MEXICO CITY – Chaque fois que le Club America a pris du retard dans un match cette saison, « #FueraPiojo » est devenu un sujet d’actualité sur les médias sociaux au Mexique. Cela s’est même produit lors des matchs de pré-saison, alors que les matchs étaient encore à égalité et se produiront sans aucun doute à nouveau si Les Aigles perdre samedi contre Chivas en Liga MX Classique nationale.

Miguel « Piojo » Herrera comprend les exigences de la gestion du club le plus titré de Liga MX et n’a pas été surpris, même avec son équipe à la quatrième place de la ligue avec 20 points en 10 matchs cette saison. À Les Aigles, c’est gagner et impressionner, ou bien. Il n’y a pas de temps pour les excuses et la sympathie féroce lorsque des blessures frappent – comme le coup amer que l’Amérique a subi au défenseur clé Bruno Valdez – ou lorsque l’équipe tombe dans une crise et est obligée de réduire les résultats.

Cette saison Guard1anes 2020, Les Aigles n’ont pas été assez mauvais pour justifier la suppression de Herrera, mais l’Amérique a été médiocre, s’en tirant avec elle en quelques matchs, perdant 15 buts en cours de route. Et cela n’est pas considéré comme suffisant par certains fans.

Que ce courant de mécontentement se transforme en un appel de masse au licenciement de Herrera, ou se dissipe rapidement, du moins pour le moment, dépendra des résultats de samedi contre Chivas à l’Estadio Azteca, suivis des derbies de Mexico contre Cruz Azul et Pumas.

Et Herrera sait très bien à quel point ces jeux sont grands, même s’il n’est pas ravi de la programmation de Liga MX.

« Ils nous donnent des matchs à haute tension, trois d’entre eux, contre ceux [teams] qui vont all-in contre nous », a déclaré Herrera dans une récente interview avec« Los Mas Grandes ».

« Pour les Pumas, c’est leur Classique, ils n’en ont pas d’autre; pour Cruz Azul c’est leur Classique, il n’en a pas d’autre. Tension maximale, nous sommes toujours sous observation, toujours sous la loupe », a ajouté l’ex-patron de l’équipe nationale mexicaine.

Pour le capitaine et gardien américain Guillermo Ochoa, ces grands matchs sont ce sur quoi le club prospère et il n’y a aucun sentiment de se soustraire à ses responsabilités.

« La peur n’existe pas [here] », a déclaré Ochoa plus tôt cette semaine lors d’une vidéoconférence. » C’est la dernière chose que vous devriez avoir en Amérique; ici il s’agit d’engagement, d’attitude, d’effort, on va après les matchs; on n’a même pas parlé de la pression de ces trois jeux [Chivas, Cruz Azul, Pumas], [they are] fait partie de l’accord qui accompagne le port de cette chemise. «

L’attaquant uruguayen Federico Vinas et le Colombien Roger Martinez sont en course pour être en forme pour l’équipe de Herrera samedi; La question se pose de savoir si Giovani dos Santos peut faire une apparition surprise dans le onze de départ, ainsi que de savoir où aligner le polyvalent Sebastian Cordova.

L’Amérique entre dans le match contre son rival Chivas en tant que favori, même si aucune équipe ne vole. L’équipe entièrement mexicaine de Guadalajara a lentement obtenu des résultats depuis que Victor Manuel Vucetich a succédé à Luis Fernando Tena en tant qu’entraîneur-chef le 13 août, mais ce n’est pas génial à regarder et même la victoire 2-1 du week-end dernier sur la dernière place. Necaxa, qui a joué la majorité du match avec 10 joueurs, a été une lutte.

Vucetich – qui a le surnom « Le roi Midas« – a donné la priorité à l’équilibre et à la stabilité défensive et 11 points sur 18 possibles depuis son arrivée est un retour positif, voyant l’équipe se hisser à la sixième place du tableau.

Mais l’ère post-Matias Almeyda – avec cinq saisons consécutives sans avoir participé aux séries éliminatoires – a été difficile pour Chivas de transformer quoi que ce soit en or et s’est reflétée dans les résultats de la plus grande rivalité du Mexique: Chivas n’a pas battu l’Amérique dans un officiel. match depuis février 2017, une série de six matchs sans victoire.

« C’est une Classique, un match dans lequel je ne considère pas qu’il y ait un favori », a déclaré Vucetich après la victoire du week-end dernier.

L’attaque de Chiva a des stars notables Uriel Antuna, Alexis Vega et Jose Juan Macias. Pourront-ils leur équipe gagner un Clasico? Alfredo Moya / Jam Media / .

Chivas a cinq joueurs dans l’équipe mexicaine de Gerardo Martino la semaine prochaine dans le camp de préparation pour le sept. 30 amicaux contre le Costa Rica, contre quatre pour l’Amérique. Et que l’attaque avant quatre d’Uriel Antuna, Alexis Vega, Jose Juan Macias et Isaac Brizuela a suffisamment de talent pour causer des problèmes aux États-Unis, en particulier si Chivas reste assis comme prévu et essaie de prendre l’Amérique pendant la pause.

« La réalité de Chivas est que nous sommes à la hausse, l’objectif est les éliminatoires et l’entraîneur Vucetich est un entraîneur gagnant et cela nous engage », a déclaré jeudi un Brizuela haussier.

Une intrigue particulière sera la bataille entre les Américains en forme Henry Martin et l’attaquant de Chivas, prétendument lié à l’Europe, Macias. Martin, 27 ans, a toujours marqué pour le Club America (cinq buts en 561 minutes cette saison), mais c’est Macias, 20 ans, qui a un profil plus élevé et est considéré comme l’héritier de Raul Jimenez et Javier Hernandez avec Le Tri.

Un facteur manquant évident est les fans dans cette ère de coronavirus et ce sera le premier Chivas vs. L’Amérique s’affronte à huis clos. C’est dommage étant donné qu’une chose qui distingue la rivalité est que les fans ne sont pas séparés, ce qui crée une atmosphère dans laquelle aucune équipe n’a une grande majorité dans les tribunes.

Une victoire pour Vucetich et Chivas fournirait un coup de pouce significatif au début de son projet, mais l’Amérique et Herrera ne voudront pas que les médias sociaux soient allumés avec «#FueraPiojo» samedi soir et pour que la pression augmente en direction de ces Cruz Azul et les jeux Pumas.

« Nous devons gagner samedi », a déclaré Herrera dans une interview avec Cancha. « J’exige que les fans continuent de nous presser, qu’ils continuent à manifester leur mécontentement s’ils n’aiment pas l’équipe parce que cela va nous préparer à travailler. »