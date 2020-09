La NASA a tiré avec succès son propulseur de fusée solide qui fera partie de la fusée du système de lancement spatial.

Le test a été réalisé dans l’Utah dans les installations du fabricant Northrop Grumman.

Le programme souffre de retards et de dépassements de coûts depuis sa création.

Le système de lancement spatial est le plus grand pari de la NASA sur l’avenir de l’exploration spatiale. C’est une plate-forme de fusée capable de propulser des missions (y compris des missions avec équipage) sur la Lune, sur Mars et peut-être au-delà. Il a connu des retards et des problèmes de budget ces dernières années, mais les choses semblent enfin se concerter et la NASA a pu diffuser le tir d’essai de l’un des propulseurs de fusée à solide SLS cette semaine dans l’Utah.

Le propulseur, qui sera l’un des deux qui aideront à pousser le vaisseau spatial hors de l’atmosphère terrestre, devait faire deux choses pendant les essais. Premièrement, il devait réellement s’allumer. Deuxièmement, il ne fallait pas qu’il explose. Il a réussi à atteindre ces deux objectifs.

Le test a été relativement bref, mais lorsque vous avez des boosters aussi puissants que ceux-ci, vous n’avez pas vraiment à les déclencher pendant tout ce temps. Le booster a été attaché à la zone de test et sécurisé pour qu’il aille n’importe où – ce qui aurait été mauvais – et le compte à rebours a été lancé. Le booster a tiré vers le haut et a craché des flammes sur une distance incroyable, allumant des broussailles au sol et crachant de la fumée dans l’air.

C’était toute la scène. Découvrez-le dans la vidéo ci-dessous. Le tir proprement dit du booster ne commence qu’à 20h10.

Certains des angles de la vidéo sont vraiment époustouflants, et voir à quelle distance le booster peut tirer sa colonne de flammes est assez impressionnant. Après le tir, un instrument est inséré à l’extrémité du booster pour l’inonder de CO2 et éteindre les flammes, ce qui entraîne un épais brouillard se déposant sur la zone d’essai. Dans un dernier plan, vous pouvez voir un incendie se déclarer sur la colline à côté de la zone d’essai. Espérons que Northrop Grumman avait quelqu’un sur place pour le faire. Nous n’avons plus besoin d’incendies de forêt aux États-Unis, merci beaucoup.

Le Space Launch System est la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA. C’est un projet énorme, mais il a connu plus que sa juste part de revers. Le budget de la plate-forme de fusée est complètement déséquilibré par rapport aux projections originales, et le fabricant Northrop Grumman a à plusieurs reprises été en deçà des attentes et a manqué des jalons. Malheureusement pour la NASA, ils ont déjà trop investi dans le projet pour se retirer maintenant, et bien que la date du premier vol d’essai continue de voir des retards, il semble que nous finirons par voir cet oiseau voler.

