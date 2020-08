L’ancien capitaine anglais Wayne Rooney a décrit le traitement de Harry Maguire par la Football Association comme « un gâchis » après que le capitaine de Manchester United ait été reconnu coupable de diverses accusations à Mykonos.

Le défenseur Maguire a été initialement nommé par l’entraîneur anglais Gareth Southgate dans l’équipe pour les matchs de la Ligue des Nations du mois prochain contre le Danemark et l’Islande, mais a ensuite été retiré à la suite du verdict de culpabilité sur l’île grecque.

Maguire a été condamné à 21 mois et 10 jours de prison avec sursis, mais maintient son innocence et a obtenu un nouveau procès complet après avoir fait appel du verdict.

« Je pensais qu’il n’y avait aucun moyen pour Gareth Southgate de nommer Harry dans l’équipe qu’il a annoncée mardi, mais il l’a fait », a déclaré Rooney au Sunday Times.

«Il aurait été plus judicieux de dire: ‘Harry vient de jouer une très longue saison et a besoin de plus de repos et attendons de voir ce qui se passe avec son procès.’

«En sautant trop vite et en le mettant dans l’équipe, il était presque inévitable qu’il devrait se faire retirer.

« Maintenant, ça a l’air désordonné. Ils l’ont choisi, l’ont retiré, et maintenant est-ce qu’ils le remettent dans l’équipe? Parce que dans l’état actuel des choses, il est un homme libre et innocent! »

Maguire a été reconnu coupable de lésions corporelles répétées, de tentative de corruption, de violence contre des fonctionnaires et de comportement insultant.

Dans une interview télévisée de la BBC jeudi, le jeune homme de 27 ans a maintenu son innocence, décrivant comment sa jeune sœur Daisy avait été attaquée dans un bar de l’île par deux hommes qui l’avaient droguée et qu’il avait craint pour sa vie.

Rooney a déclaré qu’il était convaincu que la vérité serait révélée lors d’un nouveau procès et que Maguire effacerait son nom.

«Souvent, dans notre pays, nous nous précipitons pour tirer des conclusions et des jugements, et dans le cas d’Harry, nous devons être plus ouverts d’esprit et permettre aux choses de se développer», a-t-il ajouté.

«Je ne crois pas que quiconque se mette à la BBC et soit confronté au genre de questionnement qu’il a fait à moins d’être convaincu de sa position.

«En fait, je ressens un peu pour Gareth parce qu’il essayait de montrer sa loyauté envers Harry – mais je suis sûr que s’il affrontait à nouveau la même décision, il en prendrait une autre.