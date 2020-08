Barbara Rittner, responsable du tennis féminin en Allemagne, se réjouit de la participation de sa compatriote allemande et ancienne n ° 1 mondiale Angelique Kerber à l’US Open de New York la semaine prochaine. Kerber, 32 ans, n’a plus joué depuis l’Open d’Australie en janvier.

Elle souffrait d’une blessure à la jambe en raison de laquelle elle s’est retirée de l’événement d’Indian Wells avant son annulation et après cela, le circuit de tennis a été suspendu jusqu’au début du mois. Tout en doutant de se rendre à New York plus tôt, l’Allemande a annoncé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux qu’elle participerait à l’US Open.

« J’ai hâte de revenir sur le terrain et de concourir. C’est pourquoi mon équipe et moi avons décidé de relever le défi et de m’envoler pour New York dans quelques jours! Merci à la WTA et à l’USTA pour leurs efforts considérables pour y parvenir. un événement sûr. «

Barbara Rittner sur les chances d’Angelique Kerber à l’US Open

Selon le site Web de Tennisnet, Rittner dit: « Cela montre une fois de plus à quel point le feu brûle encore en elle. Elle n’a aucune pression. Je m’attends à ce qu’elle fasse beaucoup. »

Rittner admet que le tournoi sera délicat pour Kerber et d’autres joueurs, qui joueront un Grand Chelem sans fans pour la première fois de leur carrière. «Elle a suffisamment d’expérience, mais elle n’a jamais eu cette situation.

Elle jouera à l’US Open et pour la première fois de sa carrière, elle jouera sans public. Et cela aussi dans un endroit spécial où elle a déjà vécu cette extrême euphorie. « Kerber a récemment retrouvé l’ancien entraîneur Torben Beltz, qui était avec elle lors de sa victoire à l’US Open 2016.

Rittner a déclaré qu’elle considérait la sensation japonaise Naomi Osaka comme la favorite pour le titre en simple féminin cette année, même devant Serena Williams, qui visera à remporter son 24e titre du Grand Chelem et à égaler le record de Margaret Court.

« Naomi Osaka est une grande favorite, même devant Serena Williams, car je pense qu’elle est physiquement plus forte. » Angelique Kerber, la 17e tête de série, rencontrera l’Australienne Ajla Tomljanović au premier tour de l’US Open qui débutera à Flushing Meadows lundi.