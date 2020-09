La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà. Plus, Découvrez tous les derniers transferts majeurs effectués à travers l’Europe.

TOP STORY: Le Bayern prêt à relancer la poursuite Hudson-Odoi

Le Bayern Munich a presque recruté le prodige de l’académie de Chelsea Callum Hudson-Odoi en janvier 2019, le jeune anglais allant jusqu’à présenter une demande de transfert avant de signer un nouveau contrat de cinq ans à Stamford Bridge neuf mois plus tard. Près de deux ans plus tard, les huit fois champions d’Allemagne en titre se préparent à prendre une autre course pour le joueur de 19 ans.

Le Mail rapporte qu’après une frénésie de dépenses estivales qui a vu Timo Werner, Kai Havertz et Hakim Ziyech rejoindre un corps d’attaque qui comprenait déjà Christian Pulisic et Mason Mount, Hudson-Odoi pourrait penser que les opportunités sont trop limitées dans l’ouest de Londres alors qu’il priorise le temps de jeu à venir. du Championnat d’Europe de l’été prochain. Et le Bayern a de plus en plus d’espoir que Chelsea puisse recevoir des offres pour l’ailier avec sa nouvelle profondeur d’attaque.

Le rapport suggère qu’il y a un espoir qu’un accord pourrait être conclu avant la clôture de la fenêtre de transfert le 5 octobre, la Juventus ayant également déclaré surveiller la situation.

Chelsea s’est battue bec et ongles pour conserver le produit prisé de l’académie il y a deux ans. Seront-ils aussi déterminés à garder l’un des leurs avec une telle surabondance de jeunes attaquants convoités dans leurs rangs? Le Bayern espère que les membres du conseil d’administration des Blues se poseront la même question.

Le gardien Runarsson rejoint Arsenal pour un contrat de cinq ans

Gardien de but de l’Islande Runar Alex Runarsson a été ciblé par Arsenal en remplacement de Emiliano Martinez.

Le Sun rapporte que le joueur de 25 ans a eu un examen médical au club aujourd’hui avant de mettre le stylo sur papier sur un contrat de cinq ans, qui coûtera aux Gunners 1,5 million de livres sterling en frais de transfert.

Le rapport ajoute que Runarsson agira en tant que n ° 2 des Gunners derrière Bernd leno, et il devra jouer dans les compétitions de coupe et la Ligue Europa.

L’argent obtenu du déménagement de Martinez à Aston Villa sera utilisé dans d’autres domaines, avec les milieux de terrain Thomas Partey et Houssem Aouar haut de la liste de souhaits de Mikel Arteta.

Palace Eye Bees star Benrahma

Brentford Dit Benrahma pourrait rejoindre Crystal Palace pour 25 millions de livres sterling, selon le Evening Standard.

Benrahma a joué pour les Bees dans leur tentative infructueuse de remporter une promotion en Premier League la saison dernière, et le club de l’ouest de Londres serait presque résigné à perdre son ailier prolifique.

Le rapport du Standard ajoute que le chef du Palace, Roy Hodgson, souhaite investir dans l’attaque des talents cet automne, tout en réduisant l’âge moyen de leur équipe première. Dans ces conditions, Benrahma, 25 ans, correspond bien à la facture de Palace. Le palais surveillerait également Sassuolo Jérémie Boga devrait Wilfried zaha déménager ailleurs.

– Leeds United n’a pas perdu espoir en signant le meneur de jeu de l’Udinese Rodrigo De Paul, selon Football Insider. Le site Web rapporte que Leeds est prêt à présenter une offre de prêt à l’achat pour le joueur de 26 ans, qui pourrait les rejoindre définitivement si Marcelo Bielsa atteignait le prix de 37 millions de livres sterling de l’Udinese.

– Chelsea pourrait avoir un gardien de but Edouard Mendy entre les bâtons pour le choc de Premier League de ce week-end contre Liverpool avec Chaîne + rapportant qu’un accord entre les Bleus et le Stade rennais a été conclu. Le rapport indique que Chelsea paiera 25,74 millions de livres sterling pour le buteur, 20,2 millions de livres sterling de cette somme seront payés d’avance avec le reste sous forme de bonus.

– L’offre initiale de 3 millions de livres sterling plus les add-ons de Sheffield United pour l’attaquant d’Arsenal Folarin Balogun a été rigolée, les Gunners exigeant au moins cinq fois la somme de l’offre actuelle de Blades, selon le Daily Mail.