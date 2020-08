Les sources d’information des médias grand public que vous consommez peuvent vous tuer – ou vous sauver. C’est la vision fondamentale d’une nouvelle étude puissante sur l’impact de regarder soit l’émission de nouvelles de Sean Hannity, Hannity, soit Tucker Carlson Tonight de Tucker Carlson: l’un a sauvé des vies et l’autre a entraîné plus de décès, en raison de la façon dont chacun de ces hôtes a couvert la pandémie, et la désinformation résultante du COVID-19.

Cette recherche illustre le danger de tomber pour la désinformation liée à la santé en raison d’erreurs de jugement dangereuses connues sous le nom de biais cognitifs. Ces angles morts mentaux ont un impact sur tous les domaines de notre vie, de la santé à la politique et même au shopping, comme le révèle une enquête réalisée par un site Web d’achat comparatif. Nous devons nous méfier des biais cognitifs afin de survivre et de prospérer pendant cette pandémie, le sujet de mon nouveau livre, Resilience: Adapt and Plan for the New Annormal of the COVID-19 Coronavirus Pandemic (Changemakers Books, 2020).

Sean Hannity contre Tucker Carlson Couverture du COVID-19

Hannity et Tucker Carlson Tonight sont les deux principaux journaux télévisés américains, tous deux diffusés sur Fox News. Hannity et Carlson partagent des profils idéologiques très similaires et ont des données démographiques similaires, des adultes plus âgés qui penchent sur les conservateurs.

Une différence notable, cependant, concerne la façon dont les deux ont abordé la couverture du COVID-19, en particulier en février et début mars 2020. Des chercheurs du Becker Friedman Institute for Economics de l’Université de Chicago ont décidé d’étudier les conséquences sur la santé de cette différence.

Carlson a pris la menace du COVID-19 au sérieux dès le début, plus que la plupart des personnalités médiatiques – à droite ou à gauche. Déjà le 28 janvier, bien plus tôt que la plupart des médias grand public, Carlson a passé une partie importante de son émission à souligner les graves dangers d’une pandémie mondiale. Il a continué ses avertissements tout au long du mois de février. Le 25 février, Carlson a déclaré à ses téléspectateurs: « Dans ce pays, plus d’un million mourraient. »

En revanche, Hannity était l’un des animateurs de Fox News les plus extrêmes en minimisant le COVID-19, le comparant fréquemment à la grippe. Le 27 février, il a déclaré: «Et aujourd’hui, heureusement, aucune personne aux États-Unis d’Amérique n’est décédée du coronavirus. Zéro. Maintenant, mettons cela en perspective. En 2017, 61000 personnes dans ce pays sont décédées de la grippe, la grippe. Grippe commune. » De plus, Hannity a explicitement politisé le COVID-19, affirmant que «[Democrats] utilisent maintenant la peur naturelle d’un virus comme arme politique. Et nous avons toutes les preuves pour le prouver, une politisation honteuse, une militarisation, oui, du coronavirus.

Cependant, après que le président Donald Trump a déclaré que le COVID-19 était une urgence nationale à la mi-mars, Hannity – et d’autres animateurs de Fox News – ont changé d’avis pour s’aligner davantage sur celui de Carlson, reconnaissant les graves dangers du virus.

Conséquences sur le comportement et la santé des différences de couverture

Les chercheurs du Becker Friedman Institute ont cherché à savoir si la différence de couverture avait un impact sur les comportements. Ils ont mené une enquête représentative à l’échelle nationale auprès de plus de 1000 personnes qui regardent Fox News au moins une fois par semaine, évaluant à la fois l’audience et les changements de comportement en réponse à la pandémie, tels que la distanciation sociale, l’amélioration de l’hygiène, etc.

Ensuite, l’étude a comparé les changements de comportement aux modèles de visualisation. Les chercheurs ont constaté que «les téléspectateurs de Hannity ont changé leur comportement cinq jours plus tard que les téléspectateurs d’autres émissions (p

Ces changements de comportement ont-ils eu des conséquences sur la santé? En effet.

L’article a comparé la popularité de chaque émission dans des comtés spécifiques aux données sur les infections et les décès au COVID-19. En contrôlant une grande variété de variables de confusion potentielles, l’étude a révélé que les régions du pays où Hannity est plus populaire avaient plus de cas et de décès deux semaines plus tard, le temps qu’il faudrait pour que le virus commence à se manifester.

Voici ce que le document a trouvé: «Les effets sur les cas commencent à augmenter fin février et à culminer de la mi-mars à la fin mars avant de commencer à baisser, conformément à la convergence de la couverture des coronavirus entre Hannity et Carlson. Une différence d’audience supérieure d’un écart-type est associée à environ 2% de cas supplémentaires le 7 mars (p

Les auteurs ont conclu que «nos résultats indiquent que la diffusion d’informations erronées dans les premiers stades d’une pandémie peut avoir des conséquences importantes sur la santé.»

Biais cognitifs et désinformation COVID-19

Il est extrêmement important de reconnaître que les auteurs de l’étude n’ont pas cherché à marquer des points idéologiques, étant donné les profils idéologiques globalement similaires des deux hôtes. Les chercheurs ont simplement exploré l’impact d’informations précises et inexactes sur le COVID-19 sur l’audience. De toute évidence, les fausses informations ont eu des conséquences mortelles.

Ces résultats découlent d’une confiance excessive que nos esprits ont tendance à accorder à ceux que nous considérons comme ayant de l’autorité, comme les personnalités médiatiques que nous suivons. Cette confiance excessive – et l’obéissance qui en résulte – est appelée «biais d’autorité».

Lorsque Hannity a dit à son public d’ignorer les préoccupations concernant le COVID-19, il en a amené beaucoup à retarder de cinq jours la prise des mesures de sécurité nécessaires par rapport au consommateur moyen de Fox News, avec des résultats d’infection et de décès correspondants. En revanche, Carlson disant à son public de se protéger les a amenés à changer de comportement trois jours plus tôt.

Un schéma mental connexe est appelé «contagion émotionnelle», où nous sommes involontairement infectés par les émotions de ceux que nous considérons comme des leaders. Les émotions peuvent motiver l’action même en l’absence d’autorité formelle, et sont particulièrement importantes pour ceux qui ont une autorité informelle, y compris les leaders d’opinion comme Carlson et Hannity.

Ainsi, Hannity expliquant à son public que les démocrates utilisaient l’anxiété du virus comme arme politique a conduit son public à rejeter les craintes autour de la pandémie, même si la peur du virus et les changements de comportement qui en découlaient étaient la bonne réponse au COVID-19. La mise en évidence par Carlson de la nature mortelle de cette maladie a motivé son public à agir.

Les préjugés des autorités et la contagion émotionnelle facilitent la propagation de la désinformation et ses conséquences mortelles, du moins lorsque nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour découvrir les faits. Ces étapes peuvent aller de l’application des meilleures pratiques de vérification des faits à l’obtention de vos informations auprès de sources d’information qui s’engagent publiquement à être tenues pour responsables de la véracité. N’oubliez pas que plus ces informations peuvent être importantes et percutantes pour votre vie, plus il est important de prendre le temps de les évaluer avec précision pour vous aider à prendre les meilleures décisions.

À retenir

La désinformation tue. Ne pas contrôler minutieusement la qualité des informations de votre source de nouvelles préférée peut vous conduire, vous et vos proches, à subir des catastrophes de santé, que ce soit concernant le COVID-19 ou d’autres risques pour la santé.

Questions à considérer (veuillez partager vos réponses ci-dessous)

Quelle désinformation sur la santé avez-vous observée à propos du COVID-19? Quels types d’idées tirées de cet article pouvez-vous partager avec les autres pour réduire la menace mortelle de désinformation? Quelles prochaines étapes allez-vous suivre en lisant cet article?

Crédit d’image: MacDill AFB

