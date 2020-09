Une nouvelle étude publiée dans la revue Addiction a révélé que depuis la mise en œuvre de la réglementation sur la vente d’alcool en fin de soirée, les hospitalisations et la violence liées à l’alcool ont diminué en Nouvelle-Zélande.

Depuis le 18 décembre 2013, les heures de négociation maximales nationales pour tous les locaux sous licence (de 8 h à 4 h) et hors licence (de 7 h à 23 h) ont été établies, mettant fin aux licences de 24 heures existantes. La nouvelle étude a analysé les dossiers hospitaliers des patients libérés après une agression pendant le week-end et les cas d’agression enregistrés par la police pour mesurer l’efficacité de la politique mise en œuvre.

18%

La réduction des heures d’ouverture réduit la violence

Le nombre d’hospitalisations liées aux voies de fait a diminué de 18% chez les 15 à 29 ans.

L’étude a révélé qu’à la suite des nouvelles restrictions en 2013,

le nombre d’hospitalisations liées aux voies de fait a diminué de 11%, la baisse a été la plus importante chez les 15 à 29 ans, qui représentaient plus de la moitié des hospitalisations, à 18%, et le nombre d’agressions enregistrées par la police a diminué.

Les résultats étaient encourageants et étaient cohérents avec à la fois une réduction du nombre d’agressions et une réduction de la gravité des blessures, en raison de niveaux inférieurs d’intoxication tard dans la nuit », a déclaré le professeur Emerita Jennie Connor, auteur principal de l’étude de l’Université d’Otago, selon New Médecin de la Zélande. Jennie Connor, professeur émérite, Université d’Otago

Il semble que les restrictions n’affectent pas non plus la plupart des points de vente d’alcool. Plus de 90% des points de vente d’alcool n’ont pas été touchés par les changements, car ils fonctionnaient déjà dans les heures maximales. Ceux qui ont été contraints de fermer plus tôt avaient contribué de manière disproportionnée aux agressions liées à l’alcool.

Le professeur Connor a déclaré que des restrictions encore plus strictes sur la vente d’alcool le soir seraient meilleures.

La réglementation néo-zélandaise sur l’alcool est encore très permissive et de nouvelles réductions pourraient offrir de nombreux avantages avec peu d’inconvénients. La Californie est un exemple de fermeture de 2 heures du matin compatible avec une vie nocturne animée », a déclaré le professeur Connor. Jennie Connor, professeur émérite, Université d’Otago

La recherche, publiée dans la revue scientifique internationale Addiction, fait partie d’un projet plus vaste de l’Université d’Otago visant à évaluer la Sale and Supply of Alcohol Act 2012, financé par le Health Research Council of New Zealand.

Site Web source: Docteur NZ