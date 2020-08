Pour Justin Winston Ono Wales, avocat spécialisé en cryptographie, une récente décision d’un tribunal américain a donné sa légitimité au slogan «Ce ne sont pas vos clés, ce ne sont pas vos bitcoins».

A travers un message posté sur Twitter, l’avocat rapporte cette devise à la récente décision de la First California Court of Appeals. rejeter un procès contre la maison d’échange Coinbase, apporté par Darrell Archer.

Le plaignant a lancé une série de poursuites judiciaires en raison du refus de la société de le reconnaître environ 150000 USD en Bitcoin Gold (BTG) générés après la fourchette de Bitcoin en 2017. Ceci parce que la plateforme n’a pas accepté la nouvelle crypto-monnaie.

Avocat expert en crypto-monnaie, Justin Winston Ono Wales. Source: Justin Winston Ono Wales / Twitter.com

Ono Wales craint que ce fait n’ait des répercussions négatives aux États-Unis, en servant de précédent pour que d’autres juridictions qui reçoivent des plaintes similaires agissent de la même manière.

«L’expression« ce ne sont pas vos clés, pas vos bitcoins »signifie que vous ne contrôlez pas entièrement vos pièces lorsque vous donnez la clé privée à quelqu’un», se souvient Wales. Il ajoute que lorsque les crypto-monnaies sont placées sous la garde d’un tiers, elles bénéficient également d’un contrôle significatif sur un fait important: la collection d’actifs fourchus. « L’accès à vos pièces fourchues n’est garanti que si vous avez vos propres clés privées », a-t-il répété dans un tweet.

L’accord d’utilisation sur Coinbase ne prévoit pas la fourchette

Les détails de l’affaire ont été publiés sur le site Web d’information juridique Justia US Law. Là, on raconte qu’au moment de la fourchette qui a donné naissance à BTG, Darrell Archer avait 350 bitcoins stockés dans Coinbase. Une fois que la fourchette de Bitcoin s’est produite, en novembre de cette année-là, on lui a attribué une certaine quantité de l’actif généré dans la fourche, BTG.

Cependant, la maison d’échange a décidé de ne pas prendre en charge la nouvelle crypto-monnaie sur sa plate-forme. Après avoir surveillé et évalué le nouveau réseau, ils ont affirmé que « les développeurs n’avaient pas mis le code à la disposition du public pour examen ». Face à l’incapacité de réclamer les BTG, Archer a intenté une action en justice contre Coinbase en 2018 pour «négligence, conversion et rupture de contrat».

Mais les décisions de la Cour n’ont pas été favorables jusqu’à présent, compte tenu de l’accord d’utilisation de Coinbase ne contient aucune disposition qui oblige l’entreprise « Pour offrir des services liés à toute monnaie numérique créée par un tiers. » Par conséquent, il conclut que le demandeur n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un engagement de Coinbase à fournir Bitcoin Gold au demandeur.

Le contrat d’utilisation n’a pas créé le droit du demandeur d’obtenir Bitcoin Gold, ni l’obligation pour le défendeur de prendre en charge le Bitcoin Gold fork (…) Coinbase n’avait aucune obligation légale de fournir des services autres que ceux qu’il avait accepté de fournir dans le contrat d’utilisation. Document de la Cour d’appel de Californie.

Dans le cadre de sa défense, l’équipe juridique de Coinbase a montré le contrat accepté par l’utilisateur lors de l’ouverture du compte sur la plateforme. Ils se sont appuyés sur ce document virtuel pour s’assurer que le plaignant a signé un «contrat d’utilisation» qui n’incluait pas de prise en charge des actifs de type fork.

Ils faisaient référence à la série de clauses qui sont présentées au public à l’écran et qui ils doivent être «acceptés» dans le cadre du processus de configuration du compte. C’est ainsi que le tribunal, en l’absence de tout autre contrat verbal ou écrit, rejette l’affaire.

Débat sur les contrats et la propriété du bitcoin

Autour des tweets dans lesquels l’avocat Ono Wales a commenté l’affaire, un débat a été généré sur Twitter sur la propriété des crypto-monnaies stockées dans les bureaux de change, et les contrats d’utilisateurs.

Pour l’avocate Sara Shtylman, la gardienne Je n’avais aucune obligation d’approuver la fourchette, comme le dit le contrat. Pensez aussi que rien dans ce cas ne suggère que les «vraies» devises confiées à un dépositaire ne soient pas l’utilisateur (en référence à BTC).

Face à ce commentaire, le Pays de Galles fait valoir que le problème réside dans le fait que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies évoluent constamment et «nous ne savons pas quel type de nouvelles fourchettes émergeront à l’avenir» et comment elles affecteront les avoirs en bourse.

Un deuxième débat a mis l’accent sur les caractéristiques des accords acceptés lors de l’ouverture des comptes.

Caitlin Long, un ancien cadre de Wall Street qui a aidé l’État du Wyoming à promulguer 13 lois d’activation de la blockchain, souligne qu’il s’agit généralement de «contrats unilatéraux». Notez que dernièrement ces types d’accords génèrent de nombreux problèmes juridiques pour échanger des maisons, pour des réclamations liées aux bifurcations et aux parachutages.

!(function(f, b, e, v, n, t, s) { if (f.fbq) return; n = f.fbq = function() { n.callMethod ? n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments); }; if (!f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded = !0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement(e); t.async = !0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t, s); })( window, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js' ); fbq('init', '910829862350857'); fbq('track', 'PageView');