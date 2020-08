Le monde a reçu une nouvelle choquante vendredi soir lorsqu’il a appris que l’acteur Chadwick Boseman, qui est surtout connu pour son interprétation de la «Panthère noire» de Marvel, était décédé à l’âge de 43 ans.

Boseman, qui a également joué le rôle de Jackie Robinson et James Brown sur grand écran, avait perdu une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon. Il est décédé dans sa maison californienne aux côtés de sa femme et de sa famille.

Voici une déclaration officielle publiée sur le compte Instagram de Boseman tard hier soir:

Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous aimez tant. De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. ⁣⁣

La mort prématurée de Boseman a suscité de nombreuses réactions dans le monde. Des célébrités aux athlètes de classe mondiale, tous avaient quelque chose à dire sur le décès de «Black Panther». Après tout, Boseman était l’un des acteurs les plus aimés de ces 10 dernières années et un artiste qui avait tant à offrir.

Une flopée de combattants notables du MMA se sont joints à ceux qui ont rendu hommage à Boseman, notamment Jon Jones, Francis Ngannou, Max Holloway et Justin Gaethje. Bien que tous aient leur propre façon de se souvenir de Boseman et de ses performances légendaires, chaque combattant a exprimé son plus profond regret d’avoir vu décéder l’acteur de 43 ans.

Découvrez les réactions ci-dessous:

Je suis un homme adulte maintenant, mais je n'ai jamais eu de super-héros dont je me souviens avoir admiré. Chadwick Boseman était mon super-héros quand j'ai regardé @blackpanther.Il semblait être un grand homme et a donné beaucoup d'espoir et d'inspiration aux jeunes enfants noirs. RIP @chadwickboseman! – Comme mon entraîneur me l'a dit entre les rounds de mon combat, « MONTREZ AU MONDE QUI VOUS ÊTES !! »

