Note de l’éditeur: Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et dirigeant de football norvégien et ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de dépistage. Dans sa dernière chronique, il se penche sur certains des jeunes joueurs les plus prometteurs de la Premier League avec le haut vol anglais de retour samedi pour la saison 2020-21.

Avec une nouvelle saison de Premier League sur le point de démarrer, les goûts de Kai Havertz, Donny van de Beek et James Rodriguez attireront plus que leur juste part d’attention pour voir s’ils sont à la hauteur de leurs prix. Mais ce qui est tout aussi excitant pour moi, ce sont les jeunes talentueux en marge de la première équipe, pour lesquels cela pourrait s’avérer une saison décisive.

J’ai choisi 11 à surveiller – des joueurs qui, d’après les aperçus que nous avons déjà vus d’eux, ont le potentiel de faire une marque cette saison et même de devenir aussi réputés que les signatures à succès de cet été.

Le premier groupe est constitué de purs diplômés de l’académie qui sont venus grâce au système de jeunes de leur club, tandis que le second groupe comprend des signatures de l’étranger (les stars déjà établies comme Ferran Torres ne sont logiquement pas incluses) ou des talents nationaux qui sont nouveaux sur la scène de la Premier League. Bien que leurs antécédents et leurs parcours vers le haut vol anglais soient variés, ils ont tous quelques points communs: ils n’ont pas encore commencé un match de Premier League et ils sont tous nés en 2000 ou après.

Diplômés de l’Académie

Harvey Elliott | Liverpool | 17 | Milieu / attaquant

Elliott a fait la une des journaux lorsqu’il a fait ses débuts chez Fulham à l’âge de 15 ans et est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à jouer en Premier League juste après ses 16 ans. Depuis qu’il a rejoint Liverpool l’été dernier, il est déjà en marge de la première équipe. avec des apparitions dans les deux coupes nationales et deux courts camées de Premier League.

La star anglaise U17 adore dériver vers le milieu pour jouer des rôles de meneur de jeu depuis sa position de droite (principalement avec son pied gauche). Il est extrêmement doué techniquement avec un centre de gravité bas.

Brewster est prêt à percer au niveau de la Premier League après un prêt réussi la saison dernière avec Swansea City. John Powell / Liverpool FC via .

Rhian Brewster | Liverpool | 20 | Vers l’avant

Un autre produit Melwood qui est mûr et prêt pour le football de Premier League, mais grâce à 10 buts marqués dans le championnat lors d’un prêt de demi-saison à Swansea la saison dernière, il y a maintenant un intérêt pour Brewster de la part d’autres clubs de Premier League. (Il pourrait encore être prêté ou vendu avec une option de rachat avant la fermeture de la fenêtre de transfert début octobre.)

Finisseur naturel et vainqueur du Soulier d’Or au Championnat du Monde U17 en 2017, Brewster est exceptionnellement doué pour flairer les secondes balles dans la surface de réparation et est capable de terminer avec seulement une ou deux touches. Possède un pied droit puissant, mais est également capable d’écailler parfaitement le gardien de but avec sa gauche.

2 Liés

Faustino Anjorin | Chelsea | 18 | Milieu de terrain

Trouver une place de départ au milieu de terrain de Chelsea n’est pas une mince affaire, mais la détermination de Frank Lampard à accélérer ses enfants de l’académie ne montre aucun signe de ralentissement. L’imposant milieu offensif – qui, d’ailleurs, porte le nom de Faustino Asprilla – cherchera certainement à ajouter aux 20 minutes qui lui ont été accordées en Premier League contre Everton en mars. Anjorin a un talent naturel pour le but, et cela en dit long sur le potentiel de l’international anglais U19 qu’il est considéré par certains comme le produit le plus prometteur pour les jeunes de Chelsea qui n’a pas encore fait son entrée dans la première équipe.

Tommy Doyle | Manchester City | 18 | Milieu de terrain

Jusqu’à présent, l’international anglais U19 n’a goûté que des actions sporadiques en équipe première à travers les coupes nationales et une seule apparition de remplaçant en Premier League, mais le petit-fils de la légende de City Mike a déjà la compréhension du jeu et de l’industrie pour espérer que Pep Guardiola lui donne plus qu’un simple reniflement cette saison. Bien que Doyle fasse face à une large concurrence pour sa place de choix au centre du milieu de terrain de Manchester City, il peut se réjouir de la façon dont son coéquipier Phil Foden s’est progressivement frayé un chemin dans le mélange de la première équipe à l’Etihad.

Indiana Vassilev | Aston Villa | 19 | Milieu de terrain

Trois ans après avoir signé pour le club de Birmingham – après avoir impressionné lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans – l’Américain d’origine bulgare a fait son chemin en marge de la première équipe de Villa. En fait, avec quatre apparitions de remplaçant la saison dernière, il a déjà goûté à l’action en Premier League, et une place de départ est probablement au coin de la rue.

Vassilev est un milieu de terrain occupé et polyvalent qui joue le plus souvent dans un rôle de box-to-box ou en tant qu’ailier de chaque côté. En plus d’un bon cerveau de footballeur, il est équipé d’un merveilleux pied gauche et est difficile à faire tomber le ballon. Une convocation à l’équipe nationale masculine des États-Unis pourrait également être envisagée.

Ethan Ampadu est prêt pour une grande saison en prêt à Sheffield United, après que le jeune de Chelsea ait passé le dernier mandat au RB Leipzig. Tom Jenkins / .

Ethan Ampadu | Sheffield United (prêté par Chelsea) | 19 | Défenseur / milieu de terrain

Après une période de prêt décevante en Bundesliga avec le RB Leipzig (où il n’a fait que trois matches de remplacement), l’international gallois doit passer cette saison au club du Yorkshire. Ampadu est aussi à l’aise en tant que défenseur central qu’en tant que milieu de terrain, étant rapide, agile, capable d’anticiper l’opposition et de briser les contre-attaques ou les accumulations. Il aime aussi frapper une balle diagonale bien frappée.

Ayant régulièrement performé pour son pays au niveau senior malgré le fait de ne pas voir d’action régulière en équipe première, il se révélera sans aucun doute être un ajout utile à l’équipe de Chris Wilder.

Folarin Balogun | Arsenal | 19 | Vers l’avant

Bien qu’il soit confronté à une concurrence féroce même pour un siège sur le banc (et ses chances ne sont pas aidées par sa réticence à prolonger son contrat, qui expire l’été prochain), il y a tellement d’aspects passionnants à Balogun qu’il serait imprudent de ne pas en tenir compte. lui. L’adolescent né à New York – qui a représenté à la fois son pays de naissance et l’Angleterre au niveau des jeunes – est un attaquant simple qui est difficile à attraper lorsqu’il part avec un espace à exploiter. Étant également fort, courageux dans la surface et un finisseur calme, il pourrait soudainement passer d’un talent naissant à un buteur à part entière de la Premier League.

Nouveautés de la Premier League

Illan Meslier | Leeds United | 20 | Gardien de but

Le Français a été jeté au plus profond de la candidature de Leeds lorsque le premier choix Kiko Casilla a été interdit pendant huit matches pour son utilisation d’un langage raciste, mais avec son style calme et mature de gardien de but, il a gardé sept feuilles blanches en dix matches de championnat. . À la suite de ces affichages assurés, le grand gardien aux pieds décents a vu son transfert initial de prêt de Lorient rendu permanent pour 5 millions de livres sterling. Maintenant, Marcelo Bielsa doit décider de rester avec l’impressionnant joueur de 20 ans au détriment de Casilla expérimenté, mais quelque peu erratique.

Fabio Silva | Wolverhampton Wanderers | 18 | Vers l'avant

Fabio Silva | Wolverhampton Wanderers | 18 | Vers l’avant

Ayant été acheté au FC Porto pour un montant extraordinaire de 40 millions d’euros, si l’on en croit les rapports – le double de ce que Manchester City a payé pour l’international espagnol Ferran Torres – Silva ne devrait pas avoir à attendre trop longtemps pour ses débuts en Premier League. L’avant-centre portugais, grand, mais mobile et enthousiaste, possède une technique de finition naturelle sans effort et un jeu de hold-up et aérien impressionnant. Comme il n’a commencé qu’un seul match de championnat pour les champions du Portugal la saison dernière, son prix stratosphérique est probablement basé sur un potentiel inhabituellement élevé et ses exploits au niveau U19 pour son pays, qui incluent un triplé impressionnant contre l’Italie l’année dernière.

Nathan Ferguson | Crystal Palace | 19 | Défendre

L’arrière latéral a changé de couleur cet été en refusant un nouveau contrat du club d’enfance de West Bromwich Albion pour rejoindre Crystal Palace pour une somme modique (compensation de formation). Bien qu’il soit intéressant de voir si cette décision porte ses fruits, il ne fait aucun doute que Ferguson est prêt à relever le défi de s’établir au plus haut niveau. Avec de bons pieds – il a le pied droit, bien qu’il puisse jouer des deux côtés – il a la capacité très appréciée de fouetter un centre de qualité.

William Saliba | Arsenal | 19 | Défendre

Signé de Saint-Etienne pour 30 M € l’été dernier et immédiatement prêté au club de Ligue 1, Saliba a finalement rejoint l’équipe d’Arsenal et devrait bientôt être prêt à se battre pour une place dans les 11 premiers de Mikel Arteta. Frenchman est un défenseur central du genre dominant; il a une grande présence et est fort dans les airs. Une option crédible, que Arteta décide de jouer avec deux ou trois défenseurs centraux, il pourrait même être en ligne pour un début de journée d’ouverture.