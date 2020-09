Le Real Madrid a commencé sa tentative de défendre le titre de la Liga en perdant des points lors d’un match nul 0-0 à la Real Sociedad dimanche.

Madrid a contrôlé la première mi-temps mais n’a pas réussi à créer des chances claires. Sergio Ramos avait un tir bloqué et Karim Benzema tirait largement après avoir arrondi le gardien Alex Remiro. La meilleure opportunité de la mi-temps revient en fait à Alexander Isak de la Real Sociedad, qui s’est vu refuser un superbe arrêt de Thibaut Courtois.

En seconde période, les chances sont restées limitées car Benzema avait un autre tir sauvé, tandis que Raphael Varane a empêché un effort lié au but du remplaçant David Silva, à domicile pour ses débuts.

Positifs

Le retour de Martin Odegaard à Madrid – après avoir été prêté à la Real Sociedad – a suscité beaucoup d’enthousiasme, mais un point d’interrogation est resté sur la façon dont il s’intégrerait dans le milieu de terrain du Real Madrid. Nous avons eu notre premier indice ici, car une nouvelle formation 4-2-3-1 a permis à Odegaard de jouer à sa position préférée n ° 10.

L’équipe locale était l’une des meilleures équipes à regarder en Liga la saison dernière, en particulier avant le verrouillage, et comptait beaucoup de jeunes talents eux-mêmes, mais ici, Madrid était la meilleure équipe pour les longs sorts, manquant la balle ou la touche finale qui devrait venir au rythme des jeux compétitifs.

Négatifs

Madrid a affiché un manque de pointe ici, ce qui préoccupera l’entraîneur Zinedine Zidane. Ils ont bien joué à certains moments, mais ont été trop rarement placés pour marquer des buts. De plus, avec une équipe d’apparence offensive commençant le match, il y avait un manque inquiétant d’options d’attaque sur le banc lorsqu’un changement était nécessaire.

L’absence de l’équipe d’Eden Hazard – Zidane admettant avant le match que le Belge n’est toujours pas en forme après que des blessures à la cheville aient perturbé sa première saison au Bernabeu – n’était pas une surprise, mais cela ne le rend pas moins troublant. . Hazard devra revenir dans l’équipe et impressionner rapidement s’il veut dissiper les doutes entourant son arrivée avec beaucoup d’argent il y a un an.

Note du manager sur 10

6 – Zidane a choisi une formation étonnamment offensive pour le premier match de la saison à Madrid et un test à l’extérieur potentiellement délicat. Casemiro a été laissé sur le banc, et cela signifiait un double pivot de Toni Kroos et Luka Modric derrière Odegaard, et un trois avant.

Le système a favorisé Odegaard, et alors que Madrid avait un rythme large en abondance à Vinicius et Rodrygo, le premier but n’est pas venu malgré un bon départ. Zidane a fait un triple changement au milieu de la seconde période, y compris l’introduction du jeune ailier Marvin Park, mais la percée n’est jamais arrivée.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – Commencé cette saison là où j’ai terminé la dernière: faire de gros arrêts à des moments cruciaux. Son arrêt avant la mi-temps, étirant une jambe pour détourner le tir d’Isak, a empêché Madrid de rentrer derrière à la pause.

DF Dani Carvajal, 8 ans – Pris durement à la poitrine par Ander Barrenetxea en première mi-temps, et a fourni un centre dangereux qui a failli retrouver Rodrgyo au premier poteau. Un tir optimiste en seconde période était sur le point d’attraper Remiro.

DF Raphael Varane, 8 ans – A bien fait en seconde période en particulier, lorsque le match s’est ouvert et que son rythme était nécessaire pour faire face aux contre-attaques de la Real Sociedad. Péniblement bloqué le tir de Silva depuis le bord de la surface.

DF Sergio Ramos, 7 ans – Un bon début de saison. Un habile changement de direction sous pression en seconde période a montré à quel point il était confiant sur le ballon.

DF Ferland Mendy, 7 ans – La décision de Zidane de vendre Sergio Reguilon aux Spurs a montré qu’il soutenait Mendy pour être le successeur de Marcelo. Son partenariat avec Vincius est extrêmement prometteur pour l’avenir. Une bataille difficile contre le maladroit Portu l’a vu décrocher un carton jaune en première mi-temps.

MF Toni Kroos, 8 ans – Kroos n’apprécie pas toujours la plus grande responsabilité défensive qui vient lorsque Casemiro est laissé de côté, mais il était impressionnant ici, cherchant toujours le ballon pour commencer les mouvements de profondeur.

Martin Odegaard a fait son premier départ en Liga avec le Real Madrid, mais Los Blancos a perdu des points lors de ses débuts en Liga. (Photo par ANDER GILLENEA / .) (Photo par ANDER GILLENEA / . via .

MF Luka Modric, 7 ans – Joué plus profondément que d’habitude pour accueillir Odegaard. Terminé la saison dernière dans une forme exceptionnelle et avait l’air bien ici jusqu’à épuisement plus tard.

MF Martin Odegaard, 6 ans – A fait son premier départ en Liga avec le Real Madrid, cinq ans après sa signature pour le club. Son inclusion contre l’équipe pour laquelle il a joué en prêt était inattendue, mais il y a eu des moments de jeu combiné avec Benzema qui suggéraient qu’il y avait beaucoup plus à venir.

FW Vinicius Junior, 7 ans – A l’opportunité de s’approprier le côté gauche de l’attaque jusqu’à ce que Hazard retrouve sa forme physique. J’ai pris le ballon tôt et j’ai attiré l’attention avec une noix de muscade de première moitié. Un beau centre pour Benzema vient d’être découpé, et plus tard, il a trouvé l’attaquant français pour la meilleure chance du match de Madrid.

FW Rodrygo, 7 ans – Son rythme a causé des problèmes à Aihen Munoz de la Real Sociedad dès le début. Changement de flanc à certains moments mais s’est évanoui avec l’équipe.

FW Karim Benzema, 7 ans – Aurait pu marquer en première mi-temps, mais tiré en travers du but sous un angle difficile après l’erreur de Remiro. Glissé juste au moment où il tirait du pied gauche depuis le bord de la surface après cela. Semblait aimer jouer avec Odegaard et devrait prospérer grâce au service qu’il obtiendra des trois jeunes autour de lui.

Substitutions

MF Casemiro, 6 ans – A remplacé Odegaard alors que Zidane cherchait à resserrer le jeu au milieu de terrain.

MF Federico Valverde, 6 ans – Entré pour un Modric fatigant mais doit retrouver sa forme cette saison.

FW Marvin, 6 ans – Ses débuts en équipe. Le joueur de 20 ans avait impressionné lors de la victoire de Madrid en UEFA Youth League et avait une demi-chance de marquer ici, trébuchant lorsqu’il est retrouvé par Vinicius dans la surface.

MF Sergio Arribas, N / R – Un autre jeune pour ses débuts dans le temps additionnel.