Bienvenue dans le cahier Insider d’ESPN, qui présente les contributions de nos journalistes des plus grandes ligues du monde.

Dans cette édition, il y a les dernières nouvelles sur le délit de Mason Greenwood et Phil Foden en service en Angleterre. Le plus: Arsenal fait pression pour signer le Lyonnais Houssem Aouar.

Sauter à: Arsenal pousse pour Aouar | Arteta a hâte de déplacer Guendouzi | Atletico dit non à Rakitic, Suarez | Des détectives privés espionnent les joueurs | Le kit éblouissant de Man United n’est pas un casse-tête grâce à l’UEFA | Option Depay de United

Greenwood et Foden prêts pour des discussions de force avec Southgate

Gareth Southgate s’entretiendra en tête-à-tête avec Mason Greenwood et Phil Foden à propos de leur rencontre avec des femmes dans une chambre d’hôtel alors qu’ils étaient en service international et la Fédération anglaise de football soutiendra le patron de l’Angleterre alors qu’il est prêt à abandonner les deux joueurs pour le mois prochain. matches internationaux contre le Pays de Galles, la Belgique et le Danemark. Aucune décision n’a été prise avec Southgate désespéré de ne pas se précipiter pour juger, mais des sources ont déclaré qu’il était extrêmement déçu par les deux joueurs.

Des sources ont déclaré à ESPN que Southgate était de plus en plus exaspéré alors qu’il en apprenait davantage sur les jeunes qui enfreignaient les règles de quarantaine en Islande en invitant deux femmes à l’hôtel de l’équipe le week-end dernier. Il a qualifié l’incident de « spectacle secondaire » contribuant au « chaos » du dernier camp, admettant par la suite qu’il avait conduit à une sélection d’équipe ouvertement prudente contre le Danemark dans le but d’éviter un examen plus approfondi de l’équipe.

– Olley: Le problème avec l’Angleterre

– La Premier League est de retour! Aperçu de la grande saison à venir

– Nouvelle saison, nouveau look: tous les 20 kits de Premier League évalués

Foden, 20 ans, et Greeenwood, 18 ans, ont fait leurs débuts internationaux lors de la victoire 1-0 de l’UEFA Nations League à Reykjavik et ont rencontré les femmes dans une autre partie de l’hôtel de l’équipe en dehors de la bulle bio-sécurisée.

• Man Utd fait progresser Sancho – sources

• Le gourou de Moneyball rachète une participation dans un club néerlandais

• Yaya Touré quitte le jeu caritatif pour blague

• Duo de haches d’Angleterre pour rencontrer des femmes

• Messi fait demi-tour dramatique au Barca

Southgate est généralement si considéré dans ses fonctions médiatiques, mais s’exprimant après le triste match nul 0-0 de l’Angleterre contre le Danemark à Copenhague mardi soir, le joueur de 50 ans semblait porter les effets d’une période internationale éprouvante en exprimant sa déception face à Foden et Le comportement de Greenwood.

On dit que les hauts responsables de la FA considèrent la situation comme une mauvaise réflexion sur Foden et Greenwood, pas sur Southgate. Le patron de l’Angleterre a été confronté à des questions des médias après le match nul avec le Danemark pour savoir s’il contrôlait ses joueurs, mais la FA pense que les protocoles corrects étaient en place concernant le comportement général et la conformité au COVID-19.

Southgate a favorisé un esprit de solidarité et de professionnalisme dans le camp et ce dernier incident est considéré en interne comme un signe d’immaturité chez deux jeunes joueurs prometteurs plutôt que comme un signe d’un manque de discipline plus large. Cependant, cela a été une pause internationale éprouvante pour le patron de l’Angleterre car le dernier camp a été éclipsé par des problèmes hors du terrain dès le début. Quelques heures après que Southgate a annoncé l’inclusion de Harry Maguire dans son équipe, le défenseur de Manchester United a été condamné à une peine de 21 mois et 10 jours de prison avec sursis pour une série d’infractions alors qu’il était en vacances à Mykonos. Maguire, qui continue de protester contre son innocence, a été abandonné plus tard dans la journée. – James Olley

Mason Greenwood et Phil Foden ont été limogés de l’équipe d’Angleterre pour avoir enfreint le protocole du coronavirus. Mike Egerton / PA Images via .

Arsenal fait pression pour l’accord d’Aouar

Houssem Aouar reste la cible n ° 1 d’Arsenal pour le reste de la fenêtre de transfert, le manager de la première équipe Mikel Arteta désireux de construire son équipe autour du milieu de terrain lyonnais, ont déclaré des sources à ESPN.

• Comment fonctionne le marché des transferts d’été

• Kuper: L’impact du coronavirus sur les transferts

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Meilleures signatures de déclaration jamais réalisées

• Grades de transfert d’été

• Derniers transferts majeurs effectués

Arteta considère l’international français des moins de 21 ans Aouar comme un pilier de la formation 4-3-3 qu’il souhaite éventuellement employer. Des sources ont déclaré qu’Arsenal restait en tête de la signature d’Aouar, mais qu’ils ne disposaient pas des 60 millions d’euros nécessaires pour le débarquer et qu’ils devraient les financer par des ventes. Alexandre Lacazette devrait demander des éclaircissements sur son rôle dans l’équipe d’Arsenal au milieu des spéculations croissantes selon lesquelles le club lui permettra de partir pour environ 40 millions de livres cet été, ont déclaré des sources à ESPN.

Arsenal est le seul club à ce jour à montrer un vif intérêt pour Aouar, Manchester City et la Juventus se concentrant sur d’autres domaines de la reconstruction de leur équipe respective. Le directeur technique d’Arsenal, Edu, est de bons amis avec Juninho, son homologue à Lyon, et le duo parle régulièrement.

Matteo Guendouzi est apparu comme un éventuel makeweight dans un accord lorsque la paire a discuté d’Aouar plus tôt cet été, ont déclaré des sources à ESPN, mais Lyon a rejeté l’option car le milieu de terrain d’Arsenal n’est pas le type de joueur que l’équipe de Ligue 1 souhaite.

Aouar, 22 ans, a hâte de quitter Lyon et des sources ont déclaré à ESPN que les deux prochaines semaines seraient décisives pour son avenir. – Julien Laurens

jouer

0:56

Ian Darke de l’ESPN FC aime qu’Arsenal termine dans le top quatre cette saison.

… tandis que Guendouzi est poussé vers la porte de sortie de l’Arsenal

Arsenal recherche activement un acheteur pour le milieu de terrain Guendouzi à la veille de la nouvelle saison de Premier League, Séville et le Paris Saint-Germain étant les derniers à manifester leur intérêt, ont déclaré des sources à ESPN.

Guendouzi a refusé les approches de Valence et de l’Atalanta ainsi que de son ancien patron Unai Emery à Villarreal, ont déclaré des sources à ESPN.

Le directeur sportif de Séville, Monchi, est un grand fan de Guendouzi bien qu’il fasse face à la concurrence de son homologue Leonardo au PSG, les champions de Ligue 1 préparant un retour potentiel pour un joueur qui a commencé sa carrière dans leur académie de jeunesse.

Le PSG ne veut pas payer la valorisation de Guendouzi de 35 millions de livres sterling par Arsenal, mais pourrait offrir à Julian Draxler ou Idrissa Gueye un accord joueur plus cash s’ils poussent leurs intérêts. – Julian Laurens

jouer

2:16

Colin Udoh de l’ESPN FC se penche sur la position des Gunners dans leur poursuite de Thomas Partey.

« Non » de l’Atletico à Rakitic, Suarez

L’Atletico Madrid s’est vu offrir Ivan Rakitic et Luis Suarez de Barcelone dans la fenêtre de transfert, ont déclaré des sources à ESPN, mais les affaires du club sont en suspens à moins que les acheteurs ne se présentent pour leurs actifs clés.

Rakitic, qui a rejoint l’ancien club de Séville, est l’un des premiers joueurs à sortir au milieu du chaos entourant Barcelone, Suarez devrait également passer à autre chose. Le club fait face à une refonte estivale alors qu’il cherche à se ressourcer après avoir vu le Real Madrid remporter la Liga, le Bayern Munich les humilier en Ligue des champions et le choc de Lionel Messi a abandonné la menace.

Rakitic et Suarez ont été proposés à l’Atletico, mais dans les deux cas, la réponse a été un «non» réticent car le club a besoin de lever des fonds par le biais de ventes. Rodrigo Moreno, qui a signé pour Leeds, et Dani Parejo, qui a rejoint Villarreal dans le cadre d’un accord à prix réduit, ont également été transmis malgré l’entraîneur de l’Atleti, Diego Simeone, qui est un fan des deux joueurs. Des pourparlers ont eu lieu pour Edinson Cavani et bien qu’ils soient positifs, le joueur faisant savoir qu’Atleti serait son premier choix, le club se rend compte qu’il ne peut pas répondre à ses revendications salariales.

Le jeune milieu de terrain passionnant de l’Espanyol, Marc Roca, a été identifié comme un remplaçant de Thomas Partey, qui continue d’être lié, mais aucune offre n’a été présentée pour un joueur qui dispose d’une clause de libération de 50 millions d’euros. Atleti a eu du mal à convenir de frais pour Roca alors qu’il n’était disponible que pour 15 millions d’euros – la moitié du prix que l’Espanyol avait proposé au joueur l’été dernier lorsque le Bayern Munich a manifesté son intérêt.

Dans l’état actuel des choses, Atleti pense que Partey restera au club parce que personne ne semble prêt à payer sa clause de libération dans une fenêtre affectée par COVID-19. – David Cartlidge

jouer

1:29

Steve Nicol dit que Lionel Messi a tout fait parfaitement en annonçant son retour à Barcelone.

Des détectives privés espionnent les joueurs de Las Palmas

Le président de Las Palmas, Miguel Angel Ramirez, a révélé qu’il avait des détectives privés surveillant les mouvements de ses joueurs.

Le club espagnol de deuxième division a mis fin au contrat du milieu de terrain espagnol Tana le 7 septembre. 3 pour des raisons disciplinaires. Ramirez a maintenant parlé de la décision unanime du club de se séparer de Tana, un joueur qui a été promu dans la première équipe en 2013.

« En cinq mois, j’avais commis cinq infractions graves », a déclaré Ramirez à Cadena Cope. « Au lieu de rentrer chez lui pour se remettre d’une blessure, il est allé sur un bateau sans aucune mesure de sécurité alors que nous jouions à Vallecas. Il nous a ensuite dit qu’il n’était pas blessé.

« Nous avons un service de détectives privés. Les joueurs le savent. Ce service ne vise pas à les pourchasser. C’est seulement pour avoir certaines garanties. De nombreux clubs en Espagne ont des gens qui surveillent ce que font leurs joueurs. Il y a des joueurs qui ont un spécial contrat à cause de leur passé. «

Tana, 29 ans, qui a rejoint Las Palmas à l’âge de 8 ans, a déclaré cette semaine qu’il avait l’intention de passer à l’action pour effacer son nom et « pour que la vérité éclate ». – Adriana Garcia

jouer

1:04

Les gars du FC ne se retiennent pas lorsqu’ils pèsent sur le nouveau troisième kit Zebra-esque de Manchester United.

Le kit Dazzle de Man United pas de casse-tête pour les fans grâce à l’UEFA

Le nouveau troisième kit surprenant de Manchester United – un clin d’œil blanc et noir au soi-disant camouflage éblouissant – a fait sensation sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters se plaignant que les concepteurs Adidas ont innové en abandonnant la tradition en faveur de faisant sensation.

– Le nouveau kit de Man United doit être vu pour être cru

– Notes des joueurs FIFA 21: Lukaku, Aubameyang pas content

Selon Adidas, leur équipe de conception « a redessiné, piraté et ré-imaginé des éléments combinés de divers maillots tout au long de la longue histoire du club pour créer un nouveau motif audacieux », ajoutant « le résultat est surprenant, inattendu et démontre une ambition continue de pousser les limites de la conception de chemise. «

1 Liés

Mais alors que le kit a repoussé les limites, les supporters et les joueurs peuvent remercier l’UEFA d’avoir apporté un semblant de bon sens à ce à quoi ressemblera la bande lorsque les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer le porteront dans la saison à venir.

En raison des règles relatives au jeu de bandes, les clubs doivent porter des shorts et des chaussettes de couleur unie, de sorte que United jouera en short blanc et en chaussettes blanches lors du port du troisième kit, dans toutes les compétitions, plutôt que les shorts et chaussettes de style zèbre noir et blanc disponible pour les supporters. Mais la chemise controversée sera portée comme on le voit sur les images publicitaires.

Le kit de camouflage rappelle le tristement célèbre fiasco de la chemise grise de United en 1996, lorsque Sir Alex Ferguson a ordonné à ses joueurs de changer leur kit tout gris à la mi-temps lors d’une défaite à Southampton car, selon le manager, ils ne pouvaient pas voir chacun. autre correctement en raison de la couleur de leurs chemises. – Mark Ogden

jouer

0:56

Gab Marcotti, de l’ESPN FC, explique ce que Barcelone doit faire en premier pour organiser des recrues estivales.

Option Depay de United

Manchester United aurait la priorité pour signer à nouveau Memphis Depay de Lyon si Barcelone lance une offre pour l’ailier néerlandais, ont déclaré des sources à ESPN.

United a inséré la clause dans l’accord lorsque Depay est parti pour Lyon en janvier 2017. Cela signifie que si Barcelone, qui a été lié avec le joueur de 26 ans, soumet une offre, le club en sera informé et Solskjaer aura l’option pour correspondre à l’offre. United a une clause similaire dans le contrat d’Adnan Januzaj à la Real Sociedad.

Solskjaer souhaite signer un attaquant avant la date limite de transfert, mais l’accent a été mis sur l’arrivée de l’ailier du Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Barcelone a été lié à Depay, qui a marqué 57 buts en 139 matchs pour Lyon, alors qu’ils cherchent à se reconstruire sous le nouvel entraîneur Ronald Koeman, mais tout espoir d’un accord dépendra du fait que United laisse passer son option.

Depay a marqué sept fois en 53 matchs à Old Trafford après son arrivée du PSV Eindhoven pour 25 millions de livres sterling en 2015. – Rob Dawson