3 marque le plus gros résultat de la carrière de Kudermetova à ce jour. Après le match, elle a déclaré: «C’était agréable, et j’ai essayé de me battre et de l’apprécier. Je pense qu’en ce moment je joue vraiment bien. J’ai hier le match le plus long, aujourd’hui un long match.

Pour moi, c’est une bonne opportunité de jouer, comme, en ce moment avec les bons joueurs. Je sais que c’est une très bonne joueuse. J’avais juste besoin de continuer à travailler sur chaque point. J’ai eu une bonne chance car j’ai joué hier. Elle a joué juste [her] premier match », dit-elle.

«Pour moi, il vaut mieux jouer comme de longs matchs en ce moment, car maintenant, si vous jouez de longs matchs, vous recommencez à le ressentir dans votre ressenti sur le court». Kudermetova attend la gagnante de l’affrontement Kristina Mladenovic-Elise Mertens en huitièmes de finale.

Le deuxième plus grand bouleversement de la journée a été scénarisé par la française Alize Cornet sur le numéro mondial. 2 et Kenin, champion de l’Open d’Australie 2020, lors de leur rencontre de deuxième tour. Cornet a gagné 6-1, 7-6 (7) en une heure et 43 minutes. Cornet a accumulé une avance substantielle de 6-1, 5-2 sur l’Américaine et a même eu deux balles de match à son actif, mais Kenin a fait un coup résilient pour inverser le match, mais Cornet n’a pas cédé beaucoup de terrain par la suite.

« Je suis un combattant. Je me bats toujours, donc ce n’est pas nouveau, mais ce soir a été difficile parce que j’étais 6-1, 5-2 avec deux balles de match. D’une manière ou d’une autre, j’ai laissé aller un peu, et je suis devenu très serré, donc je n’ai jamais pensé que je pourrais gagner le set comme je l’ai fait », a déclaré Cornet, analysant le match par la suite.

Cornet affrontera Victoria Azarenka ou Caroline Garcia en pré-quarts de finale.

Résumé des résultats du tour de 64 à l’Open de l’Ouest et du Sud

Dans les autres matches du premier tour, la championne de Lexington Open, la Suisse Jil Teichmann, a remporté son premier match contre les États-Unis Danielle Collins 6-3, 6-3.

Teichmann, qui a fait son chemin dans le tableau principal ici en tant que qualificatif, affrontera Anett Kontaveit, 12e tête de série, au deuxième tour. Marie Bouzkova, de la République tchèque, a battu la qualifiée russe Anna Kalinskaya 6-1, 7-5. La Kazakh Yulia Putintseva a battu le Chinois Shuai Zhang 6-4, 6-3.

Le Tunisien Ons Jabeur a eu besoin de trois sets pour s’imposer contre la qualifiée canadienne Leylah Fernandez 0-6, 6-4, 6-3. Christina McHale et Kristen Flipkens ont complété l’ensemble des vainqueurs du premier tour à l’Open de l’Ouest et du Sud.

Le Qualifié McHale a battu l’adolescente roumaine Iga Swiatek 6-2, 6-4 tandis que la Belge, également qualifiée pour le tableau principal, a battu la Tchèque Katerina Siniakova 6-3, 6-3.