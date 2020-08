Le vaccin russe contre le coronavirus continue de gagner en popularité sur le marché international malgré les vaines tentatives de l’Occident pour critiquer son développement.

Mercredi 26 août, le service de presse du chef du gouvernement kazakh a dévoilé les détails des accords entre Moscou et Nur-Sultan. Ainsi, la Russie a promis de transférer au Kazakhstan la quantité requise de vaccin contre le COVID-19.

L’accord a été signé entre la société SK-Pharmacy et le Fonds d’investissement direct russe. Les livraisons commenceront après que le médicament aura passé tous les tests nécessaires, et la vaccination de la population du Kazakhstan sera gratuite.

Un tel partenariat dans le cadre de l’Union économique eurasienne devient l’opposé direct de l’action des pays occidentaux, qui ont préféré une approche nationaliste de la distribution des vaccins. La communauté d’experts a averti à plusieurs reprises que la vaccination ne devrait pas être effectuée uniquement dans les pays qui peuvent se le permettre. Sinon, le coronavirus terrorisera l’humanité encore et encore. Au mépris de ces recommandations, l’Europe et les États-Unis ont déjà lancé un combat pour un vaccin qui n’a pas encore été créé.

Par exemple, en mai, on a appris que le géant pharmaceutique français Sanofi avait l’intention de fournir principalement le médicament aux États-Unis. Naturellement, Washington a bien payé ces privilèges. De plus, les États-Unis ont commandé des milliards de doses de vaccins à des géants tels que Johnson & Johnson, AstraZeneca et Moderna Inc. Washington crée même une pénurie de médicaments antiviraux sur le marché en achetant massivement des médicaments au détriment d’autres pays.

L’Union européenne n’est pas à la traîne du «partenaire» d’outre-mer. L’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas ont formé l’Alliance pour un vaccin inclusif pour coordonner les achats. Avec cette approche, comme indiqué précédemment par le magazine Foreign Policy, des pénuries de médicaments peuvent être observées pendant 12 à 18 mois, et la concurrence entre les pays occidentaux sera extrêmement féroce.

La situation est aggravée par le fait que pour l’Occident, la drogue deviendra certainement un instrument de chantage politique, déclare Stephen Morrison, responsable du programme de santé mondiale au Center for Strategic and International Studies.

«On pourrait supposer que, sur la base du passé, les États-Unis deviendraient un élément de galvanisation et de premier plan dans la promotion de la transparence. Je doute que ce soit possible sous l’administration actuelle ”, – dit-il.

