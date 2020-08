La Ligue 1 a débuté par un match nul contre Reims et la première victoire de Kovac sur le banc de Monaco devrait venir contre Metz. L’entraîneur ouvre un projet après avoir vu comment le Bayern qui était au bord de l’effondrement est réapparu pour finir par prendre un triplé historique. Maintenant, il a un travail à Monaco, un club avec une demande plus faible mais qui doit revenir au PSG.

Du moins c’est l’intention pour les prochaines années. Entrer en Europe devrait être, à tout le moins, le grand objectif de cette saison et Kovac commence déjà à marquer son livre de style et ce qu’il veut que son équipe soit. Dans les heures qui ont précédé le match contre Metz cet après-midi, Tchouaméni a apprécié l’intensité avec laquelle le nouvel entraîneur veut que son Monaco joue. Le bon jeu doit s’accompagner d’agressivité et de pression, deux firmes à la Kovac: «Dès notre arrivée, nous avons tout de suite vu qu’il était une personne exigeante et exigeait beaucoup d’agressivité. L’application de leurs instructions nous permettra de gagner des matchs cette saison & rdquor;, a déclaré le jeune milieu de terrain

Rien à voir avec un Robert Moreno qui, malgré un bon travail, n’a pas pu rester dans le projet en raison du changement de direction de la direction sportive. Tout doit passer par la formation d’une équipe fiable, surtout derrière. Contre Reims, deux erreurs défensives ont coûté trois points que Monaco avait bien travaillé dans ce 4-3-3 proposé par Kovac.

Le talent du centre du terrain à l’avant est suffisant pour l’équipe monégasque, mais pour se battre pour entrer en Europe, ils devront peaufiner ces erreurs qui ont coûté si cher la saison dernière. Pour le match d’aujourd’hui contre Metz, Niko Kovac ne pourra pas compter sur Cesc Fàbregas ou Jovetic en tête au milieu de terrain, deux pertes importantes pour un match qui devrait donner au nouvel entraîneur la première victoire.

Metz: Oukidja; Centonze, Boye, Bronn, Delaine; Angban, Pajot, Maiga; Nguette, Niane et Boulaya.

Monaco: Lecomte; Aguilar, Disasi, Badiashile, Touré; Fofana, Golovin, Tchouameni; Martins, Ben Yedder et Onyekuru.