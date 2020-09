Le sous-texte de la frénésie de dépenses estivales de 220 millions de livres sterling de Chelsea est le jugement de Frank Lampard selon lequel bon nombre de ses effectifs existants n’étaient pas au niveau requis.

Lampard sera satisfait que les Bleus aient commencé leur campagne très attendue en Premier League avec une victoire 3-1 à Brighton, mais au moins, les joueurs à qui on a demandé de répondre aux nouveaux arrivants n’ont fait que renforcer le point de vue de leur manager.

Ruben Loftus-Cheek a eu une opportunité inattendue dans un rôle de n ° 10 alors que Chelsea passait au 4-2-3-1, un changement de formation qui devrait accueillir Kai Havertz à ses débuts après un transfert de 71 millions de livres sterling de Bayer Leverkusen.

C’était une chance en or pour Loftus-Cheek, à son troisième départ seulement depuis le verrouillage, de prouver qu’il peut se frayer un chemin dans la pensée de Lampard alors que le patron des Blues mélange son pack pour identifier ce qu’il espère être une main gagnante cette saison.

Au lieu de cela, j’ai trop souvent travaillé en possession de la possession et j’ai gaspillé une belle pause de contre-attaque pour libérer Timo Werner pour ce qui aurait été une opportunité claire de doubler l’avance de Chelsea peu avant la mi-temps.

Loftus-Cheek a raté une année de football avec une grave blessure à Achille et devrait donc avoir plus de marge de manœuvre que la plupart des autres, mais le message lors de la discussion de sa situation aura résonné avec d’autres. Ces joueurs qui attendent dans les coulisses sont là pour améliorer l’équipe.

« Ruben était absent depuis longtemps et même son retour au jeu a été assez interrompu par le verrouillage et le redémarrage alors qu’il était sur le point de jouer quelques matchs », a déclaré Lampard.

« Nous devons certainement laisser un peu de temps à Ruben sur ces fronts. C’est une position que Ruben peut jouer pour nous. Nous avons des blessures dans les zones avant en termes de [Hakim] Ziyech, [Christian] Pulisic.

« Il y a des joueurs qui reviendront qui me donneront beaucoup d’options, donc c’était intéressant pour moi de le voir à ce poste. Il peut certainement nous donner une option. »

Les visiteurs étaient déjà en avance grâce à un exemple précédent de la vitesse fulgurante de Werner. Steven Alzate a offert la possession de Jorginho et bien que l’Italien ait frappé sa passe, Werner a rattrapé le terrain en un clin d’œil, attrapant le gardien de Brighton Mat Ryan qui a renversé l’international allemand dans la surface de réparation.

Le manager de Chelsea, Frank Lampard, félicite Kai Havertz alors qu’il quitte le terrain lors d’une victoire contre Brighton. .

Jorginho a marqué sur place – étendant son taux de réussite de 100% pour les Blues à huit tentatives – mais Brighton a été un peu malchanceux de prendre du retard sur l’équilibre du jeu.

Tariq Lamptey était une menace constante de l’arrière droit alors que Marcos Alonso soulignait l’importance pour Chelsea de signer un autre arrière gauche à Ben Chilwell de Leicester City.

Andreas Christensen et Kurt Zouma n’étaient pas convaincants en tant qu’arrière central, tous deux exigeant apparemment que Thiago Silva apporte un peu de calme au cœur de la défense de Chelsea.

Brighton a continué à se brancher, mais était redevable à une autre erreur de Kepa Arrizabalaga pour égaliser. L’Espagnol a mis du temps à descendre à sa gauche pour empêcher le tir à la 54e minute de Leandro Trossard, ajoutant une autre entrée au vaste dossier de moments de Kepa intitulé: « Pas un hurleur mais pas assez bon pour le gardien le plus cher du monde. »

L’arrivée imminente d’Edouard Mendy à 20 millions de livres sterling en provenance de Rennes jette une ombre sur Kepa et sa place dans l’équipe.

Chelsea était sans Chilwell, Ziyech, Pulisic et Silva lundi, qui semblent tous plus certains partants simplement par ce qui s’est passé en leur absence, permettant même une présaison raccourcie et un manque évident de conditionnement physique.

Il n’y avait, au moins, pas le temps de paniquer après le but de Trossard car exactement 100 secondes plus tard, Reece James a passé le ballon devant Ryan à 25 mètres avec une frappe féroce qui s’est répercutée autour du stade Amex presque vide.

Zouma a prolongé l’avantage de Chelsea 10 minutes plus tard avec un tir dévié du coin de James et les Blues ont vu le match assez confortablement, soulignant peut-être pourquoi Brighton doit signer un attaquant avant la fermeture de la fenêtre de transfert le mois prochain.

Chelsea devra s’améliorer en accueillant les champions de Liverpool dimanche après-midi et ils se tourneront sûrement vers leurs acquisitions importantes pour aider à y parvenir. Chilwell a une chance d’être en forme, tout comme Pulisic, mais alors que Werner était passionnant et incisif tout au long, Havertz était plus périphérique.

Les deux ont eu des présaisons extrêmement contrastées avec Werner évitant la campagne à élimination directe de Red Bull Leipzig la saison dernière pour se lancer en Angleterre, tandis que Havertz a eu un délai beaucoup plus court pour travailler après avoir rejoint l’Allemagne pour la première partie du récent international. Pause.

Cependant, il y aura une plus petite marge d’erreur contre l’équipe de Jurgen Klopp le week-end prochain et Lampard aurait raison de s’attendre à plus lorsque les tests plus difficiles commenceront.

« Nous serons meilleurs [on Sunday] », at-il déclaré. » C’est notre premier match et dans les circonstances, nous sommes ensemble en tant que groupe depuis quatre jours. Nous avons deux gars qui font leurs débuts là-bas ce soir.

« Nous avons montré beaucoup de bonnes choses. Ce n’était pas là où nous voulions être et nous nous améliorerons également pour Liverpool. Le premier match de la saison consiste certainement à remporter la victoire lorsque vous venez dans un endroit comme Brighton et nous. fait beaucoup de bonnes choses pour y parvenir.

« Nous avons eu beaucoup de quarantaines au club, beaucoup de joueurs sont partis avec des internationaux et n’étaient pas en pleine forme. C’est comme ça. »