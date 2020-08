Chelsea a mis des as sur la table après avoir conclu un accord avec Chilwell de Leicester hier. Le premier coup est donc celui de Thiago Silva, avec une option plus annuelle de 10 millions d’euros par an pour le convaincre que son avenir ne peut pas être la Fiorentina. Et puis l’idée de prendre Kai Havert, qui est sur le carnet de blues depuis des semaines maintenant, prise après Ziyech et surtout Werner.

Et les chiffres? Havertz coûtera environ 80 millions d’euros plus les bonus, Bayer Leverkusen réinvestissant une partie de l’investissement pour rejoindre Patrik Schick, un attaquant appartenant à des Roms qui est récemment revenu de Leipzig.

