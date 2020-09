Le patron de la Naples, Aurelio De Laurentiis, est de retour pour parler. Cette fois à Radio Kiss Kiss où il a traité plusieurs sujets intéressants, toujours de manière très franche. En particulier, le président a été critiqué sur les choix faits par l’UEFA et la FIFA, mais pas seulement.

Le président a également répondu aux questions du marché des transferts: d’Osimhen aux négociations pour Sokratis.

De Laurentiis: « Les dirigeants de la FIFA et de l’UEFA doivent démissionner »

L’entretien commence par une critique de De Laurentiis sur la façon dont la reprise des championnats a été gérée:

«Faux championnat, pourquoi? Parce que personne n’a eu la culture de l’action manipulée qui répond à la légalité et à la logique. Est-ce que Sui peut faire ce championnat ou pas? Si je ne peux pas être en contact en tant que spectateur, je ne peux pas faire de sport de contact.

Pour venir au stade, vous devez le tamponner et le présenter comme un fait certifiant avec le billet comme protection. Nous sommes ici pour apparaître dans un gouvernement absent et non préparé, à la fois politique et footballistique. Ils jettent la pierre et tout le monde cache sa main. La Football Association, la Ligue. Nous sommes inconscients ».

De vives critiques également de la FIFA et de l’UEFA, parlant même des démissions du top management:

«Ils doivent être notre secrétariat, mais ils agissent plutôt comme s’ils étaient roi et reine. Le roi de l’UEFA et la reine de la FIFA. Si quelqu’un est positif pendant la trêve nationale, il y aura des poursuites contre l’UEFA et la FIFA. La vie des gens qui coûtent de l’argent, des investissements et la sueur des fans qui nourrissent cette industrie avec leur passion sont mises en danger «

Les dirigeants de l’UEFA doivent démissionner. Les clubs doivent acheter l’UEFA et se gouverner eux-mêmes. Depuis combien d’années avons-nous toujours entendu la même musique de la Ligue des champions. Ils n’ont pas la culture du progrès et du changement ».

«Osimhen? Il est fort et mature. Nous travaillons pour Sokratis «

«Osimhen? Il a une qualité importante. C’est un très jeune homme qui a perdu ses parents très jeune, a perdu sa mère quand il avait 2 ans et son père peu après. C’est un garçon qui a grandi dans un pays compliqué. Il a beaucoup souffert mais il a appris ce qu’est la dignité. Il fait preuve d’une grande maturité et sérénité « .

Et à l’arrivée de Sokratis, très liée à l’avenir de Koulibaly:

«Nous y travaillons, nous voyons. Dans le monde du football, les ballons gonflent de manière disproportionnée, tout le monde invente tout. J’ai maintenant fait des callosités, je suis habitué à nager en apnée. Mais c’est aussi très amusant et parfois j’essaie de comprendre à quel point certains personnages peuvent être audacieux ».