New Delhi: La Cour suprême a déclaré jeudi que son verdict de 2004 déclarant que les États n’avaient pas le pouvoir de sous-classer davantage les castes et tribus répertoriées, pour l’octroi de quotas d’emplois et d’admissions dans les établissements d’enseignement, devait être revu. Un banc de cinq juges dirigé par le juge Arun Mishra a déclaré que le verdict de 2004 d’un banc constitutionnel dans l’affaire E V Chinnaiah doit être reconsidéré et que, par conséquent, l’affaire doit être soumise au juge en chef de l’Inde pour une direction appropriée.

Le banc, comprenant également les juges Indira Banerjee, Vineet Saran, M R Shah et Aniruddha Bose, a déclaré à son avis que le verdict de 2004 n’a pas été correctement décidé et que les États peuvent adopter des lois pour accorder un traitement préférentiel en sous-classant la caste au sein des SC / ST.

Le banc a renvoyé l’affaire déposée par le gouvernement du Pendjab contre l’ordonnance de la Haute Cour devant le juge CJI S A Bobde pour la mise en place d’un banc plus large pour revoir le verdict antérieur.

La Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana avait invalidé une loi de l’État habilitant le gouvernement à sous-classer les SC / ST pour l’octroi de quotas.

La Haute Cour s’était appuyée sur le verdict de 2004 de la cour suprême et avait jugé que le gouvernement du Pendjab n’était pas habilité à entreprendre l’exercice de sous-classification des SC / ST.