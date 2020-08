Sur la base de la mise en œuvre d’un nouveau contrat intelligent et de l’exécution d’améliorations du protocole, la startup d’investissement et de marchés Circle lance USDC 2.0. Il s’agit d’une nouvelle version de la crypto-monnaie indexée, ou stablecoin, USD Coin (USDC), ce qui élimine le paiement de commissions en ETH par transaction.

L’information, publiée sur le blog Circle, explique que cette nouvelle version du stablecoin est disponible à partir de ce 27 août. Ils ajoutent que la mise à jour permettra aux développeurs de portefeuilles numériques prenant en charge l’USDC de payer les frais de transaction associés au réseau Ethereum.

À cet égard, il est expliqué que normalement les utilisateurs de la plupart des portefeuilles numériques prenant en charge USDC (un jeton ERC-20 d’Ethereum), doit acheter et maintenir un solde en éther (ETH) pour payer les commissions et pouvoir régler des transactions avec USD Coin.

La publication note que cette pratique créait « un énorme obstacle à l’adoption généralisée et à l’utilisation généralisée des pièces stables ». En conséquence, le lancement de l’USDC 2.0 introduit le «toujours à la livraison» pour éliminer la complexité.

De cette façon, les fournisseurs de services avec USD Coin ils peuvent payer des frais au nom des clients ou leur permettre de payer des commissions en USDC au lieu d’éthers. Cela permet aux développeurs de fournir plus facilement le service eux-mêmes ou à un service tiers de payer les frais associés.

L’objectif est d’accélérer le processus de paiement à mesure que les clients envoient et reçoivent des USDC peer-to-peer, en utilisant uniquement le stablecoin et avec des frais exprimés et payés dans cette crypto-monnaie.

Circle, le consortium du Centre et Coinbase, en tant qu’émetteurs de l’USDC, offriront un soutien pour ces améliorations de protocole dans leurs produits et services respectifs, selon ce que le mémoire indique. Tout développeur peut intégrer et prendre en charge ces implémentations à l’aide du contrat intelligent public USDC.

Dans USDC 2.0, les fournisseurs de services peuvent choisir de payer eux-mêmes les frais de leurs utilisateurs ou de remplacer les frais en ETH par USDC. Source: Circle.

L’USDC 2.0 met en œuvre des contrats multi-signatures

En plus de «aucun paiement de gaz», la mise à jour USDC 2.0 introduit d’autres améliorations. Parmi eux est mentionné un nouvel ensemble de contrats à signature multiple en chaîne, y compris de nouveaux mécanismes de consensus. L’objectif est d’aider à améliorer la résilience et à déplacer les processus humains hors ligne vers des relations multi-signatures dans la chaîne, dit-il.

Les opérations de back-office du centre pourraient être gérées au sein de la blockchain plutôt qu’en dehors de celle-ci, «ce qui améliore la sécurité, l’auditabilité et, à son tour, la résilience», explique Circle sur son blog.

En utilisant un modèle de signature multiple M-of-N, qui nécessite la signature des personnes spécifiées avant que les fonds puissent être transférés, la société s’attend à ce que plus de membres participent au Centre. Cette participation inclut les émetteurs, qui participeraient ainsi aux flux opérationnels à travers les tâches de la chaîne.

Étant donné que la mise à jour est rétrocompatible on estime qu’il n’y aura pas d’impact négatif sur les portefeuilles, les échanges de crypto-monnaie ou les applications qui s’intègrent à l’USDC. Aucun changement n’est prévu pour les détenteurs existants de la crypto-monnaie.

La mise à jour intervient près de deux mois après que l’offre totale de l’USDC a dépassé la barre du milliard. Selon les données de CoinMarketCap (CMC), le chiffre est d’environ 1,3 milliard au moment de la rédaction.

USD Coin est une proposition de stablecoin ancrée au dollar américain qui a émergé en 2018 et a reçu plus de 100 millions de dollars de financement de Bitmain, comme l’a rapporté CryptoNews en mai de cette année. Selon les chiffres de CMC, l’USDC maintient actuellement une capitalisation boursière de 1376 millions de dollars et est classée 18e crypto-monnaie par sa capitalisation totale.

Les Stablecoins en général sont des alternatives pour éviter la volatilité des prix du bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Tether (USDT) et DAI sont d’autres crypto-monnaies ancrées de premier plan sur le marché.