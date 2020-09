La MLS a annoncé son calendrier pour la prochaine phase de sa saison régulière, révélant les trois prochains matchs pour chaque équipe jusqu’à la fin septembre. La ligue a également annoncé son format pour les éliminatoires de la Coupe MLS 2020.

La MLS a ajouté que « des matchs supplémentaires de la saison régulière de la MLS 2020 seront annoncés en attendant de nouveaux développements concernant les protocoles de voyage. »

À quelques exceptions près, les équipes continueront à organiser des matchs sur leur marché d’origine, et chaque équipe adhérera à des protocoles complets de santé et de sécurité, y compris des tests réguliers des joueurs, des entraîneurs et du personnel essentiel pour COVID-19.

En raison des restrictions de voyage entre les États-Unis et le Canada, y compris une période de quarantaine de 14 jours pour les personnes entrant au Canada en provenance des États-Unis, les trois équipes canadiennes de la ligue seront obligées de jouer chacun de leurs trois prochains matchs aux États-Unis. match dans un lieu américain. L’Impact de Montréal accueillera l’Union de Philadelphie au Red Bull Arena de Harrison, NJ le 7 septembre. Le 20 septembre, les Whitecaps de Vancouver affronteront les Timbers de Portland au Providence Park de Portland le 7 septembre. 27 ans, et plus particulièrement, le Toronto FC affrontera le Columbus Crew au Pratt & Whitney Stadium du Rentschler Field à Hartford, Conn. le sept. 27.

« Bien que nous continuions à travailler avec les représentants du gouvernement sur nos protocoles de voyage, il est important pour le club d’avoir notre propre chez-soi loin de chez soi au cours de cette prochaine phase », a déclaré le président du Toronto FC, Bill Manning.

« L’état du Connecticut nous a ouvert les bras et mes compliments à David Lehman et au gouverneur Lamont pour leur leadership ici. Le stade Pratt & Whitney au Rentschler Field est un lieu formidable. Ils ont accueilli un certain nombre de matchs internationaux et nous sommes ravis pour y jouer. «

Le stade Pratt & Whitney, qui abrite l’équipe de football de l’Université du Connecticut, a accueilli de nombreux matchs de football internationaux, dont beaucoup ont impliqué les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis. Il a également servi l’année dernière de domicile temporaire pour Hartford Athletic du championnat USL alors que le stade de cette équipe était en construction.

«Le stade Pratt & Whitney est un endroit idéal pour le soccer professionnel, et je suis ravi que nous ayons conclu une entente avec le Toronto FC pour que le club disputera ses matchs à domicile ici», a déclaré Lamont. « Notre état est rempli de milliers de fans de la MLS qui seront sans aucun doute enthousiasmés par cette nouvelle. »

La MLS a également confirmé vendredi le format des éliminatoires de la Coupe MLS 2020. Les séries éliminatoires comprendront à nouveau des matchs à élimination directe organisés par l’équipe la mieux classée et suivront un format de brackets droits jusqu’à la Coupe MLS le 12 décembre.

Comme annoncé précédemment, 18 clubs – une augmentation par rapport aux 14 équipes de la saison dernière – participeront aux éliminatoires de la Coupe MLS 2020. Huit équipes de la Conférence de l’Ouest à 12 équipes se qualifieront directement pour la première manche. Les six premières têtes de série de la Conférence de l’Est à 14 équipes se qualifieront directement pour la manche 1. Les têtes de série 7 à 10 de la Conférence de l’Est s’affronteront chacune dans un match de play-in ( N ° 7 vs N ° 10 et N ° 8 vs N ° 9) pour déterminer les deux équipes supplémentaires de la Conférence de l’Est qui se qualifieront pour la première manche des séries éliminatoires de la Coupe MLS Audi 2020.

L’équipe avançante la moins disputée affrontera la tête de série n ° 1 de la Conférence de l’Est lors de la première ronde, tandis que l’équipe avançante la mieux classée affrontera la tête de série n ° 2 de la Conférence de l’Est.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.