Après avoir vigoureusement résisté aux appels pour enquêter sur l’empoisonnement présumé du chef de l’opposition Alexei Navalny pendant une semaine, le ministère russe de l’Intérieur a finalement cédé jeudi à la pression internationale et a annoncé une enquête sur l’affaire.

Le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, a immédiatement critiqué l’enquête proposée pour son manque de transparence.

. a rapporté que «l’unité de transport de la branche sibérienne du ministère de l’Intérieur» mènerait l’enquête, ce qui n’est pas tout à fait ce que les observateurs internationaux et les alliés de Navalny avaient envisagé.

Les enquêteurs ont déjà annoncé qu’ils avaient «inspecté la chambre d’hôtel où Navalny avait séjourné à Tomsk et les itinéraires qu’il avait empruntés dans la ville, ainsi que analysé les images de vidéosurveillance de la région» et n’avaient trouvé aucune preuve de «drogue ou autre substances puissantes. »

Le Drian a clairement indiqué jeudi que les efforts d’enquête de la Russie à ce jour sont insuffisants et a déclaré que l’Union européenne discuterait de la prise de nouvelles mesures à la fin de la semaine prochaine.

« Je ne comprends pas pourquoi les Russes ne jouent pas au jeu de la transparence parce que c’est dans leur intérêt », a déclaré Le Drian dans une interview à la radio.

«C’est un crime. La Russie doit prendre l’initiative de mener une enquête transparente, et lorsque les coupables sont reconnus, en tirer une leçon », a-t-il expliqué.

«Ce n’est pas la première fois qu’il y a un empoisonnement», ajouta sombrement Le Drian.

Le ministre français des Affaires étrangères a suggéré que Moscou pourrait se sauver beaucoup de problèmes, et peut-être même obtenir un allégement des sanctions, en lançant une enquête plus approfondie et transparente.

«Nous avons déjà des sanctions en place, donc je pense que s’ils prenaient l’initiative de la transparence, ce serait à leur honneur», a-t-il déclaré.

Le Kremlin a indiqué jeudi qu’aucune enquête supplémentaire n’était en cours.

«Ici, dans ce cas, rien n’a changé. Malheureusement, nous ne comprenons toujours pas ce qui a causé l’état dans lequel se trouve le patient », a déclaré jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, se méprenant manifestement sur le fait que le but d’une enquête est de parvenir à une entente.

La porte-parole de Navalny, Kira Yarmysh, la plus féroce avocate du chef de l’opposition dans le coma et un autre passager à bord du vol Sibérie-Moscou où il est tombé malade, a éclaté jeudi après que la télévision d’État russe a émis une théorie selon laquelle Navalny était tombé malade après avoir consommé une boisson énergisante.

La chaîne de télévision en question appartient justement à Yevgeny «le chef de Poutine» Prigozhin, le proche allié du Kremlin qui déteste tellement Navalny qu’il a récemment acheté la dette d’une décision de justice contre Navalny juste pour qu’il puisse avoir le plaisir de mettre personnellement en faillite l’homme. .

« C’est un mensonge. Alexey n’a pas bu de boisson énergisante. Et je n’en ai pas parlé », a déclaré Yarmysh jeudi à propos de l’histoire des boissons énergisantes.

Les théories du complot de Moscou sur la situation difficile de Navalny – y compris une théorie avancée par le président Vladimir Poutine selon laquelle Navalny a été empoisonné lors d’une opération sous faux drapeau par des agents d’une puissance étrangère hostile qu’il n’a pas nommée – sont basées sur l’affirmation que Poutine ne gagnerait rien à tuer ou incapacitant Navalny, rejeté par les alliés de Poutine comme un ravageur à la bouche bruyante discrédité par des décisions de justice qui ne représente aucune menace réelle.

. a cité jeudi certains analystes russes et alliés de Navalny qui ont fortement contesté cette caractérisation, arguant que Navalny conserve suffisamment d’influence pour faire de sa stratégie de «vote intelligent» – en substance, voter stratégiquement pour les candidats de l’opposition les plus forts, même si les élections sont truquées pour Poutine ne peut pas perdre – et les enquêtes anti-corruption sont un réel problème pour le président autoritaire russe.

Même une «source proche du Kremlin», qui a cherché à minimiser Navalny comme un ennui, a admis à . qu’il pourrait être irremplaçable. «Il est brillant, jeune, beau, célèbre, a trouvé son propre style… quand le même apparaîtra-t-il? Pas de sitôt », a déclaré la source.