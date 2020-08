L’Europe a maintenant terminé sa Ligue des champions. L’Amérique du Sud, quant à elle, n’a pas encore lancé le bal dans son équivalent, la Copa Libertadores. Le 15 septembre a été fixé comme date de reprise de l’action, et ce mardi soir est un grand moment sur la route de la reprise.

La pandémie de coronavirus a présenté aux autorités du football sud-américain des défis encore plus difficiles que ceux auxquels sont confrontés leurs homologues européens.

D’une part, le jeu sud-américain vit près du bord même dans les bons moments. Les clubs ont souvent du mal à faire face à leur masse salariale. La pause forcée et le manque de revenus des supporters à l’intérieur du stade provoquent d’énormes difficultés.

– Vickery: le succès de Luxemburgo ne détournera pas l’attention des enjeux du Brésil

Deuxièmement, presque partout en Amérique du Sud, les compétitions suivent l’année civile, plutôt que le modèle européen d’août à mai. La pandémie, bien sûr, a frappé le jeu en mars, laissant l’Europe avec le problème de savoir comment improviser la fin de ses compétitions. L’Amérique du Sud, quant à elle, est confrontée à un problème plus important; dans les Libertadores, seulement deux semaines de jeux de groupe ont été achevées. Les 32 équipes restent dans la chasse. Il est donc beaucoup plus difficile pour l’Amérique du Sud de proposer le genre de petit tournoi improvisé et très réussi que l’UEFA a organisé à Lisbonne.

Plus important encore, le virus n’a toujours pas été maîtrisé. Sur les 10 pays de football du continent, seuls cinq ont relancé leurs ligues nationales et il y a eu des problèmes. Au Brésil, il y a eu des cas où plusieurs joueurs ont été testés positifs pour le virus. Un match de première division a été annulé quatre minutes avant le coup d’envoi pour cette même raison. Des situations similaires se sont produites au Pérou – où l’action a été suspendue pendant quelques jours après que les supporters aient organisé une grande fête à l’extérieur du stade. Il y a beaucoup moins de marge d’erreur alors que le nombre de morts par virus continue d’augmenter.

• Le Bayern bat le PSG pour remporter la Ligue des champions

• Pogba discute du nouveau contrat Utd – agent

• Martial: la foi Solskjaer derrière l’amélioration

• Parme limoge l’entraîneur par manque d’enthousiasme

• L’UEFA envisage le format UCL «8 équipes»

• Cahier: Arsenal, bataille de la ville pour Aouar

Cela constitue un obstacle évident à la concurrence internationale: de nombreuses frontières sont fermées aux étrangers.

CONMEBOL, la Confédération sud-américaine, a cherché un moyen de contourner ce problème. Premièrement, ils contribuent aux coûts de location de vols charters pour emmener des équipes à travers le continent. Deuxièmement, ils ont mis au point un protocole détaillé selon lequel l’équipe visiteuse passera un maximum de 72 heures dans le pays qu’elle visite, et des précautions sont prises à l’aéroport, à l’hôtel et au stade pour limiter ses contacts avec d’autres personnes.

Huit pays ont accepté le protocole CONMEBOL. L’Argentine et l’Uruguay ne l’ont pas encore fait, et mardi soir a été fixée comme date limite pour la réponse de leurs gouvernements.

Il n’est pas difficile de comprendre leur réticence. L’Uruguay, en tant que nation, n’a subi que 42 décès par coronavirus, ce qui fait que beaucoup hésitent à s’ouvrir à des clubs de pays qui n’ont pas eu autant de succès. L’Argentine a le problème inverse. Son verrouillage strict était à l’origine très efficace, mais avec un nombre de morts approchant les 7 000, le pays vit son pire moment depuis le début de la pandémie.

Et il y a une autre raison, purement sportive, pour que l’Argentine traîne les pieds: sa ligue n’a pas encore redémarré. Aucune date définitive n’a encore été fixée. Ses clubs craignent d’être physiquement désavantagés par rapport à des adversaires qui sont de retour depuis un moment.

La participation de l’Argentine à la Copa Libertadores de cette année sera décidée mardi. Rodrigo Valle / .

Il est probable, cependant, que les clubs aient tellement désespérément besoin de revenus qu’ils accepteront le plan de CONMEBOL – et que leur pouvoir politique l’emportera dans toutes les batailles au sein du gouvernement argentin.

L’Argentine devrait donc revenir mardi soir. C’est important. L’Argentine compte cinq équipes dans Libertadores cette année, et la compétition peut difficilement reprendre sans River Plate et Boca Juniors.

Il n’est cependant pas certain que l’Uruguay adoptera la même position. Mais ils n’ont que deux équipes sur le terrain, et l’un d’eux, Penarol, a sondé la possibilité d’organiser leurs matchs à domicile dans le sud du Brésil si les équipes en visite ne sont pas autorisées dans leur pays.

Il semblerait donc que le compte à rebours soit lancé pour la reprise le 15 septembre de la principale compétition de clubs d’Amérique du Sud. Il n’est pas encore prévu de suivre l’exemple de l’Europe et de disputer les phases finales sur une base de tournoi rapide. Le calendrier conserve le format traditionnel à domicile et à l’extérieur jusqu’à un ensemble final unique pendant un certain temps fin janvier. Des problèmes pourraient surgir en cours de route et des improvisations pourraient être nécessaires. Mais pour les prochaines heures, la priorité des autorités du football est de terminer l’ensemble, en veillant à ce que les 10 nations soient prêtes pour une reprise de Libertadores dans trois semaines.