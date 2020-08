Le nouveau cadre réglementaire du télétravail, dont la négociation reprendra mardi prochain, doit définir correctement les limites et il serait pertinent d’avoir une figure de médiateur faisant office d’arbitre entre les parties, selon les experts du fournisseur de solutions de qualité, de sécurité et de durabilité. TÜV SÜD.

Le responsable de la ligne commerciale de conformité TÜV SÜD pour l’Espagne et le Portugal, Fernando Soto, a souligné que la mise en œuvre de ce nouveau règlement « ne sera pas uniforme dans toutes les entreprises », mais plutôt la facilité avec laquelle le Les nouvelles exigences légales dépendront de la fréquence d’utilisation de cette modalité avant la crise sanitaire, du secteur et de la niche de marché qu’elle vise, voire de la taille de l’entreprise.

La capacité d’investissement et les spécificités des équipes de travail de chaque entreprise doivent également être prises en compte. Cependant, il garantit que pour éviter les conflits en attente de résolution, il sera nécessaire que les syndicats et la direction de l’entreprise définissent d’un commun accord quelles sont les limites de chaque cas.

Dans un communiqué, il indique que pour éviter ces problèmes de déconnexion numérique du salarié et de protection de sa vie privée, ainsi que de conciliation familiale et professionnelle, des mécanismes de dialogue doivent être mis en place entre le salarié et l’employeur.

Ainsi, ils recommandent de prendre des pauses pour se reposer les yeux et d’essayer d’ajuster l’horaire à la présence des plus petits, mais ils assurent que «ce qui est incontestable, c’est le droit à la vie privée de l’employé».

« En fonction de leur capacité familiale, il faudra revoir les besoins et établir des limites, pouvoir définir des gardiens ou des coordinateurs qui aident à la gestion si nécessaire ou évaluer de quelle manière et quand on peut compter sur eux », ajoutent-ils .

