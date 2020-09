Note de l’éditeur: Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et dirigeant de football norvégien et ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de dépistage. Dans sa dernière chronique, il se penche sur le nouveau milieu de terrain de l’AC Milan Sandro Tonali.

La demi-douzaine d’années écoulées ont été parmi les pires de l’histoire du géant italien de l’AC Milan, avec des campagnes nationales décevantes qui n’ont même pas été près de se qualifier pour la Ligue des champions – une compétition qu’ils ont remportée sept fois. Ce n’est pas un hasard si, au cours de la dernière décennie, le club a eu du mal à mettre au point une stratégie de transfert cohérente et durable. En plus de ressembler souvent au cimetière d’un éléphant en donnant un dernier coup de dés aux joueurs bien au-delà de leur apogée – bien que je n’oserais évidemment pas inclure Zlatan Ibrahimovic dans cette catégorie – ils ont trop souvent fourni l’asile pour le haut – gagner des joueurs qui ont échoué ailleurs.

La signature de Sandro Tonali, cependant, représente un changement de direction rafraîchissant pour le Rossoneri.

Cela fait longtemps qu’ils n’ont pas réussi à capturer un joueur qui était convoité par de nombreux grands clubs rivaux, sans parler d’un joueur qui a les capacités techniques, tactiques et personnelles pour faire rêver à nouveau leurs supporters affamés de succès. L’espoir est que la signature de Brescia, âgée de 20 ans, conduira le club de Lombardie dans une nouvelle ère d’or, devenant l’un de ces rares « joueurs de génération » qui conduisent le succès. Pourtant, même si cela ne s’avère pas être le cas, à tout le moins, le développement ultérieur de Tonali devrait permettre au club de réaliser un bon bénéfice de vente.

Plutôt inévitablement, le milieu de terrain a été long par rapport à la légende italienne Andrea Pirlo, en partie parce que les deux sont passés par la configuration des jeunes de Brescia, et maintenant Tonali suit les traces de Pirlo à Milan. Cependant, à Brescia, le vainqueur de la Coupe du monde 2006 (maintenant entraîneur-chef de la Juventus) était au départ un milieu offensif et n’a été « réinventé » en tant que meneur de jeu profond au milieu de terrain que par Carlo Ancelotti à son arrivée à Milan en 2001. Bien qu’il existe certaines similitudes avec Pirlo – les passes nettes et précises (courtes ou longues), l’œil pour le jeu et un QI footballistique exceptionnellement élevé – Tonali est toujours son propre jeune homme avec ses propres caractéristiques distinctives.

En plus d’être un joueur de talent exquis, il est également relativement puissant. Grâce à sa force bien développée du haut du corps et à son excellent équilibre, il est difficile de faire tomber le ballon. Il a également un superbe pied droit, à partir duquel il s’est volontairement occupé des coups de pied arrêtés de Brescia ces dernières saisons, et ne craint pas de partir à longue distance. Son total de 16 passes décisives et six buts en 88 apparitions en championnat est déjà un compte rendu décent, mais sans doute la facette la plus impressionnante du jeu de Tonali est sa capacité à dicter le rythme et le déroulement du match. Bien qu’à peine sorti de son adolescence, il joue au jeu comme quelqu’un de 10 ans son aîné; il n’apparaît jamais pressé et est heureux de lancer le ballon avec détermination et précision au moyen d’une ou deux touches.

La signature de Sandro Tonali laisse présager un avenir meilleur pour l’AC Milan. Emilio Andreoli / .

Peut-être un peu moins typique pour un milieu de terrain défensif basé sur les compétences, Tonali a également un avantage ou une combativité dans son jeu et est heureux de «mélanger» avec ses adversaires lors de la récupération du ballon. Une fois qu’il est à ses pieds, il est assez tenace pour se lancer dans des descentes déterminées, parfois en se faufilant devant quiconque est prêt à tenter l’interception. À cet égard, il peut parfois ressembler à l’ancien milieu de terrain de Liverpool et de Barcelone, Javier Mascherano.

En raison de cette composition de capacités quelque peu inhabituelle, Tonali n’a pas nécessairement besoin d’être verrouillé en tant que milieu de terrain profond pour toujours. Il a déjà apprécié cette étrange sortie en tant que milieu de terrain plus avancé, presque n ° 8, étant autorisé à avancer plus librement et à utiliser sa créativité plus haut sur le terrain. Il est concevable que le jeune homme finisse toujours par devenir un milieu de terrain box-to-box, bien qu’il ne soit pas encore assez dynamique pour effectuer ces courses verticales avec une cohérence au-delà de ses explosions de marque actuelles.

L’entraîneur-chef de l’Italie, Roberto Mancini, est déjà un fan inconditionnel du milieu de terrain et il aurait probablement laissé du temps au joueur de 20 ans pour ajouter à ses trois sélections complètes lors des matches de l’équipe nationale qui viennent de se terminer. Malheureusement, Tonali se retrouve maintenant dans l’isolement en raison de la récente épidémie de COVID-19 dans son ancien club, Brescia.

À moins que l’AC Milan ne prévoie d’autres renforts au milieu de terrain, Tonali devrait se placer aux côtés d’Ismael Bennacer en tant que l’un des deux milieux de terrain centraux dans une formation 4-2-3-1. Et bien que le Rossoneri squad donne toujours l’impression d’être quelque chose d’un patchwork, il est clair que l’arrivée du jeune milieu de terrain central n’est pas seulement un fort renfort sur le terrain mais aussi une signature qui donne à l’ensemble du projet une touche plus de crédibilité et l’aperçu d’un brillant nouvelle aube à l’horizon.