La star australienne montante Rinky Hijikata révèle que son partenaire de rêve en double serait soit Roger Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, soit la légende du tennis australien Rod Laver. Hijikata, qui n’est pas encore devenue professionnelle, étudie et joue au tennis universitaire à l’Université de Caroline du Nord.

« J’aimerais jouer avec Rod Laver ou Roger Federer », a déclaré Hijikata à tennis.com.au. Hijikata, classé n ° 658 au monde, a atteint son sommet en carrière de n ° 643 en février. L’Australien de 19 ans dit que c’est son père qui l’a amené au tennis.

«J’avais probablement trois ou quatre ans quand j’ai commencé à jouer au tennis. Mon père est entraîneur de tennis et mon frère et ma sœur aînés jouaient. J’y allais chaque fois qu’ils s’entraînaient et ramassaient les balles, puis pendant qu’ils faisaient leurs pauses boissons J’avais touché quelques balles.

J’ai commencé à frapper contre le garage à la maison. J’ai toujours eu une raquette dans la main et j’ai adoré », a déclaré Hijikata.« Mon père est le premier à m’avoir lancé dans le tennis, il a donc eu une énorme influence sur mon amour du sport.

J’ai eu beaucoup d’entraîneurs à la National Academy de Sydney qui m’ont appris différentes choses et m’ont donné différentes perspectives sur le jeu. J’ai beaucoup appris de chacun d’eux.

Hijikata révèle les conseils encourageants qu’il a reçus de John Millman

Millman, qui a surpris Federer à l’US Open en 2018, a reconnu à Hijikata que la confiance en soi était l’une des choses les plus importantes du tennis.

« John Millman nous a parlé lorsque nous faisions partie de l’équipe australienne junior de la Coupe Davis et je me souviens qu’il a dit: » La moitié de la bataille consiste à croire que vous appartenez à un certain niveau. Une fois que vous pensez pouvoir jouer à ce niveau, cela devient plus facile » .

Je pense que c’est vraiment vrai pour moi et j’ai vu cela aussi avec d’autres gars. Une fois que vous avez cette conviction, il est beaucoup plus facile d’obtenir des victoires à ce niveau. La moitié de la bataille est mentale, donc ce conseil a vraiment aidé », a révélé Hijikata.

Hijikata a joué à l’événement de simple garçons de Wimbledon et concourir au All England Club était un rêve devenu réalité pour lui. « Londres était plutôt cool et pouvoir jouer à Wimbledon, c’était quelque chose qui a coché la liste des choses à faire. En tant qu’enfant, je pense que tout le monde veut jouer à Wimbledon un jour. C’était donc assez spécial », a admis Hijikata.