L’ailier français est entré dans le camp et a récompensé son manager avec le but crucial (Photo: .)

Le Bayern Munich a remporté son sixième titre en Ligue des champions grâce à un but solitaire de Kingsley Coman alors qu’il battait le Paris Saint-Germain 1-0 dans un match passionnant à Lisbonne dimanche soir.

Les champions allemands, disputant leur 11e finale de Coupe d’Europe, ont été impérieux cette saison – remportant chaque match de la compétition et totalisant en moyenne plus de quatre buts par match – bien qu’ils n’aient eu besoin de marquer qu’une seule fois à l’Estadio da Luz.

Dans un match qui promettait des buts sur papier, les deux équipes ont semblé un peu hésitantes et prudentes lors des premiers échanges – bien que le Bayern soit resté déterminé à jouer une ligne haute et que Kylian Mbappe a rapidement commencé à trouver de l’espace sur le flanc gauche.

Le PSG a eu la meilleure des chances, en particulier en première période (Photo: .)

C’est le Français qui a créé la première vraie chance, glissant à Neymar – qui a raté une pléthore d’occasions contre l’Atalanta et le RB Leipzig en route vers la finale – seulement pour que Manuel Neuer fasse un beau double arrêt.

Le Bayern a ensuite montré son propre potentiel offensif, Robert Lewandowski envoyant un tir s’écrasant du deuxième poteau, bien qu’ils semblaient toujours ouverts à l’arrière et cette fois c’était au tour d’Angel Di Maria de lancer un tir au-dessus de la barre après une autre contre-attaque fulgurante. .

Un Jerome Boateng visiblement bouleversé, un doute sur blessure avant le match, a été expulsé dans les 25 minutes et remplacé par Niklas Sule bien que les champions allemands soient restés imperturbables, Lewandowski se rapprochant à nouveau d’une tête imposante.

La plus grande chance est venue juste sur le coup de la mi-temps lorsque David Alaba a présenté le ballon à Mbappe dans la surface, qui a joué un doublé avec Ander Herrera, bien qu’une fois de plus Neuer était au bon endroit pour sauver le tir apprivoisé du Français quand il semblait certain de marquer.

Le Bayern a de nouveau répondu, avec Serge Gnabry, par ailleurs calme, battant son homme et forçant Keylor Navas à faire un bon arrêt, tandis que quelques instants plus tard, Coman – qui a été amené dans le onze de départ devant Ivan Perisic – pensait qu’il avait été renversé mais l’arbitre a agité le jeu. avant de clore une première moitié intrigante.

Encore une fois, les deux équipes ont commencé la deuxième période avec prudence, avec le plus grand drame à venir lorsque Leandro Paredes a affronté Gnabry après un défi tardif, bien que plutôt trop élaboré, sur Neymar.

Homme du match: Manuel Neuer

Le Bayern Munich a l’habitude d’être félicité pour son but, mais à Lisbonne, c’est le gardien Manuel Neuer qui s’est démarqué. Le buteur allemand était une épine dans le flanc de Neymar, Mbappe & Co. et avait l’air imbattable, sauvant tout ce qui se présentait à lui et offrant une tête calme et posée à l’arrière alors que le Bayern absorbait la pression en seconde période. Exceptionnel.

Le PSG a extrêmement bien gardé sa forme, faisant pression sur le milieu de terrain du Bayern et l’empêchant de déchaîner les vagues d’attaques qui avaient balayé ses adversaires précédents, mais ils ont finalement été violés à l’heure.

Un beau mouvement d’équipe lancé par Thiago a vu Joshua Kimmich flotter un centre parfaitement pondéré vers le poteau arrière pour un Coman non marqué, qui a pu passer devant Navas et dans le coin le plus éloigné.

Coman s’est faufilé au poteau arrière pour diriger le Bayern dans une mince avance (Photo: .)

Cette percée a semblé déclencher le Bayern dans la vie, avec Coman lançant un ballon diabolique sur le visage du but qui a nécessité une tête défensive incroyable de Presnel Kimpembe pour empêcher Lewandowski de taper, avant que l’ailier français ne fasse un autre effort dégagé par Thiago Silva. .

Le PSG, buteurs prolifiques eux-mêmes cette saison, a commencé à engager plus d’hommes en avant à la recherche d’un égaliseur et est passé de près par Marquinhos, tandis que quelques instants plus tard, Mbappe était convaincu qu’il aurait dû recevoir un penalty, bien qu’ils aient eu du mal à se tailler de vraies chances de note .

Au fur et à mesure que les secondes s’écoulaient, le sang-froid du PSG en faisait autant, car ils ont donné une série de coups francs inutiles et le Bayern a brutalement et professionnellement clôturé le match; le match a peut-être promis des buts, mais en fin de compte, il n’en fallait qu’un pour que les joueurs du Bayern fêtent le coup de sifflet final.

