La mode rapide est devenue une préoccupation croissante puisque 11 000 articles par semaine au Royaume-Uni sont envoyés en décharge.

La mode rapide était en plein essor au début des années 2000 lorsque les consommateurs se sont connectés aux vêtements en maille lumineuse et aux grosses boucles d’oreilles en plastique de Primark, et comme Topshop, H&M et Zara se sont lancés dans des projets d’expansion ambitieux à travers le monde.

Cependant, ces dernières années, l’éthique et la transparence des entreprises à la mode rapide ont fait l’objet de nombreux débats – en particulier depuis que la pandémie de Covid-19 a balayé le monde en mars de cette année.

Le secteur a connu une augmentation des appels à des pratiques d’entreprise transparentes ainsi qu’à des offres durables de la part de détaillants qui étaient autrefois les mascottes de la mode rapide. Les détaillants ont également dû faire face à un effet domino sur la rue principale – où la concurrence a conduit nombre d’entre eux à «éco-blanchir» un aspect éthique.

Davantage de Britanniques pourraient abandonner la mode rapide à cause du traitement de ses ouvriers d’usine

Le terme «greenwashing» a été inventé dans les années 1980 par l’écologiste Jay Westerveld pour décrire les détaillants qui surestiment largement les avantages environnementaux ou éthiques de leurs produits et services.

Bien que la durabilité soit déjà l’un des mots à la mode dans le commerce de détail avant la pandémie, GlobalData a prédit en avril que Covid mettrait les préoccupations en matière de durabilité en suspens alors que les détaillants se concentrent sur la bataille pour la survie.

Néanmoins, l’une des principales raisons pour lesquelles les Britanniques évitaient de plus en plus la mode rapide était que ses effets allaient des travailleurs mal payés ou mal traités à la destruction de l’environnement en brûlant des vêtements en excès ou en envoyant des quantités de vêtements à la décharge.

Oxfam exhorte les détaillants à veiller à ce que les emplois des ouvriers du vêtement soient «équitables et sûrs – et que les gens reçoivent un salaire décent pour le travail qu’ils effectuent».

Boohoo a été accusé d’esclavage pour avoir payé des ouvriers du vêtement à Leicester aussi peu que 3,50 £ de l’heure

«Il est réconfortant de voir que les acheteurs s’éloignent de la mode rapide et font des choix plus durables», a déclaré un porte-parole d’Oxfam à Retail Gazette.

«Le changement des habitudes d’achat – acheter des vêtements d’occasion plutôt que des vêtements neufs – est particulièrement excitant car il prolonge la durée de vie des vêtements et les empêche d’aller à la décharge.

«Les consommateurs se tournent peut-être vers des produits plus durables pour atténuer les effets négatifs de la mode rapide sur la planète.»

Les recherches d’Oxfam ont révélé que les nouveaux vêtements achetés au Royaume-Uni produisent plus d’émissions de carbone par minute que de conduire six fois une voiture dans le monde.

L’organisation a précisé que malgré le changement de comportement des Britanniques, «il reste encore beaucoup à faire».

«L’industrie textile représente 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit plus que l’aviation et le transport maritime internationaux réunis», a ajouté le porte-parole d’Oxfam.

«Ce chiffre pourrait augmenter de plus de 60% d’ici à 2030. De plus, 11 000 articles par semaine au Royaume-Uni sont mis en décharge.»

Il y a quelques mois, le géant de la mode rapide en ligne Boohoo a fait la une des journaux après avoir été accusé d’esclavage moderne pour avoir payé ses ouvriers du vêtement à Leicester aussi peu que 3,50 £ l’heure. L’usine de Leicester fonctionnait également pendant un verrouillage localisé, prétendument sans mesures d’hygiène ou de distanciation sociale supplémentaires.

«La crise du plastique a sensibilisé à la culture du jet de plus en plus au Royaume-Uni»

À la suite du scandale, Next et Asos ont été parmi les premières entreprises à arrêter de vendre des articles Boohoo sur leurs sites Web, affirmant qu’elles cherchaient une «réponse». Le scandale a conduit à une baisse de 20% des actions de Boohoo et à l’ouverture d’une enquête.

Mark Childs, consultant en gestion chez Capgemini, a fait valoir que si la question du plastique était sur le radar des consommateurs ces dernières années, «ce n’était qu’une question de temps avant que les consommateurs ne commencent à remettre en question d’autres industries par le même prisme».

«La crise du plastique a fait prendre conscience de la culture croissante du jetable au Royaume-Uni», a-t-il déclaré.

«Dans le passé, la mode en tant qu’industrie a fonctionné à huis clos, mais un accès accru à l’information a donné aux consommateurs une nouvelle visibilité sur l’impact de l’industrie de la mode en général.

«Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la grande quantité de ressources naturelles nécessaires pour produire un t-shirt et de la quantité de vêtements qui se retrouvent dans les décharges chaque année.

«En conséquence, ils recherchent des moyens de réduire leurs niveaux de consommation.

«Les clients attendent non seulement de leurs marques qu’elles représentent leurs croyances et leurs valeurs, mais qu’elles soient authentiques et transparentes.

«Cette transparence s’accompagne d’une grande mise en garde, cependant, les consommateurs deviennent de plus en plus rigoureux dans leur diligence raisonnable lorsqu’ils décident avec qui traiter.»

En décembre, le cabinet d’études de marché Ipsos a constaté que 74% des Britanniques étaient d’avis que les détaillants de mode devraient assumer davantage la responsabilité de ce qui se passe dans leurs processus de fabrication, «et veiller à ce que cela se fasse de manière écologique».

Bien qu’être un détaillant ou une marque de mode intermédiaire ou haut de gamme ne soit pas une garantie de pratiques durables ou éthiques, ces entreprises pourraient utiliser leur position de pouvoir pour investir dans leurs pratiques durables et éthiques et encourager les clients à acheter moins de produits et plus durables.

Un exemple en est le lancement récent de Selfridges dans la réparation et la revente de produits dans le cadre de plans visant à améliorer radicalement sa durabilité. Le grand magasin de luxe a déclaré qu’il envisageait également de passer à la «recharge et à la location» de certains produits dans le cadre d’un engagement à changer la façon dont les clients achètent dans ses magasins d’ici 2025. Les propositions font partie de l’initiative de durabilité Project Earth de Selfridges.

Cependant, des experts ont déclaré à Retail Gazette que le secteur de la mode rapide avait encore un long chemin à parcourir pour lutter contre les pratiques contraires à l’éthique.

Natasha Parker, responsable du consumérisme à l’organisation caritative environnementale Global Action Plan, a fait valoir que le secteur de la vente au détail était loin d’éradiquer rapidement la gamme des pratiques contraires à l’éthique et non durables.

«Il y a énormément d’argent à gagner, donc la mode rapide sera probablement le modèle dominant jusqu’à ce que les détaillants commencent à faire passer la planète avant les profits», a-t-elle expliqué.

Parker a ajouté que cela allait être un grand pas parce que les détaillants devront changer fondamentalement de modèle s’ils veulent s’en tenir aux budgets carbone, d’autant plus que «la mode a une empreinte carbone plus élevée que l’aviation et le transport maritime combinés».

Primark s’est engagé à former 160000 producteurs de coton en Chine, en Inde et au Pakistan sur les pratiques agricoles éthiques

Rob Webbon, directeur général de Presca Teamwear, a déclaré que le mannequin de mode rapide était «un désastre environnemental et social».

«C’est une spirale descendante de vêtements toujours moins chers, fabriqués dans des volumes de plus en plus élevés pour tirer un profit de la diminution des marges», a-t-il déclaré à Retail Gazette.

«Lorsque les seuls moteurs sont le profit et la rotation rapide des vêtements, l’impact environnemental et social est balayé sous la table et complètement ignoré.»

La consultante en mode Elizabeth Stiles a fait valoir que si les offres durables pourraient tuer la mode rapide, ce serait probablement un processus lent. Elle a déclaré que les détaillants ont la responsabilité de faire comprendre aux consommateurs pourquoi certains produits coûtent plus cher que d’autres, car beaucoup se sont habitués à des vêtements rapides et bon marché.

Selon Stiles, le géant de la mode rapide Primark «fait actuellement de gros efforts» pour changer de modèle. L’année dernière, le détaillant s’est engagé à former 160 000 producteurs de coton en Chine, en Inde et au Pakistan pour leur apprendre des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement dans le but de promouvoir ses méthodes de développement durable. L’objectif fait partie du programme de coton durable de Primark, qui vise à utiliser 100% de coton durable dans toutes ses catégories de produits.

«Le modèle commercial de Primark est basé sur des volumes élevés et de faibles marges», a déclaré Stiles.

«Il souffrirait si ses quantités devaient être considérablement réduites en fonction du fait que les gens achètent moins, car c’est l’un des facteurs clés pour que le détaillant obtienne les bas prix.»

Stiles a poursuivi en soulignant que Boohoo produit des quantités beaucoup plus petites mais très fréquemment et souvent dans de mauvaises conditions de travail.

«Il est temps que des changements radicaux soient assurés», a-t-elle ajouté.

Le marché britannique de la mode devrait devenir le secteur le plus touché en raison de la pandémie, GlobalData prévoyant une baisse de 14 milliards de livres sterling. Cependant, ces prévisions sont survenues en avril, à un moment où le Royaume-Uni était en plein verrouillage.

Néanmoins, les détaillants de mode – en particulier les chaînes de mode rapide – devront évoluer sur le marché actuel. Il est indéniable que le consommateur 2020 est plus conscient de ses décisions d’achat et de l’impact qu’il a, en tant qu’individu, sur l’environnement ou les travailleurs d’usine. Pour cette raison, les détaillants de mode rapide doivent être prêts au changement.

